Додано: Суб 01 сер, 2020 11:29

По исламу: Вкладичк1234 - в Украине уже живут более 2 000 000 человек, исповедующих ислам.

И самая большая мечеть в Украине строится в Киеве.



Всегда сведения об исламе явно преувеличены - я живу здесь уже три года - а вообще регулярно бываю с 2010 - Я НЕ ЗАМЕТИЛ вообще никакого влияния кроме того, что муэдзин поет пять раз в день.

Я так привык, что реально не слышу.

За три года постоянной жизни здесь никто ни разу и никак не спросил, какой я такой веры...

Но все три года только и читаю на этой ветк какие-то непонятные ужасы про злобных султанов и притеснение неправоверных. ЦИРК!



Чисто внешне:

- мечеть есть в каждом микрорайоне - а у вас церковь НЕПОНЯТНО какого вероисповедания - я посмотрел - в одном из крупных городов - 30 (!!!! церквей разных взаимно противоположных конфессий - от московских попов до каких-то там мормонов и прочая - разве отсутсвует на каждом углу?????

- есть какие-то праздники мусульманские - я вижу ТОЛЬКО с балкона, что на БЕСПЛАТНОЙ парковке недалеко от моего дома очень много легковых авто. Больше нет никаких признаков.

- за три года пару раз видел такие специфичные праздкники: огромный двор у мечети весь под навесом - стоят сотни (!!!) столов стульев - множество детей и женщин и всех мечеть кормит и угощает. Не знаю, по какому поводу. Один раз попал - полный двор людей - сцена идет спектакль для детей - артисты - на тему Османской империи и ханов времен империи Сельджуков. Вы бы видели глаза взрослых пап этих детей - было видно, что они вернулись в свое детство...

- свадьбы - не такие как у нас - НЕ ЖРУТ вообще НЕ БУХАЮТ вообще МОРДЫ НЕ БЬЮТ вообще ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ до развода через месяц НЕ ОБЕЩАЮТ - с 17-00 до 02-00 без конца танцуют и поют. НЕ ЖРУТ НЕ БУХАЮТ МОРДЫ НЕ БЬЮТ.

- невеста должна быть именно - как бы правильно сказать - а - вот есть слово - "целомудренная". И не иначе.



Вероятно, все что выше, ОЧЕНЬ плохо. Да, очень плохо.



P.S. На всякий случай: среди моих дипломов и аттестатов есть диплом об окончании университета по специальности "Религия и атеизм". Чуток разбираюсь... Крещён... Крестик не сохранился, но долго хранил именно ТОТ на шнурочке. Есть золотой на цепочке - давно не надеваю как-то...

На всякий случай: когда я езжу на авто по Львову с "приятелем" - то он неистово крестится при виде церквей, которые во Львове на каждом углу, а то и по две. Это неприлично говорить, но большего вора, казнокрада и обманщика своих ближних я среди своих знакомых не знаю. Но крестится неистово....

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...