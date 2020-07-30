RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:02

  akurt написав:Там з Флаєм - дуже цікавою людиною - я реально поважаю: активний, наполегливий, цілеспрямований, знає англійську - не вистачає (чисто на мою думку, можу помилятися) в тому способі життя останньої ГРОШОВИТОЇ компоненти.
Ось наприклад, я племінницю скільки знаю - батьки годували тільки домашньою сметанкою.
Так собі "пухленька".
Зараз живе в Ізраїлі - вийшла заміж за єврея.
Вона в інеті колотить страшенні гроші.

Етап 1: набрала вагу 120 кг.
Етап 2: оголошує початок чергових курсів схуднення (в неї багато підписчиків - дурочки з Воронєжа, Хабаровська та Уренгоя - спеціалізується на рванцях та дранцях)
Етап 3: кожний раз нова дієта - наприклад зараз - повне голодування ще й без води.
Етап 4: отримання грошей від дурочок за гарні поради та інструкції все на власному досвіді по годинах!!!!
Етап 5: шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина, 120 кг - новий курс схуднення для дурочок.

НЕ ЖАРТУЮ.
Тримає власний сайт. Грошви неміряно.
Чоловік став справжнім "хитрим євреєм" та не працює...

Ти так і не зрозумів.
Тому веду просвітницьку роботу далі.
Ти топиш за "жити дешево в Анталії" смакуючі йогурти і сібаси, але щоб це почати робити, тре купити квартуру за 50Куе, які тре мати, а ще мати джерело доходу за межами Туреччини і можливість його використання, напр. нерухомість, яка здається в оренду в Україні, або депозити, або який фріланс.
Повторю, це все для того, щоб жити дешево, англійською life cheap

І навіщо такі кульбіти, тобто наскирдувати від 50К...70Куе, щоб переїхати і жити дешево в Туреччині, якщо можна без напрягу жити дешево вна неньці.
Не розумію.

Якщо в тебе є житло, а в ньому є електрика, вода, каналізація, то ти вже в золотому мільярді. Тільки біля Києва тобі це обійдеться близько 10Куе, а в Анталії від 50Куе і ще тре морочитися із тим, де брати дохід на проживання в Туреччині.

А якщо в тебе більше на порядок, чим 50Куе, то є місця кращі. Знову не зрозуміла ЦА.

з.і.
120 кг живої ваги, ну це на любителя з Близького Сходу, в них там свої стандарти жіночої красоти. Хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20779
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:14

  flyman написав:120 кг живої ваги, ну це на любителя з Близького Сходу, в них там свої стандарти жіночої красоти. Хіхі


Ну про 120 кг я умовно написав, але майже правда...
Правда й така: якщо зараз подивитися на наших українців, що прилітають в Анталію на відпочинок, то в мене враження, що привозять відгодованих свинок...
Я вже відвик бачити попи розміром з дирижабль, та животи розміром з Марс...
Трохи дивно, наче людЕ їдять пузанину зранку до вечора...
Ну а потім - в онкодіспансери - по черзі...

х х х
Новина дня: в Туреччині почалося збирання плодів одного з видів кактуса - Опунція - хитрий фрукт - не дай Боже взяти в руки (розміром з кулак) - гілки, як у морських зірок - не витягнеш. Сильно болить.
Треба обережно - в мийку - під холодну (!!!) воду - дивно, але гілки відразу відпадають, маєте класний фрукт, за смаком нагадує ківі.
Можно не купувати - якщо від мене пройти метрів 500 до природного водоспаду із зоною відпочинку (столики, лавки, газони) - то праворуч вздовж русла гірської річки - тих опунцій, як в Україні дички...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4540
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:32

  flyman написав:пачка молока за 20 грн. на 3 сніданки із вівсяними пластівцями, обіцяне фото

Блін, чувак, ну твій раціон від не про ЗОЖ ((((
  flyman написав:Зображення

А що там в тебе за чорний проводок: Заряджаєш нокію в холодильнику?
зі. А де м"ясо? В тебе в холодильнику, як у бомжа ((( ніц нема ((((
  flyman написав:квиток на електричку, туди і назад, приблизно 40 грн.

Чекаю, коли УЗ збанкрутує і електричок не буде чи буде за 400 грн
  flyman написав:кавалірка з простим ремонтом, менше 10Куе

Ми знаємо, що воно за кавалірка. Самобуд з порушенями.

10к+5к довести до кондиції - за 15 кв.м = середня ціна за метр в Анталії = 1 куе метр.

Так ти купив якесь лайно, а в Анталії ти би отримав цукерочку з басіком.
  flyman написав:Хочеш ідеш в АТБ охоронцем, не хочеш, то в Польщі на трускавки.

Блін, так і знав, що ти в АТБ працюєш :!:
Не знаю ні одного айтішніка, який би такий треш, як ти би купляв.
  flyman написав:А що в Туреччині? Тре 50куе на кавалірку. І ще десь до $200 на витрати.
Навіть роботи нема. А ще загородній будинок, тобто дача, це ще 50куе.

А що ти на свої кавалірки 50куе не витрачиш? Який в тебе підрахунок?

зі. Ну, так, для охоронця з АТБ роботи в Туречині немає. А для айтішніка не бомжа, ремойт ворк - но праблем!
change_pm
 
Повідомлень: 1712
З нами з: 03.02.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:12

  change_pm написав:
  flyman написав:пачка молока за 20 грн. на 3 сніданки із вівсяними пластівцями, обіцяне фото

Блін, чувак, ну твій раціон від не про ЗОЖ ((((
  flyman написав:Зображення

А що там в тебе за чорний проводок: Заряджаєш нокію в холодильнику?
зі. А де м"ясо? В тебе в холодильнику, як у бомжа ((( ніц нема ((((
  flyman написав:квиток на електричку, туди і назад, приблизно 40 грн.

Чекаю, коли УЗ збанкрутує і електричок не буде чи буде за 400 грн
  flyman написав:кавалірка з простим ремонтом, менше 10Куе

Ми знаємо, що воно за кавалірка. Самобуд з порушенями.

10к+5к довести до кондиції - за 15 кв.м = середня ціна за метр в Анталії = 1 куе метр.

Так ти купив якесь лайно, а в Анталії ти би отримав цукерочку з басіком.
  flyman написав:Хочеш ідеш в АТБ охоронцем, не хочеш, то в Польщі на трускавки.

Блін, так і знав, що ти в АТБ працюєш :!:
Не знаю ні одного айтішніка, який би такий треш, як ти би купляв.
  flyman написав:А що в Туреччині? Тре 50куе на кавалірку. І ще десь до $200 на витрати.
Навіть роботи нема. А ще загородній будинок, тобто дача, це ще 50куе.

А що ти на свої кавалірки 50куе не витрачиш? Який в тебе підрахунок?

зі. Ну, так, для охоронця з АТБ роботи в Туречині немає. А для айтішніка не бомжа, ремойт ворк - но праблем!

Оці потоки брехливого лайна навіть не хочеться коментувати, починаючи від ЗОЖ, електричок по 400 закінчуючи самобудом і АТБ.

з.і.
проводок - чуйник температури! Вумний холодильник !
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20779
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 693694695696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 96, 97, 98
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
977 111047
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 12:13
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 530, 531, 532
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5318 580509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 14:39
dinozavrik
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4158
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18466)
01.08.2020 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.