Додано: Суб 01 сер, 2020 14:02

akurt написав: Там з Флаєм - дуже цікавою людиною - я реально поважаю: активний, наполегливий, цілеспрямований, знає англійську - не вистачає (чисто на мою думку, можу помилятися) в тому способі життя останньої ГРОШОВИТОЇ компоненти.

Ось наприклад, я племінницю скільки знаю - батьки годували тільки домашньою сметанкою.

Так собі "пухленька".

Зараз живе в Ізраїлі - вийшла заміж за єврея.

Вона в інеті колотить страшенні гроші.



Етап 1: набрала вагу 120 кг.

Етап 2: оголошує початок чергових курсів схуднення (в неї багато підписчиків - дурочки з Воронєжа, Хабаровська та Уренгоя - спеціалізується на рванцях та дранцях)

Етап 3: кожний раз нова дієта - наприклад зараз - повне голодування ще й без води.

Етап 4: отримання грошей від дурочок за гарні поради та інструкції все на власному досвіді по годинах!!!!

Етап 5: шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина, 120 кг - новий курс схуднення для дурочок.



НЕ ЖАРТУЮ.

Тримає власний сайт. Грошви неміряно.

Чоловік став справжнім "хитрим євреєм" та не працює... Там з Флаєм - дуже цікавою людиною - я реально поважаю: активний, наполегливий, цілеспрямований, знає англійську - не вистачає (чисто на мою думку, можу помилятися) в тому способі життя останньої ГРОШОВИТОЇ компоненти.Ось наприклад, я племінницю скільки знаю - батьки годували тільки домашньою сметанкою.Так собі "пухленька".Зараз живе в Ізраїлі - вийшла заміж за єврея.Етап 1: набрала вагу 120 кг.Етап 2: оголошує початок чергових курсів схуднення (в неї багато підписчиків - дурочки з Воронєжа, Хабаровська та Уренгоя - спеціалізується на рванцях та дранцях)Етап 3: кожний раз нова дієта - наприклад зараз - повне голодування ще йЕтап 4: отримання грошей від дурочок за гарні поради та інструкції все на власному досвіді по годинах!!!!Етап 5: шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина, 120 кг - новий курс схуднення для дурочок.НЕ ЖАРТУЮ.Тримає власний сайт. Грошви неміряно.Чоловік став справжнім "хитрим євреєм" та не працює...

Ти так і не зрозумів.Тому веду просвітницьку роботу далі.Ти топиш за "жити дешево в Анталії" смакуючі йогурти і сібаси, але щоб це почати робити, тре купити квартуру за 50Куе, які тре мати, а ще мати джерело доходу за межами Туреччини і можливість його використання, напр. нерухомість, яка здається в оренду в Україні, або депозити, або який фріланс.Повторю, це все для того, щоб жити дешево, англійською life cheapІ навіщо такі кульбіти, тобто наскирдувати від 50К...70Куе, щоб переїхати і жити дешево в Туреччині, якщо можна без напрягу жити дешево вна неньці.Не розумію.Якщо в тебе є житло, а в ньому є електрика, вода, каналізація, то ти вже в золотому мільярді. Тільки біля Києва тобі це обійдеться близько 10Куе, а в Анталії від 50Куе і ще тре морочитися із тим, де брати дохід на проживання в Туреччині.А якщо в тебе більше на порядок, чим 50Куе, то є місця кращі. Знову не зрозуміла ЦА.з.і.120 кг живої ваги, ну це на любителя з Близького Сходу, в них там свої стандарти жіночої красоти. Хіхі