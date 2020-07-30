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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 689690691692
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:23

Тут пустыри "другие" - они принадлежат муниципалитету, а не частным лицам и за взятки не продаются.
Все они предусмотрены для парков.
Тот что виден слова на фото - отведен под рынок.
Здесь рынки особые: продавцы приезжают к покупателю, а не наоборот.
Для этого муниципалитет строит крытые рынки, которые один день в неделю работают как рынок, а 6 дней в неделю - как крытая бесплатная парковка для всех желающих.

Строительство возможно ТОЛЬКО на тех участках земли, которые принадлежат частным лицам и которые может купить ОФИЦИАЛЬНО И ЗАКОННО у частного лица фирма-застройщик, и не иначе.
Здесь нет бывших заводов типа ЛАЗ, как во Львове, который кажется продали под застройку, и нет фабрик по производству ртутных термометров, на территории которых будут всовывать небоскрёбы.
Если идти по набережной Коньяалты (на днях в интервью писатель/музыкант Антін Мухарський,, который здесь живет, сказал, что самая лучшая набережная из тех, что он видел в мире), то может создаться впечатление, что там тоже много пустырей - на самом деле вся земля принадлежит Муниципалитету и он ее - НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ - готов выделить ТОЛЬКО под застройку отелями 5 звезд.
Вот почти закончен такой:
http://www.sunisblueresidence.com

Про лиру: платить вы будете в турецких лирах. И я вижу цены в турецких лирах.
Так же , как в Польше вы увидите цену в польских злотых, а в США - в долларах.
Иногда перевожу для читателя в доллары.
Если очень нужно - то цену в лирах нужно умножать на "4" - я об этом много раз писал - или делить на курс доллара - вчера лира падала до 7,00 лир за доллар. А еще несколько дней назад держалась долго на уровне 6,85.
Кроме того: курс всегда можно узнать, набрав в Гугл usd/try.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:42

  San написав: Девальвация лиры - в плюс им, но вот что, если будет ревальвация? Доллар пока ослабляется, и лира может развернуться в сторону 6,00-6,50. Вот тогда ценник в валюте будет +10%


Рассуждения очень интересные и важные - "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи".
Мы уже пережили и доллар по 4,45 и доллар по 40.
И никогда никто НИЧЕГО не угадывал.
НО ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: ВСЕ в СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОРОЖАЛО В ПОСЛЕДНИЙ ГОД И ДОРОЖАЕТ.
Я Вам честно скажу: у меня есть сын приятеля, который только недавно уехал из Фетхие - отдых на неделю за 2050 евро - он готов был приехать и купить квартиру - я сказал ему, что НЕ ВИЖУ приемлемого по цене/качеству сейчас варианта. НЕТ НОРМАЛЬНОГО УЖЕ В ЦЕНЕ. ВСЕ РАСКУПИЛИ. Есть на этапе строительства не самое плохое - но надо щупать, думать, смотреть и выходить на реально продавца.

Если подвести промежуточный итог на эту тему:
2 года - почти 730 дней - я на этой ветке ПОДРОБНО рассказывал, что и где, и как стоит. Что дает, какие документы, какие преимущества. Описывал варианты и с получениям ВНЖ, и без получения ВНЖ - все подробно и ТОЧНО.
Все 2 года - почти 730 дней - стайка "особых умом" лиц рассказывала - никогда никогда никогда не бывая в Турции - И ВООБЩЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ (!!!!) - что ур** akurt жрет с утра до вечера гнилую рыбу, запивает ёё вонючим йогуртом и думает, как бы на ваших копейках навариться не по-децки.
Благодарите эту стайку: ОНА ВАС ПОЛНОСТЬЮ ДЕЗОРИЕНТИРОВАЛА ВО ВРЕМЕНИ, В ЦЕНАХ И В ПРОСТРАНСТВЕ.
Полностью.

Они оказали вам медвежью услугу, так и оставшись на дне жизни - ибо не имеют ни работы, ни перспектив, ни денег, ни ума заработать - и поработали на граждан Турецкой - и не только - республики, в определенной степени замедлив рост цен на недвигу.

ОНИ НЕ ДАЛИ ВАМ ВОВРЕМЯ И МУДРО СДЕЛАТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В БУДУЩЕЕ.
Ваши 50 000 долларов так и будут лежать закопанными под грушей - то есть пропадать.
Тут надо им аплодировать!

Ретроспективно:
- год 2014/2015 - самый трудный в жизни каждого. Самое время было подумать как, где и чем - как говорил М. Горький - "прикрыть попку".
- год 2015/2016 - самый смак депозитов в валюте в Приватбанке - до 12,5% по валюте.
- год 2016/2017 - самый смак слегка испорчен ставкой в валютном депозите в 8,5% - прибыль сравнялась с прибылью от сдачи в аренду купленной квартиры.
- год 2017/2018 - прозвенел "звоночек" - идем по депозитам на 3% годовых и с учетом того, что все подорожало в Украине не по-децки - а реально в 2 раза - депозит стал убыточным.
- год 2018/2019 - интенсивный вывод денег из банков и закупка всякого дерьма (ж/б параллелепипедов) Бог знает где в надежде получать прибыль от сдачи в аренду.
- год 2019/2020 - полный крах - на 1 желающего сдать квартиру - 10 предложений.
- год 2020/2021 - будет только хуже. Ибо накупили уже параллелепипедов по саму шею.

В каком году я купил квартиру? О! В сентябре 2017 - теперь посмотрите на схему выше.
И похлопайте по плечу хотя бы того парня, что впервые с 1986 года выехал за границу на отдых и не куда-нибудь, а в проклинаемую им Турцию - смотри выше - все пишет и пишет. Слава Богу я не читаю тот бред.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:08

  akurt написав:............
Ретроспективно:
- год 2014/2015 - самый трудный в жизни каждого. Самое время было подумать как, где и чем - как говорил М. Горький - "прикрыть попку".
- год 2015/2016 - самый смак депозитов в валюте в Приватбанке - до 12,5% по валюте.
- год 2016/2017 - самый смак слегка испорчен ставкой в валютном депозите в 8,5% - прибыль сравнялась с прибылью от сдачи в аренду купленной квартиры.
- год 2017/2018 - прозвенел "звоночек" - идем по депозитам на 3% годовых и с учетом того, что все подорожало в Украине не по-децки - а реально в 2 раза - депозит стал убыточным.
- год 2018/2019 - интенсивный вывод денег из банков и закупка всякого дерьма (ж/б параллелепипедов) Бог знает где в надежде получать прибыль от сдачи в аренду.
- год 2019/2020 - полный крах - на 1 желающего сдать квартиру - 10 предложений.
- год 2020/2021 - будет только хуже. Ибо накупили уже параллелепипедов по саму шею.

...........

В выделенном вероятно "сдать"="снять". Но все равно не очень наглядно. Когда выходишь на рынок купить помидоров, то тоже видишь 10 продавцов и у всех них есть помидоры. Означает ли это, что надо прекращать выращивать помидоры?
Damien
 
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  #<1 ... 689690691692
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