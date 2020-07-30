"Всякому городу нрав и права;
Всяка имеет свой ум голова;
Всякому сердцу своя есть любовь..."
(Григорий Сковорода)
Скоро буду на Пиратском пляже и на маяке, с которого вид как будто в Канаде ты находишься...
Так вот на Пиратском пляже стояла палатка и авто с украинскими номерами...
Разговорились: семья муж жена двое детей - путешествуют...
Ловят кальмаров...
А что - очень верно...
И опять из серии: Вас дурят на КАЖДОМ шагу - лично я не удивляюсь, что дурят, но:
- на Пиратском пляже парковка бесплатная...
- туалет бесплатный...
- вода в кране бесплатная...
- столы с лавками бесплатные...
- море бесплатное...
- сосны и можжевельники - бесплатные...
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