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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 692693694695 Додано: Суб 01 сер, 2020 11:29 По исламу: Вкладичк1234 - в Украине уже живут более 2 000 000 человек, исповедующих ислам.

И самая большая мечеть в Украине строится в Киеве.



Всегда сведения об исламе явно преувеличены - я живу здесь уже три года - а вообще регулярно бываю с 2010 - Я НЕ ЗАМЕТИЛ вообще никакого влияния кроме того, что муэдзин поет пять раз в день.

Я так привык, что реально не слышу.

За три года постоянной жизни здесь никто ни разу и никак не спросил, какой я такой веры...

Но все три года только и читаю на этой ветк какие-то непонятные ужасы про злобных султанов и притеснение неправоверных. ЦИРК!



Чисто внешне:

- мечеть есть в каждом микрорайоне - а у вас церковь НЕПОНЯТНО какого вероисповедания - я посмотрел - в одном из крупных городов - 30 (!!!! церквей разных взаимно противоположных конфессий - от московских попов до каких-то там мормонов и прочая - разве отсутсвует на каждом углу?????

- есть какие-то праздники мусульманские - я вижу ТОЛЬКО с балкона, что на БЕСПЛАТНОЙ парковке недалеко от моего дома очень много легковых авто. Больше нет никаких признаков.

- за три года пару раз видел такие специфичные праздкники: огромный двор у мечети весь под навесом - стоят сотни (!!!) столов стульев - множество детей и женщин и всех мечеть кормит и угощает. Не знаю, по какому поводу. Один раз попал - полный двор людей - сцена идет спектакль для детей - артисты - на тему Османской империи и ханов времен империи Сельджуков. Вы бы видели глаза взрослых пап этих детей - было видно, что они вернулись в свое детство...

- свадьбы - не такие как у нас - НЕ ЖРУТ вообще НЕ БУХАЮТ вообще МОРДЫ НЕ БЬЮТ вообще ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ до развода через месяц НЕ ОБЕЩАЮТ - с 17-00 до 02-00 без конца танцуют и поют. НЕ ЖРУТ НЕ БУХАЮТ МОРДЫ НЕ БЬЮТ.

- невеста должна быть именно - как бы правильно сказать - а - вот есть слово - "целомудренная". И не иначе.



Вероятно, все что выше, ОЧЕНЬ плохо. Да, очень плохо.



P.S. На всякий случай: среди моих дипломов и аттестатов есть диплом об окончании университета по специальности "Религия и атеизм". Чуток разбираюсь... Крещён... Крестик не сохранился, но долго хранил именно ТОТ на шнурочке. Есть золотой на цепочке - давно не надеваю как-то...

На всякий случай: когда я езжу на авто по Львову с "приятелем" - то он неистово крестится при виде церквей, которые во Львове на каждом углу, а то и по две. Это неприлично говорить, но большего вора, казнокрада и обманщика своих ближних я среди своих знакомых не знаю. Но крестится неистово.... В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах... akurt

Повідомлень: 4537 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1379 раз. Подякували: 675 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 12:00 akurt написав: osafly написав: .И там прошу заметить-коммунизм....реальный, которого Вы не увидите, не почувствуете. В Турции дешевые все абсолютно продукты и хорошего качества... За исключением алкоголя.. В Турции дешевые все абсолютно продукты и хорошего качества... За исключением алкоголя..



Первую фразу люди НЕ ПОЙМУТ. Большинство заняло нишу глубоко глубоко в попе и считают, что это правильно. И менять это не нужно.



Про продукты лучше не писать - любое мною упоминание слов "из области пищи" вызывает резкие конвульсии и забрасывание топикстартера не только тапками. Это и понятно: для человека пища НЕ есть обязательным/необходимым/желаемым элементом существования.

Самое прикольное, что тратят на еду - точнее на то, что называют едой - 80% своих доходов. Первую фразу люди НЕ ПОЙМУТ. Большинство заняло нишу глубоко глубоко в попе и считают, что это правильно. И менять это не нужно.Про продукты лучше не писать - любое мною упоминание слов "из области пищи" вызывает резкие конвульсии и забрасывание топикстартера не только тапками. Это и понятно: для человека



Я вже не раз писав, чисто на їду вна неньці витрачаю біля 2000 грн.

На життя в межах $125...$150 в мысяць.



В Польщі витрачав на життя 950..1000 злотих, літом менше зимою більше (грубо 10 злотих в день + 100 злотих проїзний на ГТ, + 500 оренда кавалірки + комуналка + інше ).



Хай в Туреччині буде на харч $80 в місяць, а на життя $120.

Але основні трати це будуть на нерухомість або на її оренду.



По Києву вже писав, що якщо аналізувати ринок оКРЖН і КРЖН то можна в пригороді "навудити" кавалірку за 9..10Куе, а в м.Києві за 9..11Куе., але без ремонту "під ключ", як в Польщі чи Туреччині.



Про погоду. Можу порівняти погоду в Тернополі, Києві, умовній Бородянці і Польщі. Так от коли в Києві 30+, в Тернополі 24+.

Якщо в мене на дачі за 100 км від Києва півроку не було води в криниці, через суху осінь, бесніжну зиму, і суху весну, то біля Тернополя було нормально і погода в Тернополі більш подібна до погоди в більшості регіонів Польщі де був.



Так що про погоду в Польщі vs. Києві, то на любителя.



Ще одне цікаве питання, а заробляти в Туреччині тільки фріланс через Пайонір і ... все. Навіть орендний бізнес, і той ніяк. Може тому і дешево все, що в Туреччині особливо і нема де заробити.



Щодо регіону, то виходить все ацтой і тільки одна Анталія рулєz



Якщо тре море, чому не розглядати Грецію, Італію, Іспанію, Португалію, Чорногорію, Албанію, навіть Болгарію і т.д.



Дешеві фрукти/овочі в Туреччині, це добре, але на тій дешевизні економія бюджету в десь $40 в місяць, навіть на квиток вна неньку не вийде.



Я розумію, що воно туристом Туреччина вигляда як комуністичний рай, але ж не тре плутати туризм та еміграцію. Я вже не раз писав, чисто на їду вна неньці витрачаю біля 2000 грн.На життя в межах $125...$150 в мысяць.В Польщі витрачав на життя 950..1000 злотих, літом менше зимою більше (грубо 10 злотих в день + 100 злотих проїзний на ГТ, + 500 оренда кавалірки + комуналка + інше ).Хай в Туреччині буде на харч $80 в місяць, а на життя $120.Але основні трати це будуть на нерухомість або на її оренду.По Києву вже писав, що якщо аналізувати ринок оКРЖН і КРЖН то можна в пригороді "навудити" кавалірку за 9..10Куе, а в м.Києві за 9..11Куе., але без ремонту "під ключ", як в Польщі чи Туреччині.Про погоду. Можу порівняти погоду в Тернополі, Києві, умовній Бородянці і Польщі. Так от коли в Києві 30+, в Тернополі 24+.Якщо в мене на дачі за 100 км від Києва півроку не було води в криниці, через суху осінь, бесніжну зиму, і суху весну, то біля Тернополя було нормально і погода в Тернополі більш подібна до погоди в більшості регіонів Польщі де був.Так що про погоду в Польщі vs. Києві, то на любителя.Ще одне цікаве питання, а заробляти в Туреччині тільки фріланс через Пайонір і ... все. Навіть орендний бізнес, і той ніяк. Може тому і дешево все, що в Туреччині особливо і нема де заробити.Щодо регіону, то виходить все ацтой і тільки одна Анталія рулєzЯкщо тре море, чому не розглядати Грецію, Італію, Іспанію, Португалію, Чорногорію, Албанію, навіть Болгарію і т.д.Дешеві фрукти/овочі в Туреччині, це добре, але на тій дешевизні економія бюджету в десь $40 в місяць, навіть на квиток вна неньку не вийде.Я розумію, що воно туристом Туреччина вигляда як комуністичний рай, але ж не тре плутати туризм та еміграцію. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20772 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1483 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 12:05 akurt написав: По исламу: Вкладичк1234 - в Украине уже живут более 2 000 000 человек, исповедующих ислам.

И самая большая мечеть в Украине строится в Киеве.



Всегда сведения об исламе явно преувеличены - я живу здесь уже три года - а вообще регулярно бываю с 2010 - Я НЕ ЗАМЕТИЛ вообще никакого влияния кроме того, что муэдзин поет пять раз в день.

Я так привык, что реально не слышу.

За три года постоянной жизни здесь никто ни разу и никак не спросил, какой я такой веры...

Но все три года только и читаю на этой ветк какие-то непонятные ужасы про злобных султанов и притеснение неправоверных. ЦИРК!



Чисто внешне:

- мечеть есть в каждом микрорайоне - а у вас церковь НЕПОНЯТНО какого вероисповедания - я посмотрел - в одном из крупных городов - 30 (!!!! церквей разных взаимно противоположных конфессий - от московских попов до каких-то там мормонов и прочая - разве отсутсвует на каждом углу?????

- есть какие-то праздники мусульманские - я вижу ТОЛЬКО с балкона, что на БЕСПЛАТНОЙ парковке недалеко от моего дома очень много легковых авто. Больше нет никаких признаков.

- за три года пару раз видел такие специфичные праздкники: огромный двор у мечети весь под навесом - стоят сотни (!!!) столов стульев - множество детей и женщин и всех мечеть кормит и угощает. Не знаю, по какому поводу. Один раз попал - полный двор людей - сцена идет спектакль для детей - артисты - на тему Османской империи и ханов времен империи Сельджуков. Вы бы видели глаза взрослых пап этих детей - было видно, что они вернулись в свое детство...

- свадьбы - не такие как у нас - НЕ ЖРУТ вообще НЕ БУХАЮТ вообще МОРДЫ НЕ БЬЮТ вообще ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ до развода через месяц НЕ ОБЕЩАЮТ - с 17-00 до 02-00 без конца танцуют и поют. НЕ ЖРУТ НЕ БУХАЮТ МОРДЫ НЕ БЬЮТ.

- невеста должна быть именно - как бы правильно сказать - а - вот есть слово - "целомудренная". И не иначе.



Вероятно, все что выше, ОЧЕНЬ плохо. Да, очень плохо.



P.S. На всякий случай: среди моих дипломов и аттестатов есть диплом об окончании университета по специальности "Религия и атеизм". Чуток разбираюсь... Крещён... Крестик не сохранился, но долго хранил именно ТОТ на шнурочке. Есть золотой на цепочке - давно не надеваю как-то...

На всякий случай: когда я езжу на авто по Львову с "приятелем" - то он неистово крестится при виде церквей, которые во Львове на каждом углу, а то и по две. Это неприлично говорить, но большего вора, казнокрада и обманщика своих ближних я среди своих знакомых не знаю. Но крестится неистово.... По исламу:- в Украине уже живут более 2 000 000 человек, исповедующих ислам.И самая большая мечеть в Украине строится в Киеве.- я живу здесь уже три года - а вообще регулярно бываю с 2010 - Я НЕ ЗАМЕТИЛ вообще никакого влияния кроме того, что муэдзин поет пять раз в день.Я так привык, что реально не слышу.За три года постоянной жизни здесь никто ни разу и никак не спросил, какой я такой веры...Но все три года только и читаю на этой ветк какие-то непонятные ужасы про злобных султанов и притеснение неправоверных. ЦИРК!Чисто внешне:- мечеть есть в каждом микрорайоне - а у вас церковь- я посмотрел - в одном из крупных городов - 30 (!!!! церквей разных взаимно противоположных конфессий - от московских попов до каких-то там мормонов и прочая - разве отсутсвует на каждом углу?????- есть какие-то праздники мусульманские - я вижу ТОЛЬКО с балкона, что на БЕСПЛАТНОЙ парковке недалеко от моего дома очень много легковых авто. Больше нет никаких признаков.- за три года пару раз видел такие специфичные праздкники: огромный двор у мечети весь под навесом - стоят сотни (!!!) столов стульев - множество детей и женщин и всех мечеть кормит и угощает. Не знаю, по какому поводу. Один раз попал - полный двор людей - сцена идет спектакль для детей - артисты - на тему Османской империи и ханов времен империи Сельджуков.- свадьбы - не такие как у нас -вообщевообщевообщедо развода через месяц НЕ ОБЕЩАЮТ - с 17-00 до 02-00 без конца танцуют и поют. НЕ ЖРУТ НЕ БУХАЮТ МОРДЫ НЕ БЬЮТ.- невеста должна быть именно - как бы правильно сказать - а - вот есть слово - "целомудренная". И не иначе.Вероятно, все что выше, ОЧЕНЬ плохо. Да, очень плохо.На всякий случай: среди моих дипломов и аттестатов есть диплом об окончании университета по специальности "Религия и атеизм". Чуток разбираюсь... Крещён... Крестик не сохранился, но долго хранил именно ТОТ на шнурочке. Есть золотой на цепочке - давно не надеваю как-то...На всякий случай: когда я езжу на авто по Львову с "приятелем" - то он неистово крестится при виде церквей, которые во Львове на каждом углу, а то и по две. Это неприлично говорить, но большего вора, казнокрада и обманщика своих ближних я среди своих знакомых не знаю.

судячи по тексту, акурт тепер нововірний мусульманин?

чим тобі не подобається 30 конфесій, чи має бути лише одна істинна віра, Мухаммед пророк?



Кста, наш Слуга Наріду задумався зробити державними свята і Пєсах і Курбан-байрам і що там ще. судячи по тексту, акурт тепер нововірний мусульманин?чим тобі не подобається 30 конфесій, чи має бути лише одна істинна віра, Мухаммед пророк?Кста, наш Слуга Наріду задумався зробити державними свята і Пєсах і Курбан-байрам і що там ще. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20772 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1483 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 12:13 flyman написав: Якщо тре море, чому не розглядати Грецію, Італію, Іспанію, Португалію, Чорногорію, Албанію, навіть Болгарію і т.д.

Якщо тре море, чому не розглядати Грецію, Італію, Іспанію, Португалію, Чорногорію, Албанію, навіть Болгарію і т.д.



Ту Ви, пане Флаймане, дуже вдало зачепили саме економічну та соціальну складову:

НА СЬОГОДНІ І ОСОБИСТО Я, І ОСОБИСТО ВИ, І КОЖНИЙ ФОРУМЧАНИН - попали в дуже цікаву ситуацію:

- яка там Іспанія.... Ніхто туди не попаде дай Боже раніше 2023 року. Мої знайомі - а мають квартири в Аліканте та поруч - фактично втратили свої квартири і попасти туди не можуть. То 70 000 ойро та 140 000 ойро. Гаплик.

- Яка там Греція - втрачено - ви туди ніяк не попадете - я встиг побувати...

- Як там Португалія... Закриті кордони навіть з Іспанією...

- Яка там Чорногорія - сьогодні зробив запит дочці кума - там живе з чоловіком вже років вісім - вже синочку народженому в Чорногорі, мабуть п"ять років - вчора надіслали відео, як дитина навчилася пірнати з трампліна у басейн - ще не написали, як вбачають майбутнє. Цікаво, що на відео - українська мова (гадаю, Ви в Києві вже давно не чули українську)

- Про Албанію та Болгарію краще не згадуйте - це вже зовсім нижче плінтуса орієнтуватися на країни, які за розвитком нижче нижчого плінтуса. Я всім приятелям кажу: якщо ви думаєте, що в Україні погано - поїдьте в Болгарію - проїдьтеся автівкою кілометров 100-200-300 - і вам Україна буде здавтися раєм на Землі...



Історія, економіка, політика та - хай йому Грець - Коронавірус - все розставили на свої місця.

Туреччина: безпечно, надійно, безпроблемно, доступно.

akurt "порожняк не гонить". Я обирав довго та вдало. Думав головом, а не ногом...

Багато світом попоїздив та ще - дай Боже - попоїздить...

На березень авіаквитки в Марсель - сподіваюсь, якось владнається... Але у Франції - теж повна попа...

На вересень-жовтень авіаквитки в Швейцарію, Велику Британію та в США здав...

Трохи втратив на бронюваннях готелів в Женеві та в Бордо (видали ваучери на готелі - дійсні 1,5 роки).

Нема нашій людині шляху в Європу. Все зачинено...

"Мужчина! Вас там не стояло..."



(происхождение фразы приписывается караимке по национальности (Крым, Украина) Анне Ахматовой: «Все как будто точно, и годы, и названия, и даже без брани, — и все сплошное уничтожение и уничижение. “Вас здесь не стояло”. Не было у меня славы, не переводились мои стихи на все языки мира, ничего» (Л. Чуковская, «Записки об Анне Ахматовой», запись 23 окт. 1960). Ту Ви, панеНА СЬОГОДНІ І ОСОБИСТО Я, І ОСОБИСТО ВИ, І КОЖНИЙ ФОРУМЧАНИН - попали в дуже цікаву ситуацію:- яка там Іспанія.... Ніхто туди не попаде дай Боже раніше 2023 року. Мої знайомі - а мають квартири в Аліканте та поруч - фактично втратили свої квартири і попасти туди не можуть. То 70 000 ойро та 140 000 ойро. Гаплик.- Яка там Греція - втрачено - ви туди ніяк не попадете - я встиг побувати...- Як там Португалія... Закриті кордони навіть з Іспанією...- Яка там Чорногорія - сьогодні зробив запит дочці кума - там живе з чоловіком вже років вісім - вже синочку народженому в Чорногорі, мабуть п"ять років - вчора надіслали відео, як дитина навчилася пірнати з трампліна у басейн - ще не написали, як вбачають майбутнє. Цікаво, що на відео - українська мова (гадаю, Ви в Києві вже давно не чули українську)- Про Албанію та Болгарію краще не згадуйте - це вже зовсім нижче плінтуса орієнтуватися на країни, якіЯ всім приятелям кажу: якщо ви думаєте, що в Україні погано - поїдьте в Болгарію - проїдьтеся автівкою кілометров 100-200-300 - і вам Україна буде здавтися раєм на Землі...Історія, економіка, політика та - хай йому Грець - Коронавірус - все розставили на свої місця."порожняк не гонить". Я обирав довго та вдало. Думав головом, а не ногом...Багато світом попоїздив та ще - дай Боже - попоїздить...На березень авіаквитки в Марсель - сподіваюсь, якось владнається... Але у Франції - теж повна попа...На вересень-жовтень авіаквитки в Швейцарію, Велику Британію та в США здав...Трохи втратив на бронюваннях готелів в Женеві та в Бордо (видали ваучери на готелі - дійсні 1,5 роки)."Мужчина! Вас там не стояло..."(происхождение фразы приписывается караимке по национальности (Крым, Украина) Анне Ахматовой: «Все как будто точно, и годы, и названия, и даже без брани, — и все сплошное уничтожение и уничижение. “Вас здесь не стояло”. Не было у меня славы, не переводились мои стихи на все языки мира, ничего» (Л. Чуковская, «Записки об Анне Ахматовой», запись 23 окт. 1960). В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах... akurt

Повідомлень: 4537 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1379 раз. Подякували: 675 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 692693694695 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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