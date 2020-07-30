Додано: Суб 01 сер, 2020 08:11

osafly написав: Турки стали жить еще лучше. Я месяц куралесил от Измира до Анталии в 2016 при курсе 2.85, месяц в 2017 от Мармариса до Антальи,через Фетхие-Каш-Демре и Кемер при курсе 3.45 и вот,в этом году при курсе 6.85. Представляю,какой был "рай" в 18 году,когда одномоментно ухнула лира практически в двое...

Я месяц куралесил от Измира до Анталии в 2016 при курсе 2.85, месяц в 2017 от Мармариса до Антальи,через Фетхие-Каш-Демре и Кемер при курсе 3.45 и вот,в этом году при курсе 6.85.

Это еще если на знать, что было 28% по депозитам в турецкой лире и при стабилизации курса получилось 35% по валюте...

osafly написав: И если лира упала почти вдвое,цены в супермаркетах,поднялись в среднем,на 30-50% по моей памяти с прошлых поездок,о чем я могу писать совершенно незаангажировано.Особенно овощи,по сравнению с Украиной,это просто смешно. Страна,в которой земля слошные камни и просто серый пепел,выращивает все в разы дешевле,чем наша недоделанная нэнька с ее черноземом. Кроме матюгов,ничего на ум не приходило на ум... И если лира упала почти вдвое,цены в супермаркетах,поднялись в среднем,на 30-50% по моей памяти с прошлых поездок,о чем я могу писать совершенно незаангажировано.Особенно овощи,по сравнению с Украиной,это просто смешно.Кроме матюгов,ничего на ум не приходило на ум...

Люди напряженно работают, чтобы у них все деньги сразу же отобрали.

osafly написав: Сейчас с уверенностью могу сказать,что лично в моем рейтинге по условиям и качеству жизни,Турция уверенно занимает 2 место,после далекого Вьетнама..А объездил я за свою жизнь,более 40+ стран...Причем именно объездил вдоль и поперек,прожив в них как минимум месяц и посетив 6-8 городов как минимум в каждой,или провинций.Но Турция она вот,рядом..С дешевым билетом и 2 часами лета,а не 11 часов и билетом в 400+ баксов из Москвы,потому как из Киева в Азию,с Вас вообще последние трусы снимут.

Украина-страна для снятия трусов и скальпов с людей,страна для де=бильных опытов и эксперементов над пересичным,у которого нет прав,но есть одни обязанности по отношению к государству. Сейчас с уверенностью могу сказать,что лично в моем рейтинге по условиям и качеству жизни,Турция уверенно занимает 2 место,после далекого Вьетнама..А объездил я за свою жизнь,более 40+ стран...Причем именно объездил вдоль и поперек,прожив в них как минимум месяц и посетив 6-8 городов как минимум в каждой,или провинций.а не 11 часов и билетом в 400+ баксов из Москвы,потому как из Киева в Азию,с Вас вообще последние трусы снимут.Украина-страна для снятия трусов и скальпов с людей,страна для де=бильных опытов и эксперементов над пересичным,у которого нет прав,но есть одни обязанности по отношению к государству.

osafly написав: Что касается цен на недвигу.Акурт,я не представляю где Вы увидели рост?? Вся страна обклеяна объявлениями Satilik и Kiralik,с соотношением примерно 8-10 к 1. То есть на продажу,выставлено в разы больше.Причем коммерции и всяких офисов-полно,особеннно в той же Анталии,причем в таких местах,где диву даешься,как такие помещения могут стоять заброшенными и пустыми с такой проходимостью. Что касается цен на недвигу.Акурт,я не представляю где Вы увидели рост?? Вся страна обклеяна объявлениями Satilik и Kiralik,с соотношением примерно 8-10 к 1. То есть на продажу,выставлено в разы больше.Причем коммерции и всяких офисов-полно,особеннно в той же Анталии,причем в таких местах,где диву даешься,как такие помещения могут стоять заброшенными и пустыми с такой проходимостью.

osafly написав: Эти районы чуть ли не в чистом поле в сторону верхних Дюденских водопадов,с улицами по 50 метров шириной...Сейчас там хоть в футбол гоняй,причем куча домов стоит с непроданными законсервированными квартирами..Какой рост?? По мне,самый лучший район это в районе центра и "околоКалеичей",а все что в сторону Кемера за рекой из города,это уже у черта на куличках,что толку с того пляжа,если сам центр города в 6-8км! Улица в районе музея,там где ходит ностальжи трамвай,по моему мнению-идеальное место для жизни и квартир там даже в первой линии,выставлено в продажу достаточно... Эти районы чуть ли не в чистом поле в сторону верхних Дюденских водопадов,...Сейчас там хоть в футбол гоняй,причем куча домов стоит с непроданными законсервированными квартирами..Какой рост?? По мне,самый лучший район это в районе центра и "околоКалеичей",а все что в сторону Кемера за рекой из города,это уже у черта на куличках,что толку с того пляжа,если сам центр города в 6-8км! Улица в районе музея,там где ходит ностальжи трамвай,по моему мнению-идеальное место для жизни и квартир там даже в первой линии,выставлено в продажу достаточно...

нет авиаперелетов и нет чартеров - квартиры стоят закрытые.

на пляже - просто ужас.

Отличный интересный текст!Всем читать и перечитывать!Мои ремарки:И это правда... Я раньше умножал цены в лирах на 7, или 5,6 а последнее время на 3,9-4,1...Самое прикольное: ПАРНИ НЕ ПОНИМАЮТ ПРОСТУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВЕЩЬ: ЧЕМ СЛАБЕЕ МЕСТНАЯ ВАЛЮТА И ЧЕМ КРЕПЧЕ УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, ТЕМ ВЛАДЕЛЕЦ ГРИВНЫ ПРИЯТНЕЕ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ.Я уж не говорю про баксы/евро...Меня больше всего прикалывает, что как оказалось, в Украине нет воды питьевой - завозят дирижаблями с Аляски и продают по баснословным ценам.Уверен, что в 90% вода в магазинах - просто вода из-под крана с красивыми этикетками...На а про овощи/фрукт вообще молчу: среди середины лета помидоры по 30 гривен... Черешня по 100-125.....Я об этом также много раз писал: легкодоступная страна по другую сторону Черного моря: самолет - за 50 евро авиабилет, в нормальных условиях - туда и обратно за 105 долларов из любого города Украины. На авто: ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА В МИРЕ, для которой для украинцев (!!! И ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ!!!) открыт транзит через Румынию и Болгарию! Единственная страна в мире, которая в условиях жесточайших карантинов держала действующий паром "Черноморск-Карасу" с перевозкой авто украинской регистрации - 190 баксов (копейки при цене аренды авто на деле более 200 долларов...Это ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО, где НЕЛЬЗЯ СОГЛАСИТЬСЯ.1. Не обклеена вся страна объявлениями Сатылык (продается). Если обклеена вся страна в Кривом Роге, Полтаве и в Мариуполе - это не есть вердикт. В Анталии в прошлом году и в позапрошлом были обклеены все балконы. СЕЙЧАС НЕ НАЙДЕТЕ или найдете РЕДКО. Сейчас я если вижу на балконе объявление Satilik - еду за рулем - то даже оглядываюсь: НАДО ЖЕ ЧТО-ТО ПРОДАЕТСЯ... О! дублекс (двухуровневая). Прикольно... Интересно: больше миллиона лир или меньше?2. Я езжу КАЖДЫЙ день по Анталии - НИ РАЗУ не видел, чтобы где-то стояла "коммерция" в продажу. В феврале-апреле были объявления о сдаче в аренду или в продажу готовых кафе - все уже разобрали и все работают.3. В "разы больше" НИЧЕГО не выставлено. Это поверхностный взгляд. На сегодня если купить квартиру - приехать - ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА.А вообще интересная инфа будет в тексте "ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ". ОЧЕНЬ трудно было найти что-то подходящее по деньгам. Несколько дней поисков с привлечением даже не двух, а трех местных - совсе НЕ дураков. И БЫЛО ОЧЕНЬ ТРУДНО. Новое - целенаправлено - было бы не трудно - но цены зашкаливают.Я НЕ ТОЛЬКО "УВИДЕЛ РОСТ" Я ЗНАЮ ТОЧНО, ЧТО ЕСТЬ и УЖЕ СОСТОЯЛСЯ РОСТ.Вот тут мне очень понравилось: как раз здесь - в одном из домов - квартира президента Турецкой республики. Грех не купить. И грех не купить в Конче-Заспе. Слава Богу, что увидев объявление о продаже - думаю парочку можно найти - не спросил о цене - тут даже местные турки поднимают палец вверх и говорят: "Машшалах!"На первой линии в моем районе - есть квартиры в продаже. 3,5 миллиона лир - примерно 15 000 000 гривен. Покупаем?Улицы шириной в 50 метров - это плохо?Там в сторону водопадов есть район KUNDU - относительно новый -большинство стоят виллы или таунхаусы - за ними - число поле. Виллы очень хорошие... И чистое поле... Я спросил у местных турков - они говорят - новый микрорайон, года через 3 -5 будет классно. Возможно. Надо только подождать... Ну и улица шириной в 50 м - это конечно недостаток...Нужно еще пояснение, что такое "куча домов стоит с непроданными законсервированными квартирами.."Если стоят дома и жалюзи на окнах опущены - это говорит о:- район Лара (о нем была - не называя - речь) - на 85% заселен россиянами - их НЕТ Сейчас в Анталии,И слава Богу, что нет россиян. Те, что проникают через Беларусь -Молитесь Богу, чтобы вся эта быд-ло-та с вечно громкими криками не оказалось вблизи Киева.- по квартире - что купили мои приятели позавчера - на лестничной клетке всего 2 (две) квартиры и одна принадлежит гражданам Германии, их нет, она законсервирована. Отчего наши украинцы только очень РАДЫ.