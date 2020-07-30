|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:54
"Всякому городу нрав и права;
Всяка имеет свой ум голова;
Всякому сердцу своя есть любовь..."
(Григорий Сковорода)
Скоро буду на Пиратском пляже и на маяке, с которого вид как будто в Канаде ты находишься...
Так вот на Пиратском пляже стояла палатка и авто с украинскими номерами...
Разговорились: семья муж жена двое детей - путешествуют...
Ловят кальмаров...
А что - очень верно...
И опять из серии: Вас дурят на КАЖДОМ шагу - лично я не удивляюсь, что дурят, но:
- на Пиратском пляже парковка бесплатная...
- туалет бесплатный...
- вода в кране бесплатная...
- столы с лавками бесплатные...
- море бесплатное...
- сосны и можжевельники - бесплатные...
Не нравится - в Лепрозорное!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4531
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1374 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:36
akurt написав:
P.S. Цитата от покупателей, переданная мне через турецкого водителя: "Какой смысл сидеть на фрилансе в дорогом Киеве, если можно жить припеваючи на курорте?"
цікаво, як вони будуть з фріланса гроші отримувати?
дуже цікаво, чи не дешевше то робити вна неньці, 5% податку,
а не напізбанкрутілі Пайонірі із дикими комісіями та лімітами,
хіхі, хі.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20759
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1142 раз.
- Подякували: 1482 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:55
flyman
Так вони і будуть на 5% в Україні. Інтернет ніхто не відключав, просто розташування стола з компом переїхало з Позянів в Турцію. В мене родичі живут вже там. Тут на когось довірку оформили на всяк випадок. А так податки, звіти через інтернет
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1095
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:20
Пан PUnder має рацію.
Я, правда, хоч і маю ту картку Payoneer - але не користуюся - вже не пам"ятаю - чи жива десь лежить - але чув що саме так...
Щойно говорив у минулому із своїм підлеглим - коріння польські - має "карту поляка", хоча живе весь час в Україні.
Сказав, мабуть буду "валити" - ніби-то за 9 місяців після звалювання може отримати вже польське громадянство... Єдине поки що його лякає - високі ціни на житло в Польщі...
Сказав, що ніколи не був у Туреччині - чи зустріну я, як збереться... Зустріну, а як же...
З Херсона Вайбером:
- Привет, уже купили и засолили сало с домашнего поросенка. А в аэропорту не заберут у нас?
- Не заберут, если что скажете, что везете в подарок akurt'y...
- Уже один чемодан сложили...
- Ждем-с, встречу в аэропорту...
х х х
В связи с открытием транзита для граждан Украины: Украина-Румыния-Болгария-Турция возобновилась ковка бабла на перевозке граждан и посылок микроавтобусом.
Интересные расценки: 80 баксов с носа.
Передачки-посылки - были 2,5 доллара кг - стало 3 доллара кг.
Что интересно: спрашивают, можно ли из Турции отправить лекарства/косметику:
- НЕ БЕРЁМ!
- А мёд можно передать?
- НЕ БЕРЕМ ТАКОЕ!
Оно и понятно: если посмотреть сериал "Принцесса Юга" (рекомендую) там наркоту и не так переправляли туда-сюда...
Для справки: микроавтобус ездит один раз в 3 дня туда и сразу - раз в три дня - обратно, берет пассажиров - не знаю сколько - предположим 8 - то тогда 8х80=640 долларов.
Берет посылки-передачки - не знаю сколько - предположим 50 кг по 3 доллара = 150 долларов.
Одна ходка: 640+150=790 долларов.
Три дня - из Турции - три дня - в Турцию - график регулярный. За неделю: 790х2=1580 долларов.
Вычтем накладные расходы: примерно 300 долларов - дизельное топливо.
Итого: 1580-300=1280 долларов за неделю.
Пусть 1200... за неделю...
Это кое-кому сдавать квартиру целый год надо...
Риск, конечно: дорога дело сложное....
Так кто не рискует - тот не пьет шампанское... (Инесса Арманд).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4531
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1374 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|977
|110824
|
|
|5318
|580267
|
|
|5
|4151
|
|