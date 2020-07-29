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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 30 лип, 2020 07:28
San1t написав:
Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?
Вариант квартиры подобрать удалось. Какую, где именно и за какие деньги - пока писать не буду.
Сделка вчера не состоялась по техническим причинам.
Возможно, состоится сегодня - в Турции начинается праздник "Байрам" - сегодня с 12-00 не будут работать до понедельника все государственные учреждения.
Возможно, успеют сегодня до 12-00.
Покупателям слегка повезло: вчера неожиданно "упала" турецкая лира по отношению к доллару - вместо 6,85 лиры за доллар курс ушел на цифру 6,95 лиры за доллар, и даже кратковременно падала до 7 лир за 1 доллар. Они уже поменяли деньги по моему совету в проверенном мною месте - там курс всегда самый актуальный.
Казалось бы мелочь, 0,1 лиры за 1 доллар разницы, но реально приятно: на сумме в 40 000 долларов получается 40000х0,1=4 000 лир.
За 4000 лир можно - если немного постараться - купить в квартиру почти полный комплект мебели: диван-кровати стоят от 1000 лир, ортопедические матрацы толщиной в 30 см хорошей фирмы стоят от 1000 лир, база двуспальной кровати стоит от 1000 лир, обеденный стол со стульями стоит от 600 лир. Это все НЕ уцененное, а новое в приличных мебельных салонах.
В сети мебельных салонов ISTIKBAL
(очень рекомендую) - летние скидки в 40%.
х х х
Вчера на ветке началось ОЧЕРЕДНОЕ размещение обнаженных пузатых волосатых опухших тел (было удалено модераторами
) от прибывшего на отдых именно в Турцию из Киева неадеквата. Поставил неадекватного в игнор: наслаждаетесь его творениями сами.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Чет 30 лип, 2020 08:26
akurt
Акурт, за перше півріччя 2020 - скільки курортних квартирок вдалось продати? Хоч одну-дві вдалось впарити лохам?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 30 лип, 2020 08:29
П. Акурт, раджу Вам більше прислухатись до своїх же слів.
akurt написав:
И что там "учитывать"?
Зачем ты это тут размещаешь?
Напомнить тему ветки?
А то у Вас виходить: тут сплю, тут їм, а тут - рибу завертаю і нерухомість продаю.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 30 лип, 2020 08:56
Всім рекомендую звернути увагу на гілку, яку веде change_pm
(неадекват зверху наполегливо доводив, що то мій клон).
change_pm написав:
так усе падає, і комодіс, і деподоходи, і лендлорд доходи.... тільки золото і крипта встають з колін
... чи на довго ...
ззі. І ти ж бачив ціну золота
наразі? От зара я вже "очкую" вкладатись, щось вже неспокійно.
Просто для інформації.
З бесіди із знайомим турком, що жонатий на українській жінці.
Вона вже народила йому двох синочків.
Після нродження дитини в Туреччині укладають Поліс дитячого страхування.
Колись такі Поліси укладали і в Україні - до "Дня весілля" - всі гроші всі втратили.
Так ось, у турка було два поліси на двох синочків-українців - щомісяця він із своєї зарплати перераховував 600 лір (це з зарплати спочатку в 3 600 чистими, потім 5 600 чистими).
Трохи то його "напрягало
" - було шкода "невідомо куди" віддавати по 600 лір на місяць (для порівняння - рівно стільки ж він витрачав на цигарки),
Умовами Полісу дитячого страхування НЕ передбачена можливість достроково отримати гроші, але ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ змінити валюту накопиченного в будь який момент: на долари, ойро, британські фунти або ЗОЛОТО.
Той турок якось у розпачі від того, що немає цигарок - натиснув пару кнопок на клавіатурі
та перевів все накопичене за останні 6 років на ЗОЛОТО. Це зробив півроку тому...Тепер дуже задоволений.
Як бачите, складні речі в "ПРАВИЛЬНИХ" місцях виконувати дуже легко...
Просто місця повинні бути "правильними"...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 30 лип, 2020 09:15, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:10
akurt написав:
change_pm (неадевкат зверху наполегливо доводив, що то мій клон).
100%, що це правда.З тисяч форумчан лише дві (Акурт і Chang_pm) постили фото риби і йогурту на форумах про нерухомість. ))
)
До того ж, що одна обліківка, що інша - рекламує турецьку анталійську нерухомість.
Так і попалилась ця особа
Співпадіння??? Не думаю)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:13
Я повідомлення цьго "цікавого" вище не бачу - він в ігнорі - але приємно, що біситься, сердешний.
То він для Вас, панове, щось пише та пише...
Старається...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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