Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Там з Флаєм - дуже цікавою людиною - я реально поважаю: активний, наполегливий, цілеспрямований, знає англійську - не вистачає (чисто на мою думку, можу помилятися) в тому способі життя останньої ГРОШОВИТОЇ компоненти. Ось наприклад, я племінницю скільки знаю - батьки годували тільки домашньою сметанкою. Так собі "пухленька". Зараз живе в Ізраїлі - вийшла заміж за єврея. Вона в інеті колотить страшенні гроші.
Етап 1: набрала вагу 120 кг. Етап 2: оголошує початок чергових курсів схуднення (в неї багато підписчиків - дурочки з Воронєжа, Хабаровська та Уренгоя - спеціалізується на рванцях та дранцях) Етап 3: кожний раз нова дієта - наприклад зараз - повне голодування ще й без води. Етап 4: отримання грошей від дурочок за гарні поради та інструкції все на власному досвіді по годинах!!!! Етап 5: шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина, 120 кг - новий курс схуднення для дурочок.
НЕ ЖАРТУЮ. Тримає власний сайт. Грошви неміряно. Чоловік став справжнім "хитрим євреєм" та не працює...
Ти так і не зрозумів. Тому веду просвітницьку роботу далі. Ти топиш за "жити дешево в Анталії" смакуючі йогурти і сібаси, але щоб це почати робити, тре купити квартуру за 50Куе, які тре мати, а ще мати джерело доходу за межами Туреччини і можливість його використання, напр. нерухомість, яка здається в оренду в Україні, або депозити, або який фріланс. Повторю, це все для того, щоб жити дешево, англійською life cheap
І навіщо такі кульбіти, тобто наскирдувати від 50К...70Куе, щоб переїхати і жити дешево в Туреччині, якщо можна без напрягу жити дешево вна неньці. Не розумію.
Якщо в тебе є житло, а в ньому є електрика, вода, каналізація, то ти вже в золотому мільярді. Тільки біля Києва тобі це обійдеться близько 10Куе, а в Анталії від 50Куе і ще тре морочитися із тим, де брати дохід на проживання в Туреччині.
А якщо в тебе більше на порядок, чим 50Куе, то є місця кращі. Знову не зрозуміла ЦА.
з.і. 120 кг живої ваги, ну це на любителя з Близького Сходу, в них там свої стандарти жіночої красоти. Хіхі
flyman написав:120 кг живої ваги, ну це на любителя з Близького Сходу, в них там свої стандарти жіночої красоти. Хіхі
Ну про 120 кг я умовно написав, але майже правда... Правда й така: якщо зараз подивитися на наших українців, що прилітають в Анталію на відпочинок, то в мене враження, що привозять відгодованих свинок... Я вже відвик бачити попи розміром з дирижабль, та животи розміром з Марс... Трохи дивно, наче людЕ їдять пузанину зранку до вечора... Ну а потім - в онкодіспансери - по черзі...
х х х Новина дня: в Туреччині почалося збирання плодів одного з видів кактуса - Опунція - хитрий фрукт - не дай Боже взяти в руки (розміром з кулак) - гілки, як у морських зірок - не витягнеш. Сильно болить. Треба обережно - в мийку - під холодну (!!!) воду - дивно, але гілки відразу відпадають, маєте класний фрукт, за смаком нагадує ківі. Можно не купувати - якщо від мене пройти метрів 500 до природного водоспаду із зоною відпочинку (столики, лавки, газони) - то праворуч вздовж русла гірської річки - тих опунцій, як в Україні дички...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...