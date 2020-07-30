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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:02

  akurt написав:Там з Флаєм - дуже цікавою людиною - я реально поважаю: активний, наполегливий, цілеспрямований, знає англійську - не вистачає (чисто на мою думку, можу помилятися) в тому способі життя останньої ГРОШОВИТОЇ компоненти.
Ось наприклад, я племінницю скільки знаю - батьки годували тільки домашньою сметанкою.
Так собі "пухленька".
Зараз живе в Ізраїлі - вийшла заміж за єврея.
Вона в інеті колотить страшенні гроші.

Етап 1: набрала вагу 120 кг.
Етап 2: оголошує початок чергових курсів схуднення (в неї багато підписчиків - дурочки з Воронєжа, Хабаровська та Уренгоя - спеціалізується на рванцях та дранцях)
Етап 3: кожний раз нова дієта - наприклад зараз - повне голодування ще й без води.
Етап 4: отримання грошей від дурочок за гарні поради та інструкції все на власному досвіді по годинах!!!!
Етап 5: шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина, 120 кг - новий курс схуднення для дурочок.

НЕ ЖАРТУЮ.
Тримає власний сайт. Грошви неміряно.
Чоловік став справжнім "хитрим євреєм" та не працює...

Ти так і не зрозумів.
Тому веду просвітницьку роботу далі.
Ти топиш за "жити дешево в Анталії" смакуючі йогурти і сібаси, але щоб це почати робити, тре купити квартуру за 50Куе, які тре мати, а ще мати джерело доходу за межами Туреччини і можливість його використання, напр. нерухомість, яка здається в оренду в Україні, або депозити, або який фріланс.
Повторю, це все для того, щоб жити дешево, англійською life cheap

І навіщо такі кульбіти, тобто наскирдувати від 50К...70Куе, щоб переїхати і жити дешево в Туреччині, якщо можна без напрягу жити дешево вна неньці.
Не розумію.

Якщо в тебе є житло, а в ньому є електрика, вода, каналізація, то ти вже в золотому мільярді. Тільки біля Києва тобі це обійдеться близько 10Куе, а в Анталії від 50Куе і ще тре морочитися із тим, де брати дохід на проживання в Туреччині.

А якщо в тебе більше на порядок, чим 50Куе, то є місця кращі. Знову не зрозуміла ЦА.

з.і.
120 кг живої ваги, ну це на любителя з Близького Сходу, в них там свої стандарти жіночої красоти. Хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 693694695696
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