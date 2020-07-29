Додано: Чет 30 лип, 2020 16:17

А этот вопрос не имеет ответа.

Город с населением как Киев.

Есть старинная часть времен Османской империи - невероятно красивый старый город за крепостной стеной - Калечии - там все здания в 2-3 этажа бережно отреставрированы - -16-ый век - почти во всех - отели на 5-6 номеров.

Что интересно, сохраняют гробницы и мавзолеи правителей ДО османской империи. Впечатляет.





Есть центр - вертеп туристов. Внешне красиво - зайдешь во дворы - так себе, как бы во дворах хрущевок...



Есть набережная вдоль высокого берега моря, идущая на юг - там даже есть квартира президента Турции - говорили площадью в 600 квадратов - внешне никак не выделяется. Какое именно здание даже не знаю. А вот напротив - на высоком берегу - отличный парк.

В самом центре совершенно невероятное - огромный каньон, в который каждый может зайти - лучше вечером - подсветка - опускаешься глубоко - идешь по деревянным мостикам, а ниже еще метров сто - вода шумит...



Есть набережная вдоль высокого берега моря, идущая на восток - в сторону облюбованной россиянами части под названием Лара - там высокий берег и потрясающий парк на высоком берегу - но пляжей нет...



Есть часть ближе к морю - самый большой район Коньяалты (в переводе "Ниже города Конья") - застройка не позже 20 лет назад...



Есть спальные районы - далеко от моря.



Есть спальные районы, но возвышающиеся уже над центральною частью - считается, что там летом не так жарко...



Есть отдалённые районы в американском стиле - типа отдельно стоящее поселение ОЧЕНЬ крутых вилл цена от 3 500 000 лир - от 600 000 долларов - там даже есть СВОЙ (!!!) лицей с английским языком обучения и своя больница.

И все это Анталия...



Каждый точит, кто как хочет...



В прошлом году на пляже разговорились с мужичком - иногда по Вайберу переписываемся - москвич - вот рогом уперся - хочу ТОЛЬКО центр - его все под белы руки риелторы тягали туда-сюда - так ничем и не закончилось - я его все спрашиваю: А что ты там делать будешь?

Ну сходишь пару раз в дом-музей Ататюрка (вход бесплатный), ну погуляешь по парку на высоком берегу, ну посидишь пару раз в пабе а Калечии - но моря то близко нет? Пляжей нет!

Вот и получается что ты непонятно зачем купил в самом центре...

Ну вот хочет только центр - ну и флаг в руки...



Мое мнение: надо искать оптимальное сочетание не только цена/качество, но и целесообразность...

Зданий типа Главпочтамта на Крещатике - здесь нет...

Небоскребов, о которых Чичваркин на днях сказал - прибыв в Киев - что все, что построено после 1990 - надо развалить - здесь нет.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...