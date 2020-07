Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:27

akurt ,

судя по фото и карте пустыри еще есть в наличии в Хурме, так что строить должны.

Цены в лирах мало волнуют потенциальных покупателей из Украины. Больше интерес к курсу лиры. Девальвация лиры - в плюс им, но вот что, если будет ревальвация? Доллар пока ослабляется, и лира может развернуться в сторону 6,00-6,50. Вот тогда ценник в валюте будет +10%