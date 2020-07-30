akurt написав:

Это кое-кому сдавать квартиру целый год надо...

Панмає рацію.Я, правда, хоч і маю ту картку Payoneer - але не користуюся - вже не пам"ятаю - чи жива десь лежить - але чув що саме так...Щойно говорив у минулому із своїм підлеглим - коріння польські - має "карту поляка", хоча живе весь час в Україні.Сказав, мабуть буду "валити" - ніби-то за 9 місяців після звалювання може отримати вже польське громадянство... Єдине поки що його лякає - високі ціни на житло в Польщі...Сказав, що ніколи не був у Туреччині - чи зустріну я, як збереться... Зустріну, а як же...З Херсона Вайбером:- Привет, уже купили и засолили сало с домашнего поросенка. А в аэропорту не заберут у нас?- Не заберут, если что скажете, что везете в подарок'y...- Уже один чемодан сложили...- Ждем-с, встречу в аэропорту...х х хВ связи с открытием транзита для граждан Украины: Украина-Румыния-Болгария-Турция возобновилась ковка бабла на перевозке граждан и посылок микроавтобусом.Интересные расценки: 80 баксов с носа.Передачки-посылки - были 2,5 доллара кг - стало 3 доллара кг.Что интересно: спрашивают, можно ли из Турции отправить лекарства/косметику:- НЕ БЕРЁМ!- А мёд можно передать?- НЕ БЕРЕМ ТАКОЕ!Оно и понятно: если посмотреть сериал "Принцесса Юга" (рекомендую) там наркоту и не так переправляли туда-сюда...Для справки: микроавтобус ездит один раз в 3 дня туда и сразу - раз в три дня - обратно, берет пассажиров - не знаю сколько - предположим 8 - то тогда 8х80=640 долларов.Берет посылки-передачки - не знаю сколько - предположим 50 кг по 3 доллара = 150 долларов.Одна ходка: 640+150=790 долларов.Три дня - из Турции - три дня - в Турцию - график регулярный. За неделю: 790х2=1580 долларов.Вычтем накладные расходы: примерно 300 долларов - дизельное топливо.Итого: 1580-300=Пусть 1200... за неделю...Риск, конечно: дорога дело сложное....Так кто не рискует - тот не пьет шампанское... (Инесса Арманд).