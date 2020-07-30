Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:23

Строительство возможно ТОЛЬКО на тех участках земли, которые принадлежат частным лицам и которые может купить ОФИЦИАЛЬНО И ЗАКОННО у частного лица фирма-застройщик, и не иначе.

Тут пустыри "другие" - они принадлежат муниципалитету, а не частным лицам и за взятки не продаются.Все они предусмотрены для парков.Тот что виден слова на фото - отведен под рынок.Здесь рынки особые: продавцы приезжают к покупателю, а не наоборот.Для этого муниципалитет строит крытые рынки, которые один день в неделю работают как рынок, а 6 дней в неделю - как крытая бесплатная парковка для всех желающих.Здесь нет бывших заводов типа ЛАЗ, как во Львове, который кажется продали под застройку, и нет фабрик по производству ртутных термометров, на территории которых будут всовывать небоскрёбы.Если идти по набережной Коньяалты (на днях в интервью писатель/музыкант Антін Мухарський,,сказал, что самая лучшая набережная из тех, что он видел в мире), то может создаться впечатление, что там тоже много пустырей - на самом деле вся земля принадлежит Муниципалитету и он ее - НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ - готов выделить ТОЛЬКО под застройку отелями 5 звезд.Вот почти закончен такой:Про лиру: платить вы будете в турецких лирах. И я вижу цены в турецких лирах.Так же , как в Польше вы увидите цену в польских злотых, а в США - в долларах.Иногда перевожу для читателя в доллары.Если очень нужно - то цену в лирах нужно умножать на "4" - я об этом много раз писал - или делить на курс доллара - вчера лира падала до 7,00 лир за доллар. А еще несколько дней назад держалась долго на уровне 6,85.Кроме того: курс всегда можно узнать, набрав в Гугл usd/try.