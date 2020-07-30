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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:54
"Всякому городу нрав и права;
Всяка имеет свой ум голова;
Всякому сердцу своя есть любовь..."
(Григорий Сковорода)
Скоро буду на Пиратском пляже и на маяке, с которого вид как будто в Канаде ты находишься...
Так вот на Пиратском пляже стояла палатка и авто с украинскими номерами...
Разговорились: семья муж жена двое детей - путешествуют...
Ловят кальмаров...
А что - очень верно...
И опять из серии: Вас дурят на КАЖДОМ шагу - лично я не удивляюсь, что дурят, но:
- на Пиратском пляже парковка бесплатная...
- туалет бесплатный...
- вода в кране бесплатная...
- столы с лавками бесплатные...
- море бесплатное...
- сосны и можжевельники - бесплатные...
Не нравится - в Лепрозорное!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:36
akurt написав:
P.S. Цитата от покупателей, переданная мне через турецкого водителя: "Какой смысл сидеть на фрилансе в дорогом Киеве, если можно жить припеваючи на курорте?"
цікаво, як вони будуть з фріланса гроші отримувати?
дуже цікаво, чи не дешевше то робити вна неньці, 5% податку,
а не напізбанкрутілі Пайонірі із дикими комісіями та лімітами,
хіхі, хі.
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flyman
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:55
flyman
Так вони і будуть на 5% в Україні. Інтернет ніхто не відключав, просто розташування стола з компом переїхало з Позянів в Турцію. В мене родичі живут вже там. Тут на когось довірку оформили на всяк випадок. А так податки, звіти через інтернет
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PUnder
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:20
Пан PUnder має рацію.
Я, правда, хоч і маю ту картку Payoneer - але не користуюся - вже не пам"ятаю - чи жива десь лежить - але чув що саме так...
Щойно говорив у минулому із своїм підлеглим - коріння польські - має "карту поляка", хоча живе весь час в Україні.
Сказав, мабуть буду "валити" - ніби-то за 9 місяців після звалювання може отримати вже польське громадянство... Єдине поки що його лякає - високі ціни на житло в Польщі...
Сказав, що ніколи не був у Туреччині - чи зустріну я, як збереться... Зустріну, а як же...
З Херсона Вайбером:
- Привет, уже купили и засолили сало с домашнего поросенка. А в аэропорту не заберут у нас?
- Не заберут, если что скажете, что везете в подарок akurt'y...
- Уже один чемодан сложили...
- Ждем-с, встречу в аэропорту...
х х х
В связи с открытием транзита для граждан Украины: Украина-Румыния-Болгария-Турция возобновилась ковка бабла на перевозке граждан и посылок микроавтобусом.
Интересные расценки: 80 баксов с носа.
Передачки-посылки - были 2,5 доллара кг - стало 3 доллара кг.
Что интересно: спрашивают, можно ли из Турции отправить лекарства/косметику:
- НЕ БЕРЁМ!
- А мёд можно передать?
- НЕ БЕРЕМ ТАКОЕ!
Оно и понятно: если посмотреть сериал "Принцесса Юга" (рекомендую) там наркоту и не так переправляли туда-сюда...
Для справки: микроавтобус ездит один раз в 3 дня туда и сразу - раз в три дня - обратно, берет пассажиров - не знаю сколько - предположим 8 - то тогда 8х80=640 долларов.
Берет посылки-передачки - не знаю сколько - предположим 50 кг по 3 доллара = 150 долларов.
Одна ходка: 640+150=790 долларов.
Три дня - из Турции - три дня - в Турцию - график регулярный. За неделю: 790х2=1580 долларов.
Вычтем накладные расходы: примерно 300 долларов - дизельное топливо.
Итого: 1580-300=1280 долларов за неделю.
Пусть 1200... за неделю...
Это кое-кому сдавать квартиру целый год надо...
Риск, конечно: дорога дело сложное....
Так кто не рискует - тот не пьет шампанское... (Инесса Арманд).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:03
akurt написав: San написав:
Девальвация лиры - в плюс им, но вот что, если будет ревальвация? Доллар пока ослабляется, и лира может развернуться в сторону 6,00-6,50. Вот тогда ценник в валюте будет +10%
Рассуждения очень интересные и важные - "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи".
Мы уже пережили и доллар по 4,45 и доллар по 40.И никогда никто НИЧЕГО не угадывал.
НО ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: ВСЕ в СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОРОЖАЛО В ПОСЛЕДНИЙ ГОД И ДОРОЖАЕТ.
Я Вам честно скажу: у меня есть сын приятеля, который только недавно уехал из Фетхие - отдых на неделю за 2050 евро - он готов был приехать и купить квартиру - я сказал ему, что НЕ ВИЖУ приемлемого по цене/качеству сейчас варианта. НЕТ НОРМАЛЬНОГО УЖЕ В ЦЕНЕ. ВСЕ РАСКУПИЛИ. Есть на этапе строительства не самое плохое - но надо щупать, думать, смотреть и выходить на реально продавца.
Если подвести промежуточный итог на эту тему:
2 года - почти 730 дней - я на этой ветке ПОДРОБНО рассказывал, что и где, и как стоит. Что дает, какие документы, какие преимущества. Описывал варианты и с получениям ВНЖ, и без получения ВНЖ - все подробно и ТОЧНО.
Все 2 года - почти 730 дней - стайка "особых умом
" лиц рассказывала - никогда никогда никогда не бывая в Турции - И ВООБЩЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ (!!!!) - что ур** akurt
жрет с утра до вечера гнилую рыбу, запивает ёё вонючим йогуртом и думает, как бы на ваших копейках навариться не по-децки.
Благодарите эту стайку: ОНА ВАС ПОЛНОСТЬЮ ДЕЗОРИЕНТИРОВАЛА ВО ВРЕМЕНИ, В ЦЕНАХ И В ПРОСТРАНСТВЕ.
Полностью.
Они оказали вам медвежью услугу, так и оставшись на дне жизни - ибо не имеют ни работы, ни перспектив, ни денег, ни ума заработать - и поработали на граждан Турецкой - и не только - республики, в определенной степени замедлив рост цен на недвигу.
ОНИ НЕ ДАЛИ ВАМ ВОВРЕМЯ И МУДРО СДЕЛАТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В БУДУЩЕЕ.
Ваши 50 000 долларов так и будут лежать закопанными под грушей - то есть пропадать.
Тут надо им аплодировать!
Ретроспективно:
- год 2014/2015 - самый трудный в жизни каждого. Самое время было подумать как, где и чем
- как говорил М. Горький
- "прикрыть попку".
- год 2015/2016 - самый смак депозитов в валюте в Приватбанке - до 12,5% по валюте.
- год 2016/2017 - самый смак слегка испорчен ставкой в валютном депозите в 8,5% - прибыль сравнялась с прибылью от сдачи в аренду купленной квартиры.
- год 2017/2018 - прозвенел "звоночек"
- идем по депозитам на 3% годовых и с учетом того, что все подорожало в Украине не по-децки - а реально в 2 раза - депозит стал убыточным.
- год 2018/2019 - интенсивный вывод денег из банков и закупка всякого дерьма (ж/б параллелепипедов) Бог знает где в надежде получать прибыль от сдачи в аренду.
- год 2019/2020 - полный крах - на 1 желающего сдать квартиру - 10 предложений.
- год 2020/2021 - будет только хуже. Ибо накупили уже параллелепипедов по саму шею.
В каком году я купил квартиру? О! В сентябре 2017 - теперь посмотрите на схему выше.
И похлопайте по плечу хотя бы того парня, что впервые с 1986 года выехал за границу на отдых и не куда-нибудь, а в проклинаемую им Турцию - смотри выше - все пишет и пишет. Слава Богу я не читаю тот бред.
#буіттокадаражать
#какгарячієпірашкі
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flyman
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:07
Поки дійсно так...
flyman написав:
#буіттокадаражать
#какгарячієпірашкі
Чекайте завтра:ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Часть десятая.(Заключительная)
Сегодня в 14-30 смотрел купленную нашими украинцами квартиру в Анталии. Сделал фото.
Подарил раскладной стол.
Будет завтра.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:13
PUnder написав:flyman
Так вони і будуть на 5% в Україні. Інтернет ніхто не відключав, просто розташування стола з компом переїхало з Позянів в Турцію. В мене родичі живут вже там. Тут на когось довірку оформили на всяк випадок. А так податки, звіти через інтернет
нуну, і вна неньку для ідентифікації/оновлення даних, ні ногом,
ні за перевипуском карти, нуну,
все просто, 5% і лафа, нуну...
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 31 лип, 2020 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:15
akurt написав:
Поки дійсно так...
flyman написав:
#буіттокадаражать
#какгарячієпірашкі
Чекайте завтра:ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Часть десятая.(Заключительная)
Сегодня в 14-30 смотрел купленную нашими украинцами квартиру в Анталии. Сделал фото.Подарил раскладной стол
.
Будет завтра.
отримав 100 грн кешбека в монобанку, зачислили 80,5 грн (Вісімдесят гривень 50 копійок), дурять на кожному кроці.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:38
flyman написав: PUnder написав:flyman
Так вони і будуть на 5% в Україні. Інтернет ніхто не відключав, просто розташування стола з компом переїхало з Позянів в Турцію. В мене родичі живут вже там. Тут на когось довірку оформили на всяк випадок. А так податки, звіти через інтернет
нуну, і вна неньку для ідентифікації/оновлення даних, ні ногом,
ні за перевипуском карти, нуну,
все просто, 5% і лафа, нуну...
Хз. Я 4 года фоп. 1 раз зарегился, получил ЭЦП. Прошло 2 года ключ закончился ещё раз сходил. Идентификацию уже и не помню когда делал. Вот карту выпустили на 3 года (физик) фоп на 2 года. В принципе тут родственников модно иногда ездить проведывать
. Лететь не так долго как поездом из Киева в Луганск.
Сам живу в Украине. Уехать сцыкотно
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PUnder
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:54
Итак друзья,что вкратце могу сказать,окинув в очередной раз Турецкую республику,прокатившись снова по городам и весям...Турки стали жить еще лучше.Я месяц куралесил от Измира до Анталии в 2016 при курсе 2.85, месяц в 2017 от Мармариса до Антальи,через Фетхие-Каш-Демре и Кемер при курсе 3.45 и вот,в этом году при курсе 6.85. Представляю,какой был "рай" в 18 году,когда одномоментно ухнула лира практически в двое... Цены стали еще доступнее..И если лира упала почти вдвое,цены в супермаркетах,поднялись в среднем,на 30-50% по моей памяти с прошлых поездок,о чем я могу писать совершенно незаангажировано.Особенно овощи,по сравнению с Украиной,это просто смешно.Страна,в которой земля слошные камни и просто серый пепел,выращивает все в разы дешевле,чем наша недоделанная нэнька с ее черноземом. Кроме матюгов,ничего на ум не приходило на ум,при воспоминаниях о Родине,уж как то так.Народ выбравший еб..того клована,не заслуживает жить хорошо и правильно.Сейчас с уверенностью могу сказать,что лично в моем рейтинге по условиям и качеству жизни,Турция уверенно занимает 2 место,после далекого Вьетнама..А объездил я за свою жизнь,более 40+ стран...Причем именно объездил вдоль и поперек,прожив в них как минимум месяц и посетив 6-8 городов как минимум в каждой,или провинций.Но Турция она вот,рядом..С дешевым билетом и 2 часами лета,а не 11 часов и билетом в 400+ баксов из Москвы,потому как из Киева в Азию,с Вас вообще последние трусы снимут.Украина-страна для снятия трусов и скальпов с людей,страна для де=бильных опытов и эксперементов над пересичным,у которого нет прав,но есть одни обязанности по отношению к государству.Не успел уехать,как соседи прислали фото бумажки...Контролер приходил,электросчетчик не увидел,грозят отрезать свет...Млять,только уехал,все оплачено,долгов нет..Какого экибастуза???Рабы должны стоять в стойле,никуда не ходить,никуда не уезжать,а если что-отключат свет,потом вырубят газ....Но это так-лирическое отступление,показатель нашего де-билизма и деградации...К которой-невозможно привыкнуть.
Что касается цен на недвигу.Акурт,я не представляю где Вы увидели рост?? Вся страна обклеяна объявлениями Satilik и Kiralik,с соотношением примерно 8-10 к 1. То есть на продажу,выставлено в разы больше.Причем коммерции и всяких офисов-полно,особеннно в той же Анталии,причем в таких местах,где диву даешься,как такие помещения могут стоять заброшенными и пустыми с такой проходимостью. Как не верти,но в Турции тоже ж.. нарисовалась конкретная с бизнесом и это,видно невооруженным глазом.Думаю сейчас купить-совершенно не проблема.Всегда удивлялся,на кой черт Анталию вообще так расстроили...Эти районы чуть ли не в чистом поле в сторону верхних Дюденских водопадов,с улицами по 50 метров шириной...Сейчас там хоть в футбол гоняй,причем куча домов стоит с непроданными законсервированными квартирами..Какой рост?? По мне,самый лучший район это в районе центра и "околоКалеичей",а все что в сторону Кемера за рекой из города,это уже у черта на куличках,что толку с того пляжа,если сам центр города в 6-8км! Улица в районе музея,там где ходит ностальжи трамвай,по моему мнению-идеальное место для жизни и квартир там даже в первой линии,выставлено в продажу достаточно..Если в грядущий кризис ухнет лира дальше,а она ухнет 100%,как и любая валюта развивающихся стран,думаю будут еще лучше цены..Анталия город отличный,но я бы не сказал,что там хорошо купаться.Пляж Лара,это вообще,а ля Аланья,а Коньялты хоть ближе,чище и удобнее,но весьма глубок и этот постоянный ветер с моря с 12.00 гонящий волну на берег,ну никак не дает насладиться нормальным плаваньем..Это совершенно не Кемер и его окрестности в виде Текирова-Кириша-Чиралов-Фазелиса и даже Гейнюка с Бельдиби
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osafly
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