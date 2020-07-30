Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
San1t написав:Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?
Вариант квартиры подобрать удалось. Какую, где именно и за какие деньги - пока писать не буду. Сделка вчера не состоялась по техническим причинам. Возможно, состоится сегодня - в Турции начинается праздник "Байрам" - сегодня с 12-00 не будут работать до понедельника все государственные учреждения. Возможно, успеют сегодня до 12-00. Покупателям слегка повезло: вчера неожиданно "упала" турецкая лира по отношению к доллару - вместо 6,85 лиры за доллар курс ушел на цифру 6,95 лиры за доллар, и даже кратковременно падала до 7 лир за 1 доллар. Они уже поменяли деньги по моему совету в проверенном мною месте - там курс всегда самый актуальный. Казалось бы мелочь, 0,1 лиры за 1 доллар разницы, но реально приятно: на сумме в 40 000 долларов получается 40000х0,1=4 000 лир. За 4000 лир можно - если немного постараться - купить в квартиру почти полный комплект мебели: диван-кровати стоят от 1000 лир, ортопедические матрацы толщиной в 30 см хорошей фирмы стоят от 1000 лир, база двуспальной кровати стоит от 1000 лир, обеденный стол со стульями стоит от 600 лир. Это все НЕ уцененное, а новое в приличных мебельных салонах. В сети мебельных салонов ISTIKBAL (очень рекомендую) - летние скидки в 40%.
х х х
Вчера на ветке началось ОЧЕРЕДНОЕ размещение обнаженных пузатых волосатых опухших тел (было удалено модераторами) от прибывшего на отдых именно в Турцию из Киева неадеквата. Поставил неадекватного в игнор: наслаждаетесь его творениями сами.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
Всім рекомендую звернути увагу на гілку, яку веде change_pm
change_pm написав:так усе падає, і комодіс, і деподоходи, і лендлорд доходи.... тільки золото і крипта встають з колін ... чи на довго ... ззі. І ти ж бачив ціну золота наразі? От зара я вже "очкую" вкладатись, щось вже неспокійно.
Просто для інформації. З бесіди із знайомим турком, що жонатий на українській жінці. Вона вже народила йому двох синочків. Після нродження дитини в Туреччині укладають Поліс дитячого страхування. Колись такі Поліси укладали і в Україні - до "Дня весілля" - всі гроші всі втратили. Так ось, у турка було два поліси на двох синочків-українців - щомісяця він із своєї зарплати перераховував 600 лір (це з зарплати спочатку в 3 600 чистими, потім 5 600 чистими). Трохи то його "напрягало" - було шкода "невідомо куди" віддавати по 600 лір на місяць (для порівняння - рівно стільки ж він витрачав на цигарки), Умовами Полісу дитячого страхування НЕ передбачена можливість достроково отримати гроші, але ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ змінити валюту накопиченного в будь який момент: на долари, ойро, британські фунти або ЗОЛОТО. Той турок якось у розпачі від того, що немає цигарок - натиснув пару кнопок на клавіатурі та перевів все накопичене за останні 6 років на ЗОЛОТО. Це зробив півроку тому...
Тепер дуже задоволений. Як бачите, складні речі в "ПРАВИЛЬНИХ" місцях виконувати дуже легко... Просто місця повинні бути "правильними"...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 лип, 2020 14:26, всього редагувалось 3 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (или кто не рискует - тот не пьет шампанское)
Часть восьмая.
Сегодня квартира в Анталии куплена.
Сделка завершена. Вид из окна на оливковый сад. Вторичный рынок. В квартире до них жил один реальный владелец.
Проконсультировал, что нужно делать далее: - первым делом доехать до страховой компании и оформить Договор страхования от разрушения здания и прочих катаклизмов. Ориентир цены - 150 лир - 600 гривен на год. Без такого Полиса дальше нельзя. - посетить ближайший офис энергопоставляющей компании и оформить лицевой счет на поставку электроэнергии. Время - минут 5, затраты - не более - 150 лир. - посетить ближайший офис водопоставлющей компании и оформить договор на поставку воды. Если квартира новая - прийдется заплатить за водомер, подключение и установку - затраты будут около 600 лир. Если вторичный рынок - все бесплатно. - посетить отделение банка и открыть счета в турецких лирах, в долларах США и если нужно - в евро. Получить карточку с бесплатным обслуживанием. - посетить супермаркет Carrefour купить шампанское от ТМ SAVA - 45 лир или 180 гривен бутылка.
akurt так и не встречался, и даже не разговаривал с прибульцями с Украины, но решил подарить им раскладной стол (у меня один лишний - чего бы и не подарить - а им на первое время пригодится. По себе знаю, первую неделю жил даже без стульев и спал на надувном матраце). Стол подарю, когда поеду посмотреть на "прелесть".
P.S. Цитата от покупателей, переданная мне через турецкого водителя: "Какой смысл сидеть на фрилансе в дорогом Киеве, если можно жить припеваючи на курорте?"
P.P.S. Для моих недоброжелателей, входящих в состояние исступления и падучей: akurt не имел, не договаривался, не желал. не планировал получить никаких преференций от наших украинцев из Киева. Он рад, что дал заработать по 250 лир в день приятелю - гражданину Турецкой республики. У него 2 августа День рождения.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
Красава из Киева, отдыхающий в Турции - не где-нибудь - в Турции - которую поливал своим дерьмом на этой ветке с сентября 2018 - впервые с 1986 года (!!!) попавший за кордон - оживился. Привет, медвед! Опять голые ж*** и волосатые опухшие животы - как вчера - выставил - ты у меня в игноре - я к мусору не прикладываюсь - не вижу. И что накормили вкусно на обед турки - первый раз в жизни не голодный - осмелел? Ай, молодца! Это тебе не рыбки-глистявки в Кагарлыцком районе под Киевом... Только не воруй баночки с Пепси-колой в баре на пляже! Там выпей. ОК?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
А этот вопрос не имеет ответа. Город с населением как Киев. Есть старинная часть времен Османской империи - невероятно красивый старый город за крепостной стеной - Калечии - там все здания в 2-3 этажа бережно отреставрированы -16-ый век - почти во всех - отели на 5-6 номеров. В рекламном ролике - первая фраза - "Рай на Земле". Город, в котором более 300 солнечных дней в году...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...