akurt написав:Там з Флаєм - дуже цікавою людиною - я реально поважаю: активний, наполегливий, цілеспрямований, знає англійську - не вистачає (чисто на мою думку, можу помилятися) в тому способі життя останньої ГРОШОВИТОЇ компоненти.
Ось наприклад, я племінницю скільки знаю - батьки годували тільки домашньою сметанкою.
Так собі "пухленька".
Зараз живе в Ізраїлі - вийшла заміж за єврея.
Вона в інеті колотить страшенні гроші.
Етап 1: набрала вагу 120 кг.
Етап 2: оголошує початок чергових курсів схуднення (в неї багато підписчиків - дурочки з Воронєжа, Хабаровська та Уренгоя - спеціалізується на рванцях та дранцях)
Етап 3: кожний раз нова дієта - наприклад зараз - повне голодування ще й без води.
Етап 4: отримання грошей від дурочок за гарні поради та інструкції все на власному досвіді по годинах!!!!
Етап 5: шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина, 120 кг - новий курс схуднення для дурочок.
НЕ ЖАРТУЮ.
Тримає власний сайт. Грошви неміряно.
Чоловік став справжнім "хитрим євреєм" та не працює...
Ти так і не зрозумів.
Тому веду просвітницьку роботу далі.
Ти топиш за "жити дешево в Анталії" смакуючі йогурти і сібаси, але щоб це почати робити, тре купити квартуру за 50Куе, які тре мати, а ще мати джерело доходу за межами Туреччини і можливість його використання, напр. нерухомість, яка здається в оренду в Україні, або депозити, або який фріланс.
Повторю, це все для того, щоб жити дешево, англійською life cheap
І навіщо такі кульбіти, тобто наскирдувати від 50К...70Куе, щоб переїхати і жити дешево в Туреччині, якщо можна без напрягу жити дешево вна неньці.
Не розумію.
Якщо в тебе є житло, а в ньому є електрика, вода, каналізація, то ти вже в золотому мільярді. Тільки біля Києва тобі це обійдеться близько 10Куе, а в Анталії від 50Куе і ще тре морочитися із тим, де брати дохід на проживання в Туреччині.
А якщо в тебе більше на порядок, чим 50Куе, то є місця кращі. Знову не зрозуміла ЦА.
з.і.
120 кг живої ваги, ну це на любителя з Близького Сходу, в них там свої стандарти жіночої красоти. Хіхі