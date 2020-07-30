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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 689690691692
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:23

Тут пустыри "другие" - они принадлежат муниципалитету, а не частным лицам и за взятки не продаются.
Все они предусмотрены для парков.
Тот что виден слова на фото - отведен под рынок.
Здесь рынки особые: продавцы приезжают к покупателю, а не наоборот.
Для этого муниципалитет строит крытые рынки, которые один день в неделю работают как рынок, а 6 дней в неделю - как крытая бесплатная парковка для всех желающих.

Строительство возможно ТОЛЬКО на тех участках земли, которые принадлежат частным лицам и которые может купить ОФИЦИАЛЬНО И ЗАКОННО у частного лица фирма-застройщик, и не иначе.
Здесь нет бывших заводов типа ЛАЗ, как во Львове, который кажется продали под застройку, и нет фабрик по производству ртутных термометров, на территории которых будут всовывать небоскрёбы.
Если идти по набережной Коньяалты (на днях в интервью писатель/музыкант Антін Мухарський,, который здесь живет, сказал, что самая лучшая набережная из тех, что он видел в мире), то может создаться впечатление, что там тоже много пустырей - на самом деле вся земля принадлежит Муниципалитету и он ее - НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ - готов выделить ТОЛЬКО под застройку отелями 5 звезд.
Вот почти закончен такой:
http://www.sunisblueresidence.com

Про лиру: платить вы будете в турецких лирах. И я вижу цены в турецких лирах.
Так же , как в Польше вы увидите цену в польских злотых, а в США - в долларах.
Иногда перевожу для читателя в доллары.
Если очень нужно - то цену в лирах нужно умножать на "4" - я об этом много раз писал - или делить на курс доллара - вчера лира падала до 7,00 лир за доллар. А еще несколько дней назад держалась долго на уровне 6,85.
Кроме того: курс всегда можно узнать, набрав в Гугл usd/try.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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  #<1 ... 689690691692
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