Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:42

San написав: Девальвация лиры - в плюс им, но вот что, если будет ревальвация? Доллар пока ослабляется, и лира может развернуться в сторону 6,00-6,50. Вот тогда ценник в валюте будет +10% Девальвация лиры - в плюс им, но вот что, если будет ревальвация? Доллар пока ослабляется, и лира может развернуться в сторону 6,00-6,50. Вот тогда ценник в валюте будет +10%

прибыль сравнялась с прибылью от сдачи в аренду купленной квартиры.

Рассуждения очень интересные и важные - "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи".Мы уже пережили и доллар по 4,45 и доллар по 40.НО ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: ВСЕ в СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОРОЖАЛО В ПОСЛЕДНИЙ ГОД И ДОРОЖАЕТ.Я Вам честно скажу: у меня есть сын приятеля, который только недавно уехал из Фетхие - отдых на неделю за 2050 евро - он готов был приехать и купить квартиру - я сказал ему, что НЕ ВИЖУ приемлемого по цене/качеству сейчас варианта. НЕТ НОРМАЛЬНОГО УЖЕ В ЦЕНЕ. ВСЕ РАСКУПИЛИ. Есть на этапе строительства не самое плохое - но надо щупать, думать, смотреть и выходить на реально продавца.Если подвести промежуточный итог на эту тему:2 года - почти 730 дней - я на этой ветке ПОДРОБНО рассказывал, что и где, и как стоит. Что дает, какие документы, какие преимущества. Описывал варианты и с получениям ВНЖ, и без получения ВНЖ - все подробно и ТОЧНО.Все 2 года - почти 730 дней - стайка "особых умом" лиц рассказывала - никогда никогда никогда не бывая в Турции - И ВООБЩЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ (!!!!) - что ур**жрет с утра до вечера гнилую рыбу, запивает ёё вонючим йогуртом и думает, как бы на ваших копейках навариться не по-децки.Благодарите эту стайку:Полностью.Они оказали вам медвежью услугу, так и оставшись на дне жизни - ибо не имеют ни работы, ни перспектив, ни денег, ни ума заработать - и поработали на граждан Турецкой - и не только - республики, в определенной степени замедлив рост цен на недвигу.ОНИ НЕ ДАЛИ ВАМ ВОВРЕМЯ И МУДРО СДЕЛАТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В БУДУЩЕЕ.Ваши 50 000 долларов так и будут лежать закопанными под грушей - то есть пропадать.Тут надо им аплодировать!Ретроспективно:- год 2014/2015 - самый трудный в жизни каждого. Самое время было подумать- как говорил М. Горький - "прикрыть попку".- год 2015/2016 - самый смак депозитов в валюте в Приватбанке - до 12,5% по валюте.- год 2016/2017 - самый смак слегка испорчен ставкой в валютном депозите в 8,5% -- год 2017/2018 -- идем по депозитам на 3% годовых и с учетом того, что все подорожало в Украине не по-децки - а реально в 2 раза - депозит стал убыточным.- год 2018/2019 - интенсивный вывод денег из банков и закупка всякого дерьма (ж/б параллелепипедов) Бог знает где в надежде получать прибыль от сдачи в аренду.- год 2019/2020 - полный крах - на 1 желающего сдать квартиру - 10 предложений.- год 2020/2021 - будет только хуже. Ибо накупили уже параллелепипедов по саму шею.В каком году я купил квартиру? О! В сентябре 2017 - теперь посмотрите на схему выше.И похлопайте по плечу хотя бы того парня, что впервые с 1986 года выехал за границу на отдых и не куда-нибудь, а в проклинаемую им Турцию - смотри выше - все пишет и пишет. Слава Богу я не читаю тот бред.