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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 690691692693
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:54

"Всякому городу нрав и права;
Всяка имеет свой ум голова;
Всякому сердцу своя есть любовь..."
(Григорий Сковорода)

Скоро буду на Пиратском пляже и на маяке, с которого вид как будто в Канаде ты находишься...
Так вот на Пиратском пляже стояла палатка и авто с украинскими номерами...
Разговорились: семья муж жена двое детей - путешествуют...
Ловят кальмаров...
А что - очень верно...
И опять из серии: Вас дурят на КАЖДОМ шагу - лично я не удивляюсь, что дурят, но:
- на Пиратском пляже парковка бесплатная...
- туалет бесплатный...
- вода в кране бесплатная...
- столы с лавками бесплатные...
- море бесплатное...
- сосны и можжевельники - бесплатные...

Не нравится - в Лепрозорное!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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  #<1 ... 690691692693
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