Додано: Чет 30 лип, 2020 14:01

ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

(или кто не рискует - тот не пьет шампанское)



Часть восьмая.



Сегодня квартира в Анталии куплена.



Сделка завершена.

Вид из окна на оливковый сад.

Вторичный рынок.

В квартире до них жил один реальный владелец.



Проконсультировал, что нужно делать далее:

- первым делом доехать до страховой компании и оформить Договор страхования от разрушения здания и прочих катаклизмов. Ориентир цены - 150 лир - 600 гривен на год. Без такого Полиса дальше нельзя.

- посетить ближайший офис энергопоставляющей компании и оформить лицевой счет на поставку электроэнергии. Время - минут 5, затраты - не более - 150 лир.

- посетить ближайший офис водопоставлющей компании и оформить договор на поставку воды. Если квартира новая - прийдется заплатить за водомер, подключение и установку - затраты будут около 600 лир. Если вторичный рынок - все бесплатно.

- посетить отделение банка и открыть счета в турецких лирах, в долларах США и если нужно - в евро. Получить карточку с бесплатным обслуживанием.

- посетить супермаркет Carrefour купить шампанское от ТМ SAVA - 45 лир или 180 гривен бутылка.



akurt так и не встречался, и даже не разговаривал с прибульцями с Украины, но решил подарить им раскладной стол (у меня один лишний - чего бы и не подарить - а им на первое время пригодится. По себе знаю, первую неделю жил даже без стульев и спал на надувном матраце).

Стол подарю, когда поеду посмотреть на "прелесть".



P.S. Цитата от покупателей, переданная мне через турецкого водителя: "Какой смысл сидеть на фрилансе в дорогом Киеве, если можно жить припеваючи на курорте?"



P.P.S. Для моих недоброжелателей, входящих в состояние исступления и падучей: akurt не имел, не договаривался, не желал. не планировал получить никаких преференций от наших украинцев из Киева. Он рад, что дал заработать по 250 лир в день приятелю - гражданину Турецкой республики. У него 2 августа День рождения.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...