Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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По исламу: Вкладичк1234 - в Украине уже живут более 2 000 000 человек, исповедующих ислам. И самая большая мечеть в Украине строится в Киеве.
Всегда сведения об исламе явно преувеличены - я живу здесь уже три года - а вообще регулярно бываю с 2010 - Я НЕ ЗАМЕТИЛ вообще никакого влияния кроме того, что муэдзин поет пять раз в день. Я так привык, что реально не слышу. За три года постоянной жизни здесь никто ни разу и никак не спросил, какой я такой веры... Но все три года только и читаю на этой ветк какие-то непонятные ужасы про злобных султанов и притеснение неправоверных. ЦИРК!
Чисто внешне: - мечеть есть в каждом микрорайоне - а у вас церковь НЕПОНЯТНО какого вероисповедания - я посмотрел - в одном из крупных городов - 30 (!!!! церквей разных взаимно противоположных конфессий - от московских попов до каких-то там мормонов и прочая - разве отсутсвует на каждом углу????? - есть какие-то праздники мусульманские - я вижу ТОЛЬКО с балкона, что на БЕСПЛАТНОЙ парковке недалеко от моего дома очень много легковых авто. Больше нет никаких признаков. - за три года пару раз видел такие специфичные праздкники: огромный двор у мечети весь под навесом - стоят сотни (!!!) столов стульев - множество детей и женщин и всех мечеть кормит и угощает. Не знаю, по какому поводу. Один раз попал - полный двор людей - сцена идет спектакль для детей - артисты - на тему Османской империи и ханов времен империи Сельджуков. Вы бы видели глаза взрослых пап этих детей - было видно, что они вернулись в свое детство... - свадьбы - не такие как у нас - НЕ ЖРУТ вообще НЕ БУХАЮТ вообще МОРДЫ НЕ БЬЮТ вообще ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ до развода через месяц НЕ ОБЕЩАЮТ - с 17-00 до 02-00 без конца танцуют и поют. НЕ ЖРУТ НЕ БУХАЮТ МОРДЫ НЕ БЬЮТ. - невеста должна быть именно - как бы правильно сказать - а - вот есть слово - "целомудренная". И не иначе.
Вероятно, все что выше, ОЧЕНЬ плохо. Да, очень плохо.
P.S. На всякий случай: среди моих дипломов и аттестатов есть диплом об окончании университета по специальности "Религия и атеизм". Чуток разбираюсь... Крещён... Крестик не сохранился, но долго хранил именно ТОТ на шнурочке. Есть золотой на цепочке - давно не надеваю как-то... На всякий случай: когда я езжу на авто по Львову с "приятелем" - то он неистово крестится при виде церквей, которые во Львове на каждом углу, а то и по две. Это неприлично говорить, но большего вора, казнокрада и обманщика своих ближних я среди своих знакомых не знаю. Но крестится неистово....
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
osafly написав:.И там прошу заметить-коммунизм....реальный, которого Вы не увидите, не почувствуете. В Турции дешевые все абсолютно продукты и хорошего качества... За исключением алкоголя..
Первую фразу люди НЕ ПОЙМУТ. Большинство заняло нишу глубоко глубоко в попе и считают, что это правильно. И менять это не нужно.
Про продукты лучше не писать - любое мною упоминание слов "из области пищи" вызывает резкие конвульсии и забрасывание топикстартера не только тапками. Это и понятно: для человека пища НЕ есть обязательным/необходимым/желаемым элементом существования. Самое прикольное, что тратят на еду - точнее на то, что называют едой - 80% своих доходов.
Я вже не раз писав, чисто на їду вна неньці витрачаю біля 2000 грн. На життя в межах $125...$150 в мысяць.
В Польщі витрачав на життя 950..1000 злотих, літом менше зимою більше (грубо 10 злотих в день + 100 злотих проїзний на ГТ, + 500 оренда кавалірки + комуналка + інше ).
Хай в Туреччині буде на харч $80 в місяць, а на життя $120. Але основні трати це будуть на нерухомість або на її оренду.
По Києву вже писав, що якщо аналізувати ринок оКРЖН і КРЖН то можна в пригороді "навудити" кавалірку за 9..10Куе, а в м.Києві за 9..11Куе., але без ремонту "під ключ", як в Польщі чи Туреччині.
Про погоду. Можу порівняти погоду в Тернополі, Києві, умовній Бородянці і Польщі. Так от коли в Києві 30+, в Тернополі 24+. Якщо в мене на дачі за 100 км від Києва півроку не було води в криниці, через суху осінь, бесніжну зиму, і суху весну, то біля Тернополя було нормально і погода в Тернополі більш подібна до погоди в більшості регіонів Польщі де був.
Так що про погоду в Польщі vs. Києві, то на любителя.
Ще одне цікаве питання, а заробляти в Туреччині тільки фріланс через Пайонір і ... все. Навіть орендний бізнес, і той ніяк. Може тому і дешево все, що в Туреччині особливо і нема де заробити.
Щодо регіону, то виходить все ацтой і тільки одна Анталія рулєz
Якщо тре море, чому не розглядати Грецію, Італію, Іспанію, Португалію, Чорногорію, Албанію, навіть Болгарію і т.д.
Дешеві фрукти/овочі в Туреччині, це добре, але на тій дешевизні економія бюджету в десь $40 в місяць, навіть на квиток вна неньку не вийде.
Я розумію, що воно туристом Туреччина вигляда як комуністичний рай, але ж не тре плутати туризм та еміграцію.
akurt написав:По исламу: Вкладичк1234 - в Украине уже живут более 2 000 000 человек, исповедующих ислам. И самая большая мечеть в Украине строится в Киеве.
Всегда сведения об исламе явно преувеличены - я живу здесь уже три года - а вообще регулярно бываю с 2010 - Я НЕ ЗАМЕТИЛ вообще никакого влияния кроме того, что муэдзин поет пять раз в день. Я так привык, что реально не слышу. За три года постоянной жизни здесь никто ни разу и никак не спросил, какой я такой веры... Но все три года только и читаю на этой ветк какие-то непонятные ужасы про злобных султанов и притеснение неправоверных. ЦИРК!
Чисто внешне: - мечеть есть в каждом микрорайоне - а у вас церковь НЕПОНЯТНО какого вероисповедания - я посмотрел - в одном из крупных городов - 30 (!!!! церквей разных взаимно противоположных конфессий - от московских попов до каких-то там мормонов и прочая - разве отсутсвует на каждом углу????? - есть какие-то праздники мусульманские - я вижу ТОЛЬКО с балкона, что на БЕСПЛАТНОЙ парковке недалеко от моего дома очень много легковых авто. Больше нет никаких признаков. - за три года пару раз видел такие специфичные праздкники: огромный двор у мечети весь под навесом - стоят сотни (!!!) столов стульев - множество детей и женщин и всех мечеть кормит и угощает. Не знаю, по какому поводу. Один раз попал - полный двор людей - сцена идет спектакль для детей - артисты - на тему Османской империи и ханов времен империи Сельджуков. Вы бы видели глаза взрослых пап этих детей - было видно, что они вернулись в свое детство... - свадьбы - не такие как у нас - НЕ ЖРУТ вообще НЕ БУХАЮТ вообще МОРДЫ НЕ БЬЮТ вообще ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ до развода через месяц НЕ ОБЕЩАЮТ - с 17-00 до 02-00 без конца танцуют и поют. НЕ ЖРУТ НЕ БУХАЮТ МОРДЫ НЕ БЬЮТ. - невеста должна быть именно - как бы правильно сказать - а - вот есть слово - "целомудренная". И не иначе.
Вероятно, все что выше, ОЧЕНЬ плохо. Да, очень плохо.
P.S. На всякий случай: среди моих дипломов и аттестатов есть диплом об окончании университета по специальности "Религия и атеизм". Чуток разбираюсь... Крещён... Крестик не сохранился, но долго хранил именно ТОТ на шнурочке. Есть золотой на цепочке - давно не надеваю как-то... На всякий случай: когда я езжу на авто по Львову с "приятелем" - то он неистово крестится при виде церквей, которые во Львове на каждом углу, а то и по две. Это неприлично говорить, но большего вора, казнокрада и обманщика своих ближних я среди своих знакомых не знаю. Но крестится неистово....
судячи по тексту, акурт тепер нововірний мусульманин? чим тобі не подобається 30 конфесій, чи має бути лише одна істинна віра, Мухаммед пророк?
Кста, наш Слуга Наріду задумався зробити державними свята і Пєсах і Курбан-байрам і що там ще.
flyman написав:Якщо тре море, чому не розглядати Грецію, Італію, Іспанію, Португалію, Чорногорію, Албанію, навіть Болгарію і т.д.
Ту Ви, пане Флаймане, дуже вдало зачепили саме економічну та соціальну складову: НА СЬОГОДНІ І ОСОБИСТО Я, І ОСОБИСТО ВИ, І КОЖНИЙ ФОРУМЧАНИН - попали в дуже цікаву ситуацію: - яка там Іспанія.... Ніхто туди не попаде дай Боже раніше 2023 року. Мої знайомі - а мають квартири в Аліканте та поруч - фактично втратили свої квартири і попасти туди не можуть. То 70 000 ойро та 140 000 ойро. Гаплик. - Яка там Греція - втрачено - ви туди ніяк не попадете - я встиг побувати... - Як там Португалія... Закриті кордони навіть з Іспанією... - Яка там Чорногорія - сьогодні зробив запит дочці кума - там живе з чоловіком вже років вісім - вже синочку народженому в Чорногорі, мабуть п"ять років - вчора надіслали відео, як дитина навчилася пірнати з трампліна у басейн - ще не написали, як вбачають майбутнє. Цікаво, що на відео - українська мова (гадаю, Ви в Києві вже давно не чули українську) - Про Албанію та Болгарію краще не згадуйте - це вже зовсім нижче плінтуса орієнтуватися на країни, які за розвитком нижче нижчого плінтуса. Я всім приятелям кажу: якщо ви думаєте, що в Україні погано - поїдьте в Болгарію - проїдьтеся автівкою кілометров 100-200-300 - і вам Україна буде здавтися раєм на Землі...
Історія, економіка, політика та - хай йому Грець - Коронавірус - все розставили на свої місця. Туреччина: безпечно, надійно, безпроблемно, доступно. akurt "порожняк не гонить". Я обирав довго та вдало. Думав головом, а не ногом... Багато світом попоїздив та ще - дай Боже - попоїздить... На березень авіаквитки в Марсель - сподіваюсь, якось владнається... Але у Франції - теж повна попа... На вересень-жовтень авіаквитки в Швейцарію, Велику Британію та в США здав... Трохи втратив на бронюваннях готелів в Женеві та в Бордо (видали ваучери на готелі - дійсні 1,5 роки). Нема нашій людині шляху в Європу. Все зачинено... "Мужчина! Вас там не стояло..."
(происхождение фразы приписывается караимке по национальности (Крым, Украина) Анне Ахматовой: «Все как будто точно, и годы, и названия, и даже без брани, — и все сплошное уничтожение и уничижение. “Вас здесь не стояло”. Не было у меня славы, не переводились мои стихи на все языки мира, ничего» (Л. Чуковская, «Записки об Анне Ахматовой», запись 23 окт. 1960).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt написав:На всякий случай: когда я езжу на авто по Львову с "приятелем" - то он неистово крестится при виде церквей, которые во Львове на каждом углу, а то и по две. Это неприлично говорить, но большего вора, казнокрада и обманщика своих ближних я среди своих знакомых не знаю. Но крестится неистово....
Оце мене найбільш вразило у Львові. Спостерігав - тіточка в маршрутці хрестилась, коли побачила церкву, а вийшовши з маршрутки, таким матом покрила біля тієїж церкви когось на вулиці, коли її штовхнули чи ще щось.
flyman написав:Якщо тре море, чому не розглядати Грецію, Італію, Іспанію, Португалію, Чорногорію, Албанію, навіть Болгарію і т.д.
Ту Ви, пане Флаймане, дуже вдало зачепили саме економічну та соціальну складову: НА СЬОГОДНІ І ОСОБИСТО Я, І ОСОБИСТО ВИ, І КОЖНИЙ ФОРУМЧАНИН - попали в дуже цікаву ситуацію: - яка там Іспанія.... Ніхто туди не попаде дай Боже раніше 2023 року. Мої знайомі - а мають квартири в Аліканте та поруч - фактично втратили свої квартири і попасти туди не можуть. То 70 000 ойро та 140 000 ойро. Гаплик. - Яка там Греція - втрачено - ви туди ніяк не попадете - я встиг побувати... - Як там Португалія... Закриті кордони навіть з Іспанією... - Яка там Чорногорія - сьогодні зробив запит дочці кума - там живе з чоловіком вже років вісім - вже синочку народженому в Чорногорі, мабуть п"ять років - вчора надіслали відео, як дитина навчилася пірнати з трампліна у басейн - ще не написали, як вбачають майбутнє. Цікаво, що на відео - українська мова (гадаю, Ви в Києві вже давно не чули українську) - Про Албанію та Болгарію краще не згадуйте - це вже зовсім нижче плінтуса орієнтуватися на країни, які за розвитком нижче нижчого плінтуса. Я всім приятелям кажу: якщо ви думаєте, що в Україні погано - поїдьте в Болгарію - проїдьтеся автівкою кілометров 100-200-300 - і вам Україна буде здавтися раєм на Землі...
Історія, економіка, політика та - хай йому Грець - Коронавірус - все розставили на свої місця. Туреччина: безпечно, надійно, безпроблемно, доступно. akurt "порожняк не гонить". Я обирав довго та вдало. Думав головом, а не ногом...
Так цікаво читати думку флая, який невідомо в якому сивому році був на морі.
Знаєм, знаєм ... Є дача, електричком і вєлік за 40 баксів )))
Нафіг то морє Можна і в калюжі покупатись...
Акурт виявився бардзо правим у своєму виборі, а ось осінь і наступна зима + 21 рік покажуть, чи оточення кавалірками Києва було правильною стратегією чи ні
Там з Флаєм - дуже цікавою людиною - я реально поважаю: активний, наполегливий, цілеспрямований, знає англійську - не вистачає (чисто на мою думку, можу помилятися) в тому способі життя останньої ГРОШОВИТОЇ компоненти. Ось наприклад, я племінницю скільки знаю - батьки годували тільки домашньою сметанкою. Так собі "пухленька". Зараз живе в Ізраїлі - вийшла заміж за єврея. Вона в інеті колотить страшенні гроші.
Етап 1: набрала вагу 120 кг. Етап 2: оголошує початок чергових курсів схуднення (в неї багато підписчиків - дурочки з Воронєжа, Хабаровська та Уренгоя - спеціалізується на рванцях та дранцях) Етап 3: кожний раз нова дієта - наприклад зараз - повне голодування ще й без води. Етап 4: отримання грошей від дурочок за гарні поради та інструкції все на власному досвіді по годинах!!!! Етап 5: шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина, 120 кг - новий курс схуднення для дурочок.
НЕ ЖАРТУЮ. Тримає власний сайт. Грошви неміряно. Чоловік став справжнім "хитрим євреєм" та не працює...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
flyman написав:Якщо тре море, чому не розглядати Грецію, Італію, Іспанію, Португалію, Чорногорію, Албанію, навіть Болгарію і т.д.
Ту Ви, пане Флаймане, дуже вдало зачепили саме економічну та соціальну складову: НА СЬОГОДНІ І ОСОБИСТО Я, І ОСОБИСТО ВИ, І КОЖНИЙ ФОРУМЧАНИН - попали в дуже цікаву ситуацію: - яка там Іспанія.... Ніхто туди не попаде дай Боже раніше 2023 року. Мої знайомі - а мають квартири в Аліканте та поруч - фактично втратили свої квартири і попасти туди не можуть. То 70 000 ойро та 140 000 ойро. Гаплик. - Яка там Греція - втрачено - ви туди ніяк не попадете - я встиг побувати... - Як там Португалія... Закриті кордони навіть з Іспанією... - Яка там Чорногорія - сьогодні зробив запит дочці кума - там живе з чоловіком вже років вісім - вже синочку народженому в Чорногорі, мабуть п"ять років - вчора надіслали відео, як дитина навчилася пірнати з трампліна у басейн - ще не написали, як вбачають майбутнє. Цікаво, що на відео - українська мова (гадаю, Ви в Києві вже давно не чули українську) - Про Албанію та Болгарію краще не згадуйте - це вже зовсім нижче плінтуса орієнтуватися на країни, які за розвитком нижче нижчого плінтуса. Я всім приятелям кажу: якщо ви думаєте, що в Україні погано - поїдьте в Болгарію - проїдьтеся автівкою кілометров 100-200-300 - і вам Україна буде здавтися раєм на Землі...
Історія, економіка, політика та - хай йому Грець - Коронавірус - все розставили на свої місця. Туреччина: безпечно, надійно, безпроблемно, доступно. akurt "порожняк не гонить". Я обирав довго та вдало. Думав головом, а не ногом...
Так цікаво читати думку флая, який невідомо в якому сивому році був на морі.
Знаєм, знаєм ... Є дача, електричком і вєлік за 40 баксів )))
Нафіг то морє Можна і в калюжі покупатись...
Акурт виявився бардзо правим у своєму виборі, а ось осінь і наступна зима + 21 рік покажуть, чи оточення кавалірками Києва було правильною стратегією чи ні
пачка молока за 20 грн. на 3 сніданки із вівсяними пластівцями, обіцяне фото
квиток на електричку, туди і назад, приблизно 40 грн.
кавалірка з простим ремонтом, менше 10Куе дача, безплатно (спадщина), можна купити за 1Куе...2Куе, якщо нема спадщини.
Хочеш ідеш в АТБ охоронцем, не хочеш, то в Польщі на трускавки.
В результаті, без напряга маєш всі блага цивілізації.
А що в Туреччині? Тре 50куе на кавалірку. І ще десь до $200 на витрати. Навіть роботи нема. А ще загородній будинок, тобто дача, це ще 50куе.
Турецький комунізм із дешевим йогуртом, сібасом, фруктами та овочами. Хіхі
Для гарної людини - подарунок (надпис на коробці "Грошва з неба")
Етап 1. Київ. Freedom finance - вони купують великі обсяги ОВДП. Етап 2. Київ. Відвідання офісу та укладання Угоди про співпрацю. Внесення грошей. Я так розумію у Флая мінімум 50К - згаданих вище - під грушею є. Етап 3. Після внесення грошви - віртуальна власність на певну кількість ОВДП (Реально ними володіє вказана вище компанія). Дохідність різна, але +- 11% по валюті є. Етап 4. Забути про "кавалєрки" як про дивний хлопчачий сон. Етап 5. Шампанське, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина. Розповідь сусідам по дачі, як їм треба краще працювати на городі.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...