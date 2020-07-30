Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
San1t написав:Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?
Вариант квартиры подобрать удалось. Какую, где именно и за какие деньги - пока писать не буду. Сделка вчера не состоялась по техническим причинам. Возможно, состоится сегодня - в Турции начинается праздник "Байрам" - сегодня с 12-00 не будут работать до понедельника все государственные учреждения. Возможно, успеют сегодня до 12-00. Покупателям слегка повезло: вчера неожиданно "упала" турецкая лира по отношению к доллару - вместо 6,85 лиры за доллар курс ушел на цифру 6,95 лиры за доллар, и даже кратковременно падала до 7 лир за 1 доллар. Они уже поменяли деньги по моему совету в проверенном мною месте - там курс всегда самый актуальный. Казалось бы мелочь, 0,1 лиры за 1 доллар разницы, но реально приятно: на сумме в 40 000 долларов получается 40000х0,1=4 000 лир. За 4000 лир можно - если немного постараться - купить в квартиру почти полный комплект мебели: диван-кровати стоят от 1000 лир, ортопедические матрацы толщиной в 30 см хорошей фирмы стоят от 1000 лир, база двуспальной кровати стоит от 1000 лир, обеденный стол со стульями стоит от 600 лир. Это все НЕ уцененное, а новое в приличных мебельных салонах. В сети мебельных салонов ISTIKBAL (очень рекомендую) - летние скидки в 40%.
х х х
Вчера на ветке началось ОЧЕРЕДНОЕ размещение обнаженных пузатых волосатых опухших тел (было удалено модераторами) от прибывшего на отдых именно в Турцию из Киева неадеквата. Поставил неадекватного в игнор: наслаждаетесь его творениями сами.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
Всім рекомендую звернути увагу на гілку, яку веде change_pm
change_pm написав:так усе падає, і комодіс, і деподоходи, і лендлорд доходи.... тільки золото і крипта встають з колін ... чи на довго ... ззі. І ти ж бачив ціну золота наразі? От зара я вже "очкую" вкладатись, щось вже неспокійно.
Просто для інформації. З бесіди із знайомим турком, що жонатий на українській жінці. Вона вже народила йому двох синочків. Після нродження дитини в Туреччині укладають Поліс дитячого страхування. Колись такі Поліси укладали і в Україні - до "Дня весілля" - всі гроші всі втратили. Так ось, у турка було два поліси на двох синочків-українців - щомісяця він із своєї зарплати перераховував 600 лір (це з зарплати спочатку в 3 600 чистими, потім 5 600 чистими). Трохи то його "напрягало" - було шкода "невідомо куди" віддавати по 600 лір на місяць (для порівняння - рівно стільки ж він витрачав на цигарки), Умовами Полісу дитячого страхування НЕ передбачена можливість достроково отримати гроші, але ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ змінити валюту накопиченного в будь який момент: на долари, ойро, британські фунти або ЗОЛОТО. Той турок якось у розпачі від того, що немає цигарок - натиснув пару кнопок на клавіатурі та перевів все накопичене за останні 6 років на ЗОЛОТО. Це зробив півроку тому...
Тепер дуже задоволений. Як бачите, складні речі в "ПРАВИЛЬНИХ" місцях виконувати дуже легко... Просто місця повинні бути "правильними"...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 лип, 2020 14:26, всього редагувалось 3 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (или кто не рискует - тот не пьет шампанское)
Часть восьмая.
Сегодня квартира в Анталии куплена.
Сделка завершена. Вид из окна на оливковый сад. Вторичный рынок. В квартире до них жил один реальный владелец.
Проконсультировал, что нужно делать далее: - первым делом доехать до страховой компании и оформить Договор страхования от разрушения здания и прочих катаклизмов. Ориентир цены - 150 лир - 600 гривен на год. Без такого Полиса дальше нельзя. - посетить ближайший офис энергопоставляющей компании и оформить лицевой счет на поставку электроэнергии. Время - минут 5, затраты - не более - 150 лир. - посетить ближайший офис водопоставлющей компании и оформить договор на поставку воды. Если квартира новая - прийдется заплатить за водомер, подключение и установку - затраты будут около 600 лир. Если вторичный рынок - все бесплатно. - посетить отделение банка и открыть счета в турецких лирах, в долларах США и если нужно - в евро. Получить карточку с бесплатным обслуживанием. - посетить супермаркет Carrefour купить шампанское от ТМ SAVA - 45 лир или 180 гривен бутылка.
akurt так и не встречался, и даже не разговаривал с прибульцями с Украины, но решил подарить им раскладной стол (у меня один лишний - чего бы и не подарить - а им на первое время пригодится. По себе знаю, первую неделю жил даже без стульев и спал на надувном матраце). Стол подарю, когда поеду посмотреть на "прелесть".
P.S. Цитата от покупателей, переданная мне через турецкого водителя: "Какой смысл сидеть на фрилансе в дорогом Киеве, если можно жить припеваючи на курорте?"
P.P.S. Для моих недоброжелателей, входящих в состояние исступления и падучей: akurt не имел, не договаривался, не желал. не планировал получить никаких преференций от наших украинцев из Киева. Он рад, что дал заработать по 250 лир в день приятелю - гражданину Турецкой республики. У него 2 августа День рождения.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
Красава из Киева, отдыхающий в Турции - не где-нибудь - в Турции - которую поливал своим дерьмом на этой ветке с сентября 2018 - впервые с 1986 года (!!!) попавший за кордон - оживился. Привет, медвед! Опять голые ж*** и волосатые опухшие животы - как вчера - выставил - ты у меня в игноре - я к мусору не прикладываюсь - не вижу. И что накормили вкусно на обед турки - первый раз в жизни не голодный - осмелел? Ай, молодца! Это тебе не рыбки-глистявки в Кагарлыцком районе под Киевом... Только не воруй баночки с Пепси-колой в баре на пляже! Там выпей. ОК?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
А этот вопрос не имеет ответа. Город с населением как Киев. Есть старинная часть времен Османской империи - невероятно красивый старый город за крепостной стеной - Калечии - там все здания в 2-3 этажа бережно отреставрированы -16-ый век - почти во всех - отели на 5-6 номеров. В рекламном ролике - первая фраза - "Рай на Земле". Город, в котором более 300 солнечных дней в году...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (или кто не рискует - тот не пьет шампанское)
Часть девятая.
К счастливым покупателям недвижимости (сделка купли-продажи состоялась вчера) решили прилететь их друзья из Киева и арендовать квартиру в Анталии на 1 год. Просили подобрать квартиру в аренду - хотят именно в микрорайоне "HURMA" Я для интереса вчера "прошерстил" сайт объявлений по продаже недвижимости и ее аренде в своем микрорайоне.
Результат меня несколько удивил: - в аренду мне удалось найти всего 10 (десять) объявлений. Из них 9 (девять) - квартиры с мебелью, что в Турции редкость была. Обычно сдавались квартиры БЕЗ мебели. Цена аренды - 2 500 лир месяц (примерно 10 000 гривен). Ранее о таких ценах нельзя было и думать: обычная цена аренды всегда была 1200-1400 лир. Соседняя со мною квартира была сдана несколько дней назад за 1500 лир (6000 гривен, без мебели). Похоже, это была ПОСЛЕДНЯЯ квартира, которая была сдана по такой низкой цене. Сдача квартир с мебелью говорит о том, что переведены квартиры из краткосрочной аренды (запрещена Законом, иногда рисковали и нарушали, при выявлении штраф был в размере средней арендной платы за 1 год) в долгосрочную. - в продаже квартиры "1+1" в микрорайоне "HURMA" предлагаются по цене в 380 000 - 420 000 лир (это примерно 60 000 долларов). - практически отсутствуют на сегодня предложения новых квартир. - среди новых квартир в новом доме можно обратить внимание только на квартиры в абсолютно новом комплексе возле "надземного" перехода в сторону моря - цена "2+1" от 500 000 лир (71 500 долларов США). Дом абсолютно новый, я наблюдал за его строительством с фундамента, все сделано очень очень качественно, но расположение не самое удачное: стоит прямо вдоль скоростной трассы на Кемер. Отдельная территория, своя парковка за автоматическими воротами, квартиры "под ключ", два плавательных бассейна. На первом этаже готовят к открытию магазин (какого профиля - еще не ясно).
Вчера со мною связались счастливчики - владельцы квартиры в Анталии (вторичный рынок) и спросили: "Действительно ли я готов подарить им раскладной стол?" (о чем они узнали от турецкого водителя) Действительно. - Скоро прилетят наши друзья из Киева и мы устроим пикник на крыше. Приглашаем! (В Турции владельцы квартиры на верхнем (последнем) этаже часто имеют привилегию - получать в распоряжение себе горизонтальную крышу дома - ставить шезлонги и устраивают пикники). Пообещал привезти и заодно хоть познакомиться, первый раз увидеть и посмотреть, наконец-то, что купили.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...