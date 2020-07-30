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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 01 сер, 2020 02:20
akurt написав:
Пан PUnder
має рацію.
Я, правда, хоч і маю ту картку Payoneer
- але не користуюся - вже не пам"ятаю - чи жива десь лежить - але чув що саме так...
Щойно говорив у минулому із своїм підлеглим - коріння польські - має "карту поляка", хоча живе весь час в Україні.
Сказав, мабуть буду "валити
" - ніби-то за 9 місяців після звалювання
може отримати вже польське громадянство... Єдине поки що його лякає - високі ціни на житло в Польщі...
Сказав, що ніколи не був у Туреччині - чи зустріну я, як збереться... Зустріну, а як же...З Херсона Вайбером:
- Привет, уже купили и засолили сало с домашнего поросенка. А в аэропорту не заберут у нас?
- Не заберут, если что скажете, что везете в подарок akurt
'y...
- Уже один чемодан сложили...
- Ждем-с, встречу в аэропорту...
х х х
В связи с открытием транзита для граждан Украины: Украина-Румыния-Болгария-Турция
возобновилась ковка бабла на перевозке граждан и посылок микроавтобусом.
Интересные расценки: 80 баксов с носа.
Передачки-посылки - были 2,5 доллара кг - стало 3 доллара кг.
Что интересно: спрашивают, можно ли из Турции отправить лекарства/косметику:
- НЕ БЕРЁМ!
- А мёд можно передать?
- НЕ БЕРЕМ ТАКОЕ!
Оно и понятно: если посмотреть сериал "Принцесса Юга
" (рекомендую) там наркоту и не так переправляли туда-сюда...
Для справки: микроавтобус ездит один раз в 3 дня туда и сразу - раз в три дня - обратно, берет пассажиров - не знаю сколько - предположим 8 - то тогда 8х80=640 долларов.
Берет посылки-передачки - не знаю сколько - предположим 50 кг по 3 доллара = 150 долларов.
Одна ходка: 640+150=790 долларов.
Три дня - из Турции - три дня - в Турцию - график регулярный. За неделю: 790х2=1580 долларов.
Вычтем накладные расходы: примерно 300 долларов - дизельное топливо.
Итого: 1580-300=1280 долларов за неделю.
Пусть 1200... за неделю...Это кое-кому сдавать квартиру целый год надо...
Риск, конечно: дорога дело сложное....
Так кто не рискует - тот не пьет шампанское.
.. (Инесса Арманд).
Нормально карта пионера уже работает, блокировали где-то на неделю или две. И кстати теперь деньги идут на счет в пионере, а уже потом сам можешь либо на карту пионера переводить, либо на карту (от 50дол) или счет (от 300 дол) укр. банка переводить.
А банкротилась компания печатавшая пластик и на время проверки заблокировали все карты, которые она выдала. Вроде как пионер уже ищет нового партнера по картам.
У меня там пара долларов как раз зависло так когда узнал, что зависло, то уже через 3 дня потратил их на всяк. случай.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:11
Отличный интересный текст!
Всем читать и перечитывать!
Мои ремарки:
Это еще если на знать, что было 28% по депозитам в турецкой лире и при стабилизации курса получилось 35% по валюте...Цены стали еще доступнее... И это правда... Я раньше умножал цены в лирах на 7, или 5,6 а последнее время на 3,9-4,1...
osafly написав:Турки стали жить еще лучше.
Я месяц куралесил от Измира до Анталии в 2016 при курсе 2.85, месяц в 2017 от Мармариса до Антальи,через Фетхие-Каш-Демре и Кемер при курсе 3.45 и вот,в этом году при курсе 6.85. Представляю,какой был "рай" в 18 году,когда одномоментно ухнула лира практически в двое...
Самое прикольное: ПАРНИ НЕ ПОНИМАЮТ ПРОСТУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВЕЩЬ: ЧЕМ СЛАБЕЕ МЕСТНАЯ ВАЛЮТА И ЧЕМ КРЕПЧЕ УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, ТЕМ ВЛАДЕЛЕЦ ГРИВНЫ ПРИЯТНЕЕ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ.
Я уж не говорю про баксы/евро...
Меня больше всего прикалывает, что как оказалось, в Украине нет воды питьевой - завозят дирижаблями с Аляски и продают по баснословным ценам.
osafly написав:
И если лира упала почти вдвое,цены в супермаркетах,поднялись в среднем,на 30-50% по моей памяти с прошлых поездок,о чем я могу писать совершенно незаангажировано.Особенно овощи,по сравнению с Украиной,это просто смешно. Страна,в которой земля слошные камни и просто серый пепел,выращивает все в разы дешевле,чем наша недоделанная нэнька с ее черноземом.
Кроме матюгов,ничего на ум не приходило на ум...
Уверен, что в 90% вода в магазинах - просто вода из-под крана с красивыми этикетками...
На а про овощи/фрукт вообще молчу: среди середины лета помидоры по 30 гривен... Черешня по 100-125... Люди напряженно работают, чтобы у них все деньги сразу же отобрали...
Я об этом также много раз писал: легкодоступная страна по другую сторону Черного моря: самолет - за 50 евро авиабилет, в нормальных условиях - туда и обратно за 105 долларов из любого города Украины. На авто: ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА В МИРЕ, для которой для украинцев (!!! И ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ!!!) открыт транзит через Румынию и Болгарию! Единственная страна в мире, которая в условиях жесточайших карантинов держала действующий паром "Черноморск-Карасу" с перевозкой авто украинской регистрации - 190 баксов (копейки при цене аренды авто на деле более 200 долларов...
osafly написав:
Сейчас с уверенностью могу сказать,что лично в моем рейтинге по условиям и качеству жизни,Турция уверенно занимает 2 место,после далекого Вьетнама..А объездил я за свою жизнь,более 40+ стран...Причем именно объездил вдоль и поперек,прожив в них как минимум месяц и посетив 6-8 городов как минимум в каждой,или провинций.Но Турция она вот,рядом..С дешевым билетом и 2 часами лета,
а не 11 часов и билетом в 400+ баксов из Москвы,потому как из Киева в Азию,с Вас вообще последние трусы снимут.
Украина-страна для снятия трусов и скальпов с людей,страна для де=бильных опытов и эксперементов над пересичным,у которого нет прав,но есть одни обязанности по отношению к государству.
osafly написав:
Что касается цен на недвигу.Акурт,я не представляю где Вы увидели рост?? Вся страна обклеяна объявлениями Satilik и Kiralik,с соотношением примерно 8-10 к 1. То есть на продажу,выставлено в разы больше.Причем коммерции и всяких офисов-полно,особеннно в той же Анталии,причем в таких местах,где диву даешься,как такие помещения могут стоять заброшенными и пустыми с такой проходимостью.
Это ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО, где НЕЛЬЗЯ СОГЛАСИТЬСЯ.
1. Не обклеена вся страна объявлениями Сатылык
(продается). Если обклеена вся страна в Кривом Роге, Полтаве и в Мариуполе - это не есть вердикт. В Анталии в прошлом году и в позапрошлом были обклеены все балконы. СЕЙЧАС НЕ НАЙДЕТЕ или найдете РЕДКО. Сейчас я если вижу на балконе объявление Satilik - еду за рулем - то даже оглядываюсь: НАДО ЖЕ ЧТО-ТО ПРОДАЕТСЯ... О! дублекс (двухуровневая). Прикольно... Интересно: больше миллиона лир или меньше?
2. Я езжу КАЖДЫЙ день по Анталии - НИ РАЗУ не видел, чтобы где-то стояла "коммерция" в продажу. В феврале-апреле были объявления о сдаче в аренду или в продажу готовых кафе - все уже разобрали и все работают.
3. В "разы больше" НИЧЕГО не выставлено. Это поверхностный взгляд. На сегодня если купить квартиру - приехать - ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Лично я не взялся бы помочь.
А вообще интересная инфа будет в тексте "ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ". ОЧЕНЬ трудно было найти что-то подходящее по деньгам. Несколько дней поисков с привлечением даже не двух, а трех местных - совсе НЕ дураков. И БЫЛО ОЧЕНЬ ТРУДНО. Новое - целенаправлено - было бы не трудно - но цены зашкаливают.
Я НЕ ТОЛЬКО "УВИДЕЛ РОСТ
" Я ЗНАЮ ТОЧНО, ЧТО ЕСТЬ и УЖЕ СОСТОЯЛСЯ РОСТ.
osafly написав:
Эти районы чуть ли не в чистом поле в сторону верхних Дюденских водопадов,с улицами по 50 метров шириной
...Сейчас там хоть в футбол гоняй,причем куча домов стоит с непроданными законсервированными квартирами..Какой рост?? По мне,самый лучший район это в районе центра и "околоКалеичей",а все что в сторону Кемера за рекой из города,это уже у черта на куличках,что толку с того пляжа,если сам центр города в 6-8км! Улица в районе музея,там где ходит ностальжи трамвай,по моему мнению-идеальное место для жизни и квартир там даже в первой линии,выставлено в продажу достаточно...
Вот тут мне очень понравилось: как раз здесь - в одном из домов - квартира президента Турецкой республики. Грех не купить. И грех не купить в Конче-Заспе. Слава Богу, что увидев объявление о продаже - думаю парочку можно найти - не спросил о цене - тут даже местные турки поднимают палец вверх и говорят: "Машшалах!"
На первой линии в моем районе - есть квартиры в продаже. 3,5 миллиона лир - примерно 15 000 000 гривен. Покупаем?
Улицы шириной в 50 метров - это плохо?
Там в сторону водопадов есть район KUNDU - относительно новый -большинство стоят виллы или таунхаусы - за ними - число поле. Виллы очень хорошие... И чистое поле... Я спросил у местных турков - они говорят - новый микрорайон, года через 3 -5 будет классно. Возможно. Надо только подождать... Ну и улица шириной в 50 м - это конечно недостаток...
Нужно еще пояснение, что такое "куча домов стоит с непроданными законсервированными квартирами.."
Если стоят дома и жалюзи на окнах опущены - это говорит о:
- район Лара
(о нем была - не называя - речь) - на 85% заселен россиянами - их НЕТ Сейчас в Анталии, нет авиаперелетов и нет чартеров - квартиры стоят закрытые.
И слава Богу, что нет россиян. Те, что проникают через Беларусь - на пляже - просто ужас.
Молитесь Богу, чтобы вся эта быд-ло-та с вечно громкими криками не оказалось вблизи Киева.
- по квартире - что купили мои приятели позавчера - на лестничной клетке всего 2 (две) квартиры и одна принадлежит гражданам Германии, их нет, она законсервирована. Отчего наши украинцы только очень РАДЫ.А вообще очень интересный текст и всем посетую прочитать.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 01 сер, 2020 08:32, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:27
akurt написав:
А вообще очень интересный текст и всем посетую прочитать.
Перечитав. Коротко по тезам:
в Туреччині дешеві овочі, фрукти, йогурти, риба,
але в економіці гаплик і скоро буде інфляція,
Туреччина номер 2, після В"єтнама, але літати годину, а не 6, дешево, а не через Мск
нерухомість в ціні не росте
Алетак і не ясно, автор вибрав Туреччину, чи неньку?
Якщо Туреччину, де купив в Анталії, в яку ціну?
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:35
Якщо ви маєте на увазі osafly (слава Богу, шо чергового форумчанина не називають моїм клоном та не вішають на шию того ярлика, що весь час вішають мені - "графоман"), то людина - як я розумію: МАНДРУЄ СВІТОМ. Такі люди не купують ніде стаціонарне житло.
Це з нашої точки зору - спосіб життя. Оригінальний/специфічний/особливий.
В США - звичайна річ... жити в різних місцях та переїжджати весь час туди, де краще, або - головне - де є РОБОТА (!!!).
Я вже писав: мав приятеля (зараз втратив на жаль зв"язок) - то той робив так: маючи квартиру в Ялті - ніколи в ній не жив - здавав через ріелторів лохАм по 65 доларів на добу, а сам за 20 (двадцять) доларів НА МІСЯЦЬ знімав двоповерховий будинок на Гоа.
Нічого особистого: просто у людини була/є голова на плечах та калькулятор в руках.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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