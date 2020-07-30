Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:54

"Всякому городу нрав и права;

Всяка имеет свой ум голова;

Всякому сердцу своя есть любовь..."

(Григорий Сковорода)



Скоро буду на Пиратском пляже и на маяке, с которого вид как будто в Канаде ты находишься...

Так вот на Пиратском пляже стояла палатка и авто с украинскими номерами...

Разговорились: семья муж жена двое детей - путешествуют...

Ловят кальмаров...

А что - очень верно...

И опять из серии: Вас дурят на КАЖДОМ шагу - лично я не удивляюсь, что дурят, но:

- на Пиратском пляже парковка бесплатная...

- туалет бесплатный...

- вода в кране бесплатная...

- столы с лавками бесплатные...

- море бесплатное...

- сосны и можжевельники - бесплатные...



Не нравится - в Лепрозорное!

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...