Все они предусмотрены для парков.
Тот что виден слова на фото - отведен под рынок.
Здесь рынки особые: продавцы приезжают к покупателю, а не наоборот.
Для этого муниципалитет строит крытые рынки, которые один день в неделю работают как рынок, а 6 дней в неделю - как крытая бесплатная парковка для всех желающих.
Строительство возможно ТОЛЬКО на тех участках земли, которые принадлежат частным лицам и которые может купить ОФИЦИАЛЬНО И ЗАКОННО у частного лица фирма-застройщик, и не иначе.
Здесь нет бывших заводов типа ЛАЗ, как во Львове, который кажется продали под застройку, и нет фабрик по производству ртутных термометров, на территории которых будут всовывать небоскрёбы.
Если идти по набережной Коньяалты (на днях в интервью писатель/музыкант Антін Мухарський,, который здесь живет, сказал, что самая лучшая набережная из тех, что он видел в мире), то может создаться впечатление, что там тоже много пустырей - на самом деле вся земля принадлежит Муниципалитету и он ее - НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ - готов выделить ТОЛЬКО под застройку отелями 5 звезд.
Вот почти закончен такой:
Про лиру: платить вы будете в турецких лирах. И я вижу цены в турецких лирах.
Так же , как в Польше вы увидите цену в польских злотых, а в США - в долларах.
Иногда перевожу для читателя в доллары.
Если очень нужно - то цену в лирах нужно умножать на "4" - я об этом много раз писал - или делить на курс доллара - вчера лира падала до 7,00 лир за доллар. А еще несколько дней назад держалась долго на уровне 6,85.
Кроме того: курс всегда можно узнать, набрав в Гугл usd/try.