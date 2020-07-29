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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 30 лип, 2020 07:28
San1t написав:
Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?
Вариант квартиры подобрать удалось. Какую, где именно и за какие деньги - пока писать не буду.
Сделка вчера не состоялась по техническим причинам.
Возможно, состоится сегодня - в Турции начинается праздник "Байрам" - сегодня с 12-00 не будут работать до понедельника все государственные учреждения.
Возможно, успеют сегодня до 12-00.
Покупателям слегка повезло: вчера неожиданно "упала" турецкая лира по отношению к доллару - вместо 6,85 лиры за доллар курс ушел на цифру 6,95 лиры за доллар, и даже кратковременно падала до 7 лир за 1 доллар. Они уже поменяли деньги по моему совету в проверенном мною месте - там курс всегда самый актуальный.
Казалось бы мелочь, 0,1 лиры за 1 доллар разницы, но реально приятно: на сумме в 40 000 долларов получается 40000х0,1=4 000 лир.
За 4000 лир можно - если немного постараться - купить в квартиру почти полный комплект мебели: диван-кровати стоят от 1000 лир, ортопедические матрацы толщиной в 30 см хорошей фирмы стоят от 1000 лир, база двуспальной кровати стоит от 1000 лир, обеденный стол со стульями стоит от 600 лир. Это все НЕ уцененное, а новое в приличных мебельных салонах.
В сети мебельных салонов ISTIKBAL
(очень рекомендую) - летние скидки в 40%.
х х х
Вчера на ветке началось ОЧЕРЕДНОЕ размещение обнаженных пузатых волосатых опухших тел (было удалено модераторами
) от прибывшего на отдых именно в Турцию из Киева неадеквата. Поставил неадекватного в игнор: наслаждаетесь его творениями сами.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Чет 30 лип, 2020 08:56
Всім рекомендую звернути увагу на гілку, яку веде change_pm
change_pm написав:
так усе падає, і комодіс, і деподоходи, і лендлорд доходи.... тільки золото і крипта встають з колін
... чи на довго ...
ззі. І ти ж бачив ціну золота
наразі? От зара я вже "очкую" вкладатись, щось вже неспокійно.
Просто для інформації.
З бесіди із знайомим турком, що жонатий на українській жінці.
Вона вже народила йому двох синочків.
Після нродження дитини в Туреччині укладають Поліс дитячого страхування.
Колись такі Поліси укладали і в Україні - до "Дня весілля" - всі гроші всі втратили.
Так ось, у турка було два поліси на двох синочків-українців - щомісяця він із своєї зарплати перераховував 600 лір (це з зарплати спочатку в 3 600 чистими, потім 5 600 чистими).
Трохи то його "напрягало
" - було шкода "невідомо куди" віддавати по 600 лір на місяць (для порівняння - рівно стільки ж він витрачав на цигарки),
Умовами Полісу дитячого страхування НЕ передбачена можливість достроково отримати гроші, але ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ змінити валюту накопиченного в будь який момент: на долари, ойро, британські фунти або ЗОЛОТО.
Той турок якось у розпачі від того, що немає цигарок - натиснув пару кнопок на клавіатурі
та перевів все накопичене за останні 6 років на ЗОЛОТО. Це зробив півроку тому...Тепер дуже задоволений.
Як бачите, складні речі в "ПРАВИЛЬНИХ" місцях виконувати дуже легко...
Просто місця повинні бути "правильними"...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 30 лип, 2020 14:26, всього редагувалось 3 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:01
ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
(или кто не рискует - тот не пьет шампанское)
Часть восьмая.
Сегодня квартира в Анталии куплена.
Сделка завершена.
Вид из окна на оливковый сад.
Вторичный рынок.
В квартире до них жил один реальный владелец.
Проконсультировал, что нужно делать далее:
- первым делом доехать до страховой компании и оформить Договор страхования от разрушения здания и прочих катаклизмов. Ориентир цены - 150 лир - 600 гривен на год. Без такого Полиса дальше нельзя.
- посетить ближайший офис энергопоставляющей компании и оформить лицевой счет на поставку электроэнергии. Время - минут 5, затраты - не более - 150 лир.
- посетить ближайший офис водопоставлющей компании и оформить договор на поставку воды. Если квартира новая - прийдется заплатить за водомер, подключение и установку - затраты будут около 600 лир. Если вторичный рынок - все бесплатно.
- посетить отделение банка и открыть счета в турецких лирах, в долларах США и если нужно - в евро. Получить карточку с бесплатным обслуживанием.
- посетить супермаркет Carrefour купить шампанское от ТМ SAVA - 45 лир или 180 гривен бутылка.
akurt так и не встречался, и даже не разговаривал с прибульцями с Украины, но решил подарить им раскладной стол (у меня один лишний - чего бы и не подарить - а им на первое время пригодится. По себе знаю, первую неделю жил даже без стульев и спал на надувном матраце).
Стол подарю, когда поеду посмотреть на "прелесть".
P.S. Цитата от покупателей, переданная мне через турецкого водителя: "Какой смысл сидеть на фрилансе в дорогом Киеве, если можно жить припеваючи на курорте?"
P.P.S. Для моих недоброжелателей, входящих в состояние исступления и падучей: akurt не имел, не договаривался, не желал. не планировал получить никаких преференций от наших украинцев из Киева. Он рад, что дал заработать по 250 лир в день приятелю - гражданину Турецкой республики. У него 2 августа День рождения.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:29
Посоветовал Денизбанк и Кувейттуркбанк.Шайтан мана в цитате фриланса не было)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 30 лип, 2020 15:14
Красава из Киева, отдыхающий в Турции - не где-нибудь - в Турции - которую поливал своим дерьмом на этой ветке с сентября 2018 - впервые с 1986 года (!!!) попавший за кордон - оживился.
Привет, медвед!
Опять голые ж*** и волосатые опухшие животы - как вчера - выставил - ты у меня в игноре - я к мусору не прикладываюсь - не вижу.
И что накормили вкусно на обед турки - первый раз в жизни не голодный - осмелел?
Ай, молодца! Это тебе не рыбки-глистявки в Кагарлыцком районе под Киевом...
Только не воруй баночки с Пепси-колой в баре на пляже! Там выпей. ОК?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Чет 30 лип, 2020 16:00
Акурт, напишите какое самое красивое место в Анталии. С точки зрения архитектуры.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 16:17
А этот вопрос не имеет ответа.
Город с населением как Киев.
Есть старинная часть времен Османской империи - невероятно красивый старый город за крепостной стеной - Калечии - там все здания в 2-3 этажа бережно отреставрированы - -16-ый век - почти во всех - отели на 5-6 номеров.
Что интересно, сохраняют гробницы и мавзолеи правителей ДО османской империи. Впечатляет.
Есть центр - вертеп туристов. Внешне красиво - зайдешь во дворы - так себе, как бы во дворах хрущевок...
Есть набережная вдоль высокого берега моря, идущая на юг - там даже есть квартира президента Турции - говорили площадью в 600 квадратов - внешне никак не выделяется. Какое именно здание даже не знаю. А вот напротив - на высоком берегу - отличный парк.
В самом центре совершенно невероятное - огромный каньон, в который каждый может зайти - лучше вечером - подсветка - опускаешься глубоко - идешь по деревянным мостикам, а ниже еще метров сто - вода шумит...
Есть набережная вдоль высокого берега моря, идущая на восток - в сторону облюбованной россиянами части под названием Лара - там высокий берег и потрясающий парк на высоком берегу - но пляжей нет...
Есть часть ближе к морю - самый большой район Коньяалты (в переводе "Ниже города Конья") - застройка не позже 20 лет назад...
Есть спальные районы - далеко от моря.
Есть спальные районы, но возвышающиеся уже над центральною частью - считается, что там летом не так жарко...
Есть отдалённые районы в американском стиле - типа отдельно стоящее поселение ОЧЕНЬ крутых вилл цена от 3 500 000 лир - от 600 000 долларов - там даже есть СВОЙ (!!!) лицей с английским языком обучения и своя больница.
И все это Анталия...
Каждый точит, кто как хочет...
В прошлом году на пляже разговорились с мужичком - иногда по Вайберу переписываемся - москвич - вот рогом уперся - хочу ТОЛЬКО центр - его все под белы руки риелторы тягали туда-сюда - так ничем и не закончилось - я его все спрашиваю: А что ты там делать будешь?
Ну сходишь пару раз в дом-музей Ататюрка (вход бесплатный), ну погуляешь по парку на высоком берегу, ну посидишь пару раз в пабе а Калечии - но моря то близко нет? Пляжей нет!
Вот и получается что ты непонятно зачем купил в самом центре...
Ну вот хочет только центр - ну и флаг в руки...
Мое мнение: надо искать оптимальное сочетание не только цена/качество, но и целесообразность...
Зданий типа Главпочтамта на Крещатике - здесь нет...
Небоскребов, о которых Чичваркин на днях сказал - прибыв в Киев - что все, что построено после 1990 - надо развалить - здесь нет.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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