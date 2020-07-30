Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:20

Пан PUnder має рацію.

Я, правда, хоч і маю ту картку Payoneer - але не користуюся - вже не пам"ятаю - чи жива десь лежить - але чув що саме так...



Щойно говорив у минулому із своїм підлеглим - коріння польські - має "карту поляка", хоча живе весь час в Україні.

Сказав, мабуть буду "валити" - ніби-то за 9 місяців після звалювання може отримати вже польське громадянство... Єдине поки що його лякає - високі ціни на житло в Польщі...

Сказав, що ніколи не був у Туреччині - чи зустріну я, як збереться... Зустріну, а як же...



З Херсона Вайбером:



- Привет, уже купили и засолили сало с домашнего поросенка. А в аэропорту не заберут у нас?

- Не заберут, если что скажете, что везете в подарок akurt'y...

- Уже один чемодан сложили...

- Ждем-с, встречу в аэропорту...



х х х

В связи с открытием транзита для граждан Украины: Украина-Румыния-Болгария-Турция возобновилась ковка бабла на перевозке граждан и посылок микроавтобусом.

Интересные расценки: 80 баксов с носа.

Передачки-посылки - были 2,5 доллара кг - стало 3 доллара кг.

Что интересно: спрашивают, можно ли из Турции отправить лекарства/косметику:

- НЕ БЕРЁМ!

- А мёд можно передать?

- НЕ БЕРЕМ ТАКОЕ!



Оно и понятно: если посмотреть сериал "Принцесса Юга" (рекомендую) там наркоту и не так переправляли туда-сюда...



Для справки: микроавтобус ездит один раз в 3 дня туда и сразу - раз в три дня - обратно, берет пассажиров - не знаю сколько - предположим 8 - то тогда 8х80=640 долларов.

Берет посылки-передачки - не знаю сколько - предположим 50 кг по 3 доллара = 150 долларов.

Одна ходка: 640+150=790 долларов.

Три дня - из Турции - три дня - в Турцию - график регулярный. За неделю: 790х2=1580 долларов.

Вычтем накладные расходы: примерно 300 долларов - дизельное топливо.

Итого: 1580-300=1280 долларов за неделю.

Пусть 1200... за неделю...

Это кое-кому сдавать квартиру целый год надо...

Риск, конечно: дорога дело сложное....

Так кто не рискует - тот не пьет шампанское... (Инесса Арманд).

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...