akurt написав:Пан PUnder має рацію.
Я, правда, хоч і маю ту картку Payoneer - але не користуюся - вже не пам"ятаю - чи жива десь лежить - але чув що саме так...
Щойно говорив у минулому із своїм підлеглим - коріння польські - має "карту поляка", хоча живе весь час в Україні.
Сказав, мабуть буду "валити" - ніби-то за 9 місяців після звалювання може отримати вже польське громадянство... Єдине поки що його лякає - високі ціни на житло в Польщі...
Сказав, що ніколи не був у Туреччині - чи зустріну я, як збереться... Зустріну, а як же...
З Херсона Вайбером:
- Привет, уже купили и засолили сало с домашнего поросенка. А в аэропорту не заберут у нас?
- Не заберут, если что скажете, что везете в подарок akurt'y...
- Уже один чемодан сложили...
- Ждем-с, встречу в аэропорту...
х х х
В связи с открытием транзита для граждан Украины: Украина-Румыния-Болгария-Турция возобновилась ковка бабла на перевозке граждан и посылок микроавтобусом.
Интересные расценки: 80 баксов с носа.
Передачки-посылки - были 2,5 доллара кг - стало 3 доллара кг.
Что интересно: спрашивают, можно ли из Турции отправить лекарства/косметику:
- НЕ БЕРЁМ!
- А мёд можно передать?
- НЕ БЕРЕМ ТАКОЕ!
Оно и понятно: если посмотреть сериал "Принцесса Юга" (рекомендую) там наркоту и не так переправляли туда-сюда...
Для справки: микроавтобус ездит один раз в 3 дня туда и сразу - раз в три дня - обратно, берет пассажиров - не знаю сколько - предположим 8 - то тогда 8х80=640 долларов.
Берет посылки-передачки - не знаю сколько - предположим 50 кг по 3 доллара = 150 долларов.
Одна ходка: 640+150=790 долларов.
Три дня - из Турции - три дня - в Турцию - график регулярный. За неделю: 790х2=1580 долларов.
Вычтем накладные расходы: примерно 300 долларов - дизельное топливо.
Итого: 1580-300=1280 долларов за неделю.
Пусть 1200... за неделю...
Это кое-кому сдавать квартиру целый год надо...
Риск, конечно: дорога дело сложное....
Так кто не рискует - тот не пьет шампанское... (Инесса Арманд).
Нормально карта пионера уже работает, блокировали где-то на неделю или две. И кстати теперь деньги идут на счет в пионере, а уже потом сам можешь либо на карту пионера переводить, либо на карту (от 50дол) или счет (от 300 дол) укр. банка переводить.
А банкротилась компания печатавшая пластик и на время проверки заблокировали все карты, которые она выдала. Вроде как пионер уже ищет нового партнера по картам.
У меня там пара долларов как раз зависло так когда узнал, что зависло, то уже через 3 дня потратил их на всяк. случай.