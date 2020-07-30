Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тут пустыри "другие" - они принадлежат муниципалитету, а не частным лицам и за взятки не продаются. Все они предусмотрены для парков. Тот что виден слова на фото - отведен под рынок. Здесь рынки особые: продавцы приезжают к покупателю, а не наоборот. Для этого муниципалитет строит крытые рынки, которые один день в неделю работают как рынок, а 6 дней в неделю - как крытая бесплатная парковка для всех желающих.
Строительство возможно ТОЛЬКО на тех участках земли, которые принадлежат частным лицам и которые может купить ОФИЦИАЛЬНО И ЗАКОННО у частного лица фирма-застройщик, и не иначе. Здесь нет бывших заводов типа ЛАЗ, как во Львове, который кажется продали под застройку, и нет фабрик по производству ртутных термометров, на территории которых будут всовывать небоскрёбы. Если идти по набережной Коньяалты (на днях в интервью писатель/музыкант Антін Мухарський,, который здесь живет, сказал, что самая лучшая набережная из тех, что он видел в мире), то может создаться впечатление, что там тоже много пустырей - на самом деле вся земля принадлежит Муниципалитету и он ее - НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ - готов выделить ТОЛЬКО под застройку отелями 5 звезд. Вот почти закончен такой: http://www.sunisblueresidence.com
Про лиру: платить вы будете в турецких лирах. И я вижу цены в турецких лирах. Так же , как в Польше вы увидите цену в польских злотых, а в США - в долларах. Иногда перевожу для читателя в доллары. Если очень нужно - то цену в лирах нужно умножать на "4" - я об этом много раз писал - или делить на курс доллара - вчера лира падала до 7,00 лир за доллар. А еще несколько дней назад держалась долго на уровне 6,85. Кроме того: курс всегда можно узнать, набрав в Гугл usd/try.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
San написав: Девальвация лиры - в плюс им, но вот что, если будет ревальвация? Доллар пока ослабляется, и лира может развернуться в сторону 6,00-6,50. Вот тогда ценник в валюте будет +10%
Рассуждения очень интересные и важные - "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи". Мы уже пережили и доллар по 4,45 и доллар по 40. И никогда никто НИЧЕГО не угадывал. НО ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: ВСЕ в СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОРОЖАЛО В ПОСЛЕДНИЙ ГОД И ДОРОЖАЕТ. Я Вам честно скажу: у меня есть сын приятеля, который только недавно уехал из Фетхие - отдых на неделю за 2050 евро - он готов был приехать и купить квартиру - я сказал ему, что НЕ ВИЖУ приемлемого по цене/качеству сейчас варианта. НЕТ НОРМАЛЬНОГО УЖЕ В ЦЕНЕ. ВСЕ РАСКУПИЛИ. Есть на этапе строительства не самое плохое - но надо щупать, думать, смотреть и выходить на реально продавца.
Если подвести промежуточный итог на эту тему: 2 года - почти 730 дней - я на этой ветке ПОДРОБНО рассказывал, что и где, и как стоит. Что дает, какие документы, какие преимущества. Описывал варианты и с получениям ВНЖ, и без получения ВНЖ - все подробно и ТОЧНО. Все 2 года - почти 730 дней - стайка "особых умом" лиц рассказывала - никогда никогда никогда не бывая в Турции - И ВООБЩЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ (!!!!) - что ур** akurt жрет с утра до вечера гнилую рыбу, запивает ёё вонючим йогуртом и думает, как бы на ваших копейках навариться не по-децки. Благодарите эту стайку: ОНА ВАС ПОЛНОСТЬЮ ДЕЗОРИЕНТИРОВАЛА ВО ВРЕМЕНИ, В ЦЕНАХ И В ПРОСТРАНСТВЕ. Полностью.
Они оказали вам медвежью услугу, так и оставшись на дне жизни - ибо не имеют ни работы, ни перспектив, ни денег, ни ума заработать - и поработали на граждан Турецкой - и не только - республики, в определенной степени замедлив рост цен на недвигу.
ОНИ НЕ ДАЛИ ВАМ ВОВРЕМЯ И МУДРО СДЕЛАТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В БУДУЩЕЕ. Ваши 50 000 долларов так и будут лежать закопанными под грушей - то есть пропадать. Тут надо им аплодировать!
Ретроспективно: - год 2014/2015 - самый трудный в жизни каждого. Самое время было подумать как, где и чем - как говорил М. Горький - "прикрыть попку". - год 2015/2016 - самый смак депозитов в валюте в Приватбанке - до 12,5% по валюте. - год 2016/2017 - самый смак слегка испорчен ставкой в валютном депозите в 8,5% - прибыль сравнялась с прибылью от сдачи в аренду купленной квартиры. - год 2017/2018 - прозвенел "звоночек" - идем по депозитам на 3% годовых и с учетом того, что все подорожало в Украине не по-децки - а реально в 2 раза - депозит стал убыточным. - год 2018/2019 - интенсивный вывод денег из банков и закупка всякого дерьма (ж/б параллелепипедов) Бог знает где в надежде получать прибыль от сдачи в аренду. - год 2019/2020 - полный крах - на 1 желающего сдать квартиру - 10 предложений. - год 2020/2021 - будет только хуже. Ибо накупили уже параллелепипедов по саму шею.
В каком году я купил квартиру? О! В сентябре 2017 - теперь посмотрите на схему выше. И похлопайте по плечу хотя бы того парня, что впервые с 1986 года выехал за границу на отдых и не куда-нибудь, а в проклинаемую им Турцию - смотри выше - все пишет и пишет. Слава Богу я не читаю тот бред.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt написав:............ Ретроспективно: - год 2014/2015 - самый трудный в жизни каждого. Самое время было подумать как, где и чем - как говорил М. Горький - "прикрыть попку". - год 2015/2016 - самый смак депозитов в валюте в Приватбанке - до 12,5% по валюте. - год 2016/2017 - самый смак слегка испорчен ставкой в валютном депозите в 8,5% - прибыль сравнялась с прибылью от сдачи в аренду купленной квартиры. - год 2017/2018 - прозвенел "звоночек" - идем по депозитам на 3% годовых и с учетом того, что все подорожало в Украине не по-децки - а реально в 2 раза - депозит стал убыточным. - год 2018/2019 - интенсивный вывод денег из банков и закупка всякого дерьма (ж/б параллелепипедов) Бог знает где в надежде получать прибыль от сдачи в аренду. - год 2019/2020 - полный крах - на 1 желающего сдать квартиру - 10 предложений. - год 2020/2021 - будет только хуже. Ибо накупили уже параллелепипедов по саму шею.
...........
В выделенном вероятно "сдать"="снять". Но все равно не очень наглядно. Когда выходишь на рынок купить помидоров, то тоже видишь 10 продавцов и у всех них есть помидоры. Означает ли это, что надо прекращать выращивать помидоры?
Ну вот,вернулся и я наконец...26 дней запланированного путешествия,состоялись как и было запланировано,вернее перепланировано в самый последний момент.Летели самым первым рейсом в Анкару. В самолете дали заполнить анкеты,мол вирусом не болел,с заболевшими не кантактировал...Все.Перед входом на паспортный контроль,стоит чувак,просто собирает эти анкеты и все.Никто даже температуру не мерял.Штамп в паспорт и гуляй на все 4 стороны.Аэропорт пустой..Закрыто все,что только можно,а был я здесь 3 года назад..Даже лиры пришлось в банкоматах на Хаваш снимать,обменки закрыты.Такое впечатление,что по стране прокатился апокалипсис..Такое ощущение меня не покидало практически везде,на всем протяжении поездки и в Кемере и Алании, и Каппадокии.Анталья в этом плане,более менее отличалась в выгодную сторону,единственно-очень много оказалось закрытой и сдающейся комерческой недвиги..В Анталии,я уже третий раз и город с окрестностями знаю как свои пять пальцев..Итак.. Хеш код...Оказался нужен даже иностранцу.После 2 дней остановки в Анкаре,двигались в Гереме(Каппадокия) Пришли на центральный вокзал Анкары,я уже знал чем буду ехать-Автобус Камилькоч...4 часа пути и 80 лир. Работник спросил естественно код..Слава Богу,один из 4 сотрудников более менее говорил на английском...Сказали-иностранцы,естественно нет его у нас..Только прилители.Спросил,есть ли местная Сим карта..Естественно,нет..Сказал окей,подождите немного...Взял паспорта и принялся со своего телефона отсылать коды с нашими данными и записал через пару минут эти Хэш коды и отдал нам,вместе в билетами...Это был единственный случай,где их запросили..Ночной 10 часовой перезд из Гереме в Аланию через три дня,автобусом Ени Аксарай-никто даже не спрашивал,просто продали билеты и все...В Каппадокии,отели начали работать с 1 июля по их словам...Туристы-немногочисленные Турки...Аланья 5-13.07 просто мертвый город...Пляж смотришь в одну сторону-пусто,в другую-никого...Поставлю позже несколько фото.Это на Клеопатре..Магазины и отели-многие на цепях,просто закрыты..Куча отелей,так и не открылась...В направлении Сиде и Анталии,вдоль трассы,огромные отели обслуживающие пакетников-пустые,с пустыми бассейнами и зачехленными кондиционерами...Но как же хорошо без "козломордых"...Второй раз я счастлив тем,что попадая в Турцию,не вижу этих вечно угашенных рож с этим акцентом- "Да-а-а-ни-ла-а, а-ну идии сюда-а!" Первый раз,было в июне-июле 2016,когда турки еб... их самолет.Так было приятно и спокойно.. Продолжение будет