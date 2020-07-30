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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 01 сер, 2020 02:20
akurt написав:
Пан PUnder
має рацію.
Я, правда, хоч і маю ту картку Payoneer
- але не користуюся - вже не пам"ятаю - чи жива десь лежить - але чув що саме так...
Щойно говорив у минулому із своїм підлеглим - коріння польські - має "карту поляка", хоча живе весь час в Україні.
Сказав, мабуть буду "валити
" - ніби-то за 9 місяців після звалювання
може отримати вже польське громадянство... Єдине поки що його лякає - високі ціни на житло в Польщі...
Сказав, що ніколи не був у Туреччині - чи зустріну я, як збереться... Зустріну, а як же...З Херсона Вайбером:
- Привет, уже купили и засолили сало с домашнего поросенка. А в аэропорту не заберут у нас?
- Не заберут, если что скажете, что везете в подарок akurt
'y...
- Уже один чемодан сложили...
- Ждем-с, встречу в аэропорту...
х х х
В связи с открытием транзита для граждан Украины: Украина-Румыния-Болгария-Турция
возобновилась ковка бабла на перевозке граждан и посылок микроавтобусом.
Интересные расценки: 80 баксов с носа.
Передачки-посылки - были 2,5 доллара кг - стало 3 доллара кг.
Что интересно: спрашивают, можно ли из Турции отправить лекарства/косметику:
- НЕ БЕРЁМ!
- А мёд можно передать?
- НЕ БЕРЕМ ТАКОЕ!
Оно и понятно: если посмотреть сериал "Принцесса Юга
" (рекомендую) там наркоту и не так переправляли туда-сюда...
Для справки: микроавтобус ездит один раз в 3 дня туда и сразу - раз в три дня - обратно, берет пассажиров - не знаю сколько - предположим 8 - то тогда 8х80=640 долларов.
Берет посылки-передачки - не знаю сколько - предположим 50 кг по 3 доллара = 150 долларов.
Одна ходка: 640+150=790 долларов.
Три дня - из Турции - три дня - в Турцию - график регулярный. За неделю: 790х2=1580 долларов.
Вычтем накладные расходы: примерно 300 долларов - дизельное топливо.
Итого: 1580-300=1280 долларов за неделю.
Пусть 1200... за неделю...Это кое-кому сдавать квартиру целый год надо...
Риск, конечно: дорога дело сложное....
Так кто не рискует - тот не пьет шампанское.
.. (Инесса Арманд).
Нормально карта пионера уже работает, блокировали где-то на неделю или две. И кстати теперь деньги идут на счет в пионере, а уже потом сам можешь либо на карту пионера переводить, либо на карту (от 50дол) или счет (от 300 дол) укр. банка переводить.
А банкротилась компания печатавшая пластик и на время проверки заблокировали все карты, которые она выдала. Вроде как пионер уже ищет нового партнера по картам.
У меня там пара долларов как раз зависло так когда узнал, что зависло, то уже через 3 дня потратил их на всяк. случай.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:11
Отличный интересный текст!
Всем читать и перечитывать!
Мои ремарки:
Это еще если на знать, что было 28% по депозитам в турецкой лире и при стабилизации курса получилось 35% по валюте...Цены стали еще доступнее... И это правда... Я раньше умножал цены в лирах на 7, или 5,6 а последнее время на 3,9-4,1...
osafly написав:Турки стали жить еще лучше.
Я месяц куралесил от Измира до Анталии в 2016 при курсе 2.85, месяц в 2017 от Мармариса до Антальи,через Фетхие-Каш-Демре и Кемер при курсе 3.45 и вот,в этом году при курсе 6.85. Представляю,какой был "рай" в 18 году,когда одномоментно ухнула лира практически в двое...
Самое прикольное: ПАРНИ НЕ ПОНИМАЮТ ПРОСТУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВЕЩЬ: ЧЕМ СЛАБЕЕ МЕСТНАЯ ВАЛЮТА И ЧЕМ КРЕПЧЕ УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, ТЕМ ВЛАДЕЛЕЦ ГРИВНЫ ПРИЯТНЕЕ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ.
Я уж не говорю про баксы/евро...
Меня больше всего прикалывает, что как оказалось, в Украине нет воды питьевой - завозят дирижаблями с Аляски и продают по баснословным ценам.
osafly написав:
И если лира упала почти вдвое,цены в супермаркетах,поднялись в среднем,на 30-50% по моей памяти с прошлых поездок,о чем я могу писать совершенно незаангажировано.Особенно овощи,по сравнению с Украиной,это просто смешно. Страна,в которой земля слошные камни и просто серый пепел,выращивает все в разы дешевле,чем наша недоделанная нэнька с ее черноземом.
Кроме матюгов,ничего на ум не приходило на ум...
Уверен, что в 90% вода в магазинах - просто вода из-под крана с красивыми этикетками...
На а про овощи/фрукт вообще молчу: среди середины лета помидоры по 30 гривен... Черешня по 100-125... Люди напряженно работают, чтобы у них все деньги сразу же отобрали...
Я об этом также много раз писал: легкодоступная страна по другую сторону Черного моря: самолет - за 50 евро авиабилет, в нормальных условиях - туда и обратно за 105 долларов из любого города Украины. На авто: ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА В МИРЕ, для которой для украинцев (!!! И ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ!!!) открыт транзит через Румынию и Болгарию! Единственная страна в мире, которая в условиях жесточайших карантинов держала действующий паром "Черноморск-Карасу" с перевозкой авто украинской регистрации - 190 баксов (копейки при цене аренды авто на деле более 200 долларов...
osafly написав:
Сейчас с уверенностью могу сказать,что лично в моем рейтинге по условиям и качеству жизни,Турция уверенно занимает 2 место,после далекого Вьетнама..А объездил я за свою жизнь,более 40+ стран...Причем именно объездил вдоль и поперек,прожив в них как минимум месяц и посетив 6-8 городов как минимум в каждой,или провинций.Но Турция она вот,рядом..С дешевым билетом и 2 часами лета,
а не 11 часов и билетом в 400+ баксов из Москвы,потому как из Киева в Азию,с Вас вообще последние трусы снимут.
Украина-страна для снятия трусов и скальпов с людей,страна для де=бильных опытов и эксперементов над пересичным,у которого нет прав,но есть одни обязанности по отношению к государству.
osafly написав:
Что касается цен на недвигу.Акурт,я не представляю где Вы увидели рост?? Вся страна обклеяна объявлениями Satilik и Kiralik,с соотношением примерно 8-10 к 1. То есть на продажу,выставлено в разы больше.Причем коммерции и всяких офисов-полно,особеннно в той же Анталии,причем в таких местах,где диву даешься,как такие помещения могут стоять заброшенными и пустыми с такой проходимостью.
Это ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО, где НЕЛЬЗЯ СОГЛАСИТЬСЯ.
1. Не обклеена вся страна объявлениями Сатылык
(продается). Если обклеена вся страна в Кривом Роге, Полтаве и в Мариуполе - это не есть вердикт. В Анталии в прошлом году и в позапрошлом были обклеены все балконы. СЕЙЧАС НЕ НАЙДЕТЕ или найдете РЕДКО. Сейчас я если вижу на балконе объявление Satilik - еду за рулем - то даже оглядываюсь: НАДО ЖЕ ЧТО-ТО ПРОДАЕТСЯ... О! дублекс (двухуровневая). Прикольно... Интересно: больше миллиона лир или меньше?
2. Я езжу КАЖДЫЙ день по Анталии - НИ РАЗУ не видел, чтобы где-то стояла "коммерция" в продажу. В феврале-апреле были объявления о сдаче в аренду или в продажу готовых кафе - все уже разобрали и все работают.
3. В "разы больше" НИЧЕГО не выставлено. Это поверхностный взгляд. На сегодня если купить квартиру - приехать - ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Лично я не взялся бы помочь.
А вообще интересная инфа будет в тексте "ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ". ОЧЕНЬ трудно было найти что-то подходящее по деньгам. Несколько дней поисков с привлечением даже не двух, а трех местных - совсе НЕ дураков. И БЫЛО ОЧЕНЬ ТРУДНО. Новое - целенаправлено - было бы не трудно - но цены зашкаливают.
Я НЕ ТОЛЬКО "УВИДЕЛ РОСТ
" Я ЗНАЮ ТОЧНО, ЧТО ЕСТЬ и УЖЕ СОСТОЯЛСЯ РОСТ.
osafly написав:
Эти районы чуть ли не в чистом поле в сторону верхних Дюденских водопадов,с улицами по 50 метров шириной
...Сейчас там хоть в футбол гоняй,причем куча домов стоит с непроданными законсервированными квартирами..Какой рост?? По мне,самый лучший район это в районе центра и "околоКалеичей",а все что в сторону Кемера за рекой из города,это уже у черта на куличках,что толку с того пляжа,если сам центр города в 6-8км! Улица в районе музея,там где ходит ностальжи трамвай,по моему мнению-идеальное место для жизни и квартир там даже в первой линии,выставлено в продажу достаточно...
Вот тут мне очень понравилось: как раз здесь - в одном из домов - квартира президента Турецкой республики. Грех не купить. И грех не купить в Конче-Заспе. Слава Богу, что увидев объявление о продаже - думаю парочку можно найти - не спросил о цене - тут даже местные турки поднимают палец вверх и говорят: "Машшалах!"
На первой линии в моем районе - есть квартиры в продаже. 3,5 миллиона лир - примерно 15 000 000 гривен. Покупаем?
Улицы шириной в 50 метров - это плохо?
Там в сторону водопадов есть район KUNDU - относительно новый -большинство стоят виллы или таунхаусы - за ними - число поле. Виллы очень хорошие... И чистое поле... Я спросил у местных турков - они говорят - новый микрорайон, года через 3 -5 будет классно. Возможно. Надо только подождать... Ну и улица шириной в 50 м - это конечно недостаток...
Нужно еще пояснение, что такое "куча домов стоит с непроданными законсервированными квартирами.."
Если стоят дома и жалюзи на окнах опущены - это говорит о:
- район Лара
(о нем была - не называя - речь) - на 85% заселен россиянами - их НЕТ Сейчас в Анталии, нет авиаперелетов и нет чартеров - квартиры стоят закрытые.
И слава Богу, что нет россиян. Те, что проникают через Беларусь - на пляже - просто ужас.
Молитесь Богу, чтобы вся эта быд-ло-та с вечно громкими криками не оказалось вблизи Киева.
- по квартире - что купили мои приятели позавчера - на лестничной клетке всего 2 (две) квартиры и одна принадлежит гражданам Германии, их нет, она законсервирована. Отчего наши украинцы только очень РАДЫ.А вообще очень интересный текст и всем посетую прочитать.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 01 сер, 2020 08:32, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:27
akurt написав:
А вообще очень интересный текст и всем посетую прочитать.
Перечитав. Коротко по тезам:
в Туреччині дешеві овочі, фрукти, йогурти, риба,
але в економіці гаплик і скоро буде інфляція,
Туреччина номер 2, після В"єтнама, але літати годину, а не 6, дешево, а не через Мск
нерухомість в ціні не росте
Алетак і не ясно, автор вибрав Туреччину, чи неньку?
Якщо Туреччину, де купив в Анталії, в яку ціну?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:35
Якщо ви маєте на увазі osafly (слава Богу, шо чергового форумчанина не називають моїм клоном та не вішають на шию того ярлика, що весь час вішають мені - "графоман"), то людина - як я розумію: МАНДРУЄ СВІТОМ. Такі люди не купують ніде стаціонарне житло.
Це з нашої точки зору - спосіб життя. Оригінальний/специфічний/особливий.
В США - звичайна річ... жити в різних місцях та переїжджати весь час туди, де краще, або - головне - де є РОБОТА (!!!).
Я вже писав: мав приятеля (зараз втратив на жаль зв"язок) - то той робив так: маючи квартиру в Ялті - ніколи в ній не жив - здавав через ріелторів лохАм по 65 доларів на добу, а сам за 20 (двадцять) доларів НА МІСЯЦЬ знімав двоповерховий будинок на Гоа.
Нічого особистого: просто у людини була/є голова на плечах та калькулятор в руках.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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akurt
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:08
flyman написав: akurt написав:
А вообще очень интересный текст и всем посетую прочитать.
Перечитав. Коротко по тезам:
в Туреччині дешеві овочі, фрукти, йогурти, риба,
але в економіці гаплик і скоро буде інфляція,
Туреччина номер 2, після В"єтнама, але літати годину, а не 6, дешево, а не через Мск
нерухомість в ціні не росте
Алетак і не ясно, автор вибрав Туреччину, чи неньку?
Якщо Туреччину, де купив в Анталії, в яку ціну?
Flyman,я живу большую часть жизни в Украине,как ни прискорбно об этом писать,но с последней сменой власти здесь,жить нормальным людям становится невозможно..И думаю,это еще не конец.Чего можно ожидать,если выбрали трусливого капитулянта..Поэтому,в голове нужно держать пути отхода,пока ОНО,не сдало нас в рабство северному еб... соседу,без шума и пыли.Я бы с радостью выбрал Туреччину хоть сейчас,но дела,обязанности и узы,пока не пускают.Думаю здесь нет смысла объяснять,понимающие люди и так поймут..
Азия,прикольная страна и дешевая...но туда далеко лететь и...дорого.Многие Европейцы на пенсии перебрались туда на постоянное место жительство,держат отели и прочий бизнес..Как и молодежь..Достаточно попасть в растоманский Пай на севере Таиланда,чтобы увидеть это во всей красе.Или на Пхукет..Или Вьетнамский Ньячанг,превратишимуся в русское "ватное гнездо",куда сдавая однушку в Москве,приехали и препеваючи живут месяцами...И там прошу заметить-коммунизм....реальный,которого Вы не увидите,не почувствуете. В Турции дешевые все аюсолютно продукты и хорошего качества...За исключением алкоголя.Разница в цене,составляет от 2 до 8 раз ниже по сравнению с Украиной.. 8 кратный разрыв в цене,принадлежал синеньким,которые в Турции я покупал на "еженедельном" базаре в Аланьи по 5 грн,а в это время мать в Украине называла мне рыночную цену 40грн! Арбузы я ел по 4-6грн,а в Украине они стоили в начале июля 25грн\кг Да бл...багет хлеба,в любом турецком супермаркете будь то Bim,Sok,или 101-стоит 1.25лиры=5грн,а у нас...в нэньке,та что выращивает пшеницу,у которой флаг цвета неба и зерна,подобный багет где нибудь в Сильпо будет стоить 17-20грн! Почувствуйте разницу...Насколько нас здесь опустили и затолкали под лавку...С этими тарифами,с этими неадекватными ценами на еду,в таком нищем,едва сводящем концы с концами государстве.Так это я не первый как уже говорил раз ни в Турции,ни за границей вообще..Я думаю люди впервые попавшие в такие условия,испытывают просто шок и необычайную злость и ненависть,понимая как их дурачат и как к ним относятся....как к дерь-му,давайте будем говорить так,как есть.К нам государтсво относится как к лохам,дерьму,рабам и скотам,создавая скотские условия для жизни здесь.Сейчас,это вообще перешло все границы терпения и разумения,поэтому Вы идете в правильном направлении,подыскивая себе направление для жизни.Польша с которой Вы все сравниваете,страна конечно хорошая,но климат там,дерьмовый.Никогда не забуду своего польского вояжа по Польше в конце августа-нач.сентября...За 17 дней путешествия,16!!! еще раз повторю,16 дней был дождь,в той или иной форме...Если не ливень,то чтобы хоть на 20 минут не ссыкнуло-такого не было
Поэтому с северными странами,я лично пас,как бы хороши они не были.
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osafly
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:16
osafly написав:
Flyman,я живу большую часть жизни в Украине,как ни прискорбно об этом писать,но с последней сменой власти здесь,жить нормальным людям становится невозможно..И думаю,это еще не конец.Чего можно ожидать,если выбрали трусливого капитулянта..Поэтому,в голове нужно держать пути отхода,пока ОНО,не сдало нас в рабство северному еб... соседу,без шума и пыли.Я бы с радостью выбрал Туреччину хоть сейчас,но дела,обязанности и узы,пока не пускают.Думаю здесь нет смысла объяснять,понимающие люди и так поймут..
Как обычно, "тонкие души" потреотов не выдерживают жизнь в любимой неньке
А что изменилось? Ахметов по-прежнему правит страной, как минимум последних 3 президентских срока.
Сдали Дебальцево? Или загнали солдат в очередной котёл? Или может взорвали очередной склад с оружием? Или может Крым без боя?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:20
osafly написав:
.И там прошу заметить-коммунизм....реальный, которого Вы не увидите, не почувствуете.
В Турции дешевые все абсолютно продукты и хорошего качества... За исключением алкоголя..
Первую фразу люди НЕ ПОЙМУТ. Большинство заняло нишу глубоко глубоко в попе и считают, что это правильно. И менять это не нужно.
Про продукты лучше не писать - любое мною упоминание слов "из области пищи
" вызывает резкие конвульсии и забрасывание топикстартера не только тапками. Это и понятно: для человека пища НЕ есть обязательным/необходимым/желаемым элементом существования.Самое прикольное, что тратят на еду - точнее на то, что называют едой - 80% своих доходов.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:33
osafly написав:
Польша с которой Вы все сравниваете,страна конечно хорошая,но климат там,дерьмовый.Никогда не забуду своего польского вояжа по Польше в конце августа-нач.сентября...За 17 дней путешествия,16!!! еще раз повторю,16 дней был дождь,в той или иной форме...Если не ливень,то чтобы хоть на 20 минут не ссыкнуло-такого не было
Поэтому с северными странами,я лично пас,как бы хороши они не были.
По Туреччинi -про все, що ви написали, тільки погоджуюсь з написаним.
Щось схоже писав і я, але мій текст невідоме чому зтерли.
По Польщі-не зовсім так, Вроцлав,Ополє, більш меньш прийнятні по клімату.
І яку країну пан вибрав для переїзду?
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:04
Вкладчик1234 написав: osafly написав:
Flyman,я живу большую часть жизни в Украине,как ни прискорбно об этом писать,но с последней сменой власти здесь,жить нормальным людям становится невозможно..И думаю,это еще не конец
.Чего можно ожидать,если выбрали трусливого капитулянта..Поэтому,в голове нужно держать пути отхода,пока ОНО,не сдало нас в рабство северному еб... соседу,без шума и пыли.Я бы с радостью выбрал Туреччину хоть сейчас,но дела,обязанности и узы,пока не пускают.Думаю здесь нет смысла объяснять,понимающие люди и так поймут..
Как обычно, "тонкие души" потреотов не выдерживают жизнь в любимой неньке
А что изменилось? Ахметов по-прежнему правит страной, как минимум последних 3 президентских срока.
Сдали Дебальцево? Или загнали солдат в очередной котёл? Или может взорвали очередной склад с оружием? Или может Крым без боя?
Різні культурні коди...Я пару раз тут відписував про це, православіє вс. іслам.
Різні цінності, і нам моє імхо іслам перемагає по своїй людяністі. Чому?
Тому що в мусільман слово і діло не розходится. Все для блага свого района, міста, суспільства, країни. Все во славу Аллаха!
Де живуть і інвестують турки? Як вони ставляться до своєї країни?
І подивіться на наших. Порошенко, який всю країну годує пальмою, одночасно на камери заявляючи, що його діти не їдять цукерки Рошен. На камери армія, мова, віра вс. інкогніто, всі знають, що він робив.
Ахметов...
Коломойський....
Візьміть любого з україніських політиків чи олігархів, клеймо не знайдете де поставити.
Де живуть і інвестують наші? Як вони ставляться до своєї країни?
Різний культурний код, різне минуле і різне майбутнє...
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