RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 694695696697>
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:02

  akurt написав:Там з Флаєм - дуже цікавою людиною - я реально поважаю: активний, наполегливий, цілеспрямований, знає англійську - не вистачає (чисто на мою думку, можу помилятися) в тому способі життя останньої ГРОШОВИТОЇ компоненти.
Ось наприклад, я племінницю скільки знаю - батьки годували тільки домашньою сметанкою.
Так собі "пухленька".
Зараз живе в Ізраїлі - вийшла заміж за єврея.
Вона в інеті колотить страшенні гроші.

Етап 1: набрала вагу 120 кг.
Етап 2: оголошує початок чергових курсів схуднення (в неї багато підписчиків - дурочки з Воронєжа, Хабаровська та Уренгоя - спеціалізується на рванцях та дранцях)
Етап 3: кожний раз нова дієта - наприклад зараз - повне голодування ще й без води.
Етап 4: отримання грошей від дурочок за гарні поради та інструкції все на власному досвіді по годинах!!!!
Етап 5: шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина, 120 кг - новий курс схуднення для дурочок.

НЕ ЖАРТУЮ.
Тримає власний сайт. Грошви неміряно.
Чоловік став справжнім "хитрим євреєм" та не працює...

Ти так і не зрозумів.
Тому веду просвітницьку роботу далі.
Ти топиш за "жити дешево в Анталії" смакуючі йогурти і сібаси, але щоб це почати робити, тре купити квартуру за 50Куе, які тре мати, а ще мати джерело доходу за межами Туреччини і можливість його використання, напр. нерухомість, яка здається в оренду в Україні, або депозити, або який фріланс.
Повторю, це все для того, щоб жити дешево, англійською life cheap

І навіщо такі кульбіти, тобто наскирдувати від 50К...70Куе, щоб переїхати і жити дешево в Туреччині, якщо можна без напрягу жити дешево вна неньці.
Не розумію.

Якщо в тебе є житло, а в ньому є електрика, вода, каналізація, то ти вже в золотому мільярді. Тільки біля Києва тобі це обійдеться близько 10Куе, а в Анталії від 50Куе і ще тре морочитися із тим, де брати дохід на проживання в Туреччині.

А якщо в тебе більше на порядок, чим 50Куе, то є місця кращі. Знову не зрозуміла ЦА.

з.і.
120 кг живої ваги, ну це на любителя з Близького Сходу, в них там свої стандарти жіночої красоти. Хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20787
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:14

  flyman написав:120 кг живої ваги, ну це на любителя з Близького Сходу, в них там свої стандарти жіночої красоти. Хіхі


Ну про 120 кг я умовно написав, але майже правда...
Правда й така: якщо зараз подивитися на наших українців, що прилітають в Анталію на відпочинок, то в мене враження, що привозять відгодованих свинок...
Я вже відвик бачити попи розміром з дирижабль, та животи розміром з Марс...
Трохи дивно, наче людЕ їдять пузанину зранку до вечора...
Ну а потім - в онкодіспансери - по черзі...

х х х
Новина дня: в Туреччині почалося збирання плодів одного з видів кактуса - Опунція - хитрий фрукт - не дай Боже взяти в руки (розміром з кулак) - гілки, як у морських зірок - не витягнеш. Сильно болить.
Треба обережно - в мийку - під холодну (!!!) воду - дивно, але гілки відразу відпадають, маєте класний фрукт, за смаком нагадує ківі.
Можно не купувати - якщо від мене пройти метрів 500 до природного водоспаду із зоною відпочинку (столики, лавки, газони) - то праворуч вздовж русла гірської річки - тих опунцій, як в Україні дички...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1390 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:32

  flyman написав:пачка молока за 20 грн. на 3 сніданки із вівсяними пластівцями, обіцяне фото

Блін, чувак, ну твій раціон від не про ЗОЖ ((((
  flyman написав:Зображення

А що там в тебе за чорний проводок: Заряджаєш нокію в холодильнику?
зі. А де м"ясо? В тебе в холодильнику, як у бомжа ((( ніц нема ((((
  flyman написав:квиток на електричку, туди і назад, приблизно 40 грн.

Чекаю, коли УЗ збанкрутує і електричок не буде чи буде за 400 грн
  flyman написав:кавалірка з простим ремонтом, менше 10Куе

Ми знаємо, що воно за кавалірка. Самобуд з порушенями.

10к+5к довести до кондиції - за 15 кв.м = середня ціна за метр в Анталії = 1 куе метр.

Так ти купив якесь лайно, а в Анталії ти би отримав цукерочку з басіком.
  flyman написав:Хочеш ідеш в АТБ охоронцем, не хочеш, то в Польщі на трускавки.

Блін, так і знав, що ти в АТБ працюєш :!:
Не знаю ні одного айтішніка, який би такий треш, як ти би купляв.
  flyman написав:А що в Туреччині? Тре 50куе на кавалірку. І ще десь до $200 на витрати.
Навіть роботи нема. А ще загородній будинок, тобто дача, це ще 50куе.

А що ти на свої кавалірки 50куе не витрачиш? Який в тебе підрахунок?

зі. Ну, так, для охоронця з АТБ роботи в Туречині немає. А для айтішніка не бомжа, ремойт ворк - но праблем!
change_pm
 
Повідомлень: 1712
З нами з: 03.02.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:12

  change_pm написав:
  flyman написав:пачка молока за 20 грн. на 3 сніданки із вівсяними пластівцями, обіцяне фото

Блін, чувак, ну твій раціон від не про ЗОЖ ((((
  flyman написав:Зображення

А що там в тебе за чорний проводок: Заряджаєш нокію в холодильнику?
зі. А де м"ясо? В тебе в холодильнику, як у бомжа ((( ніц нема ((((
  flyman написав:квиток на електричку, туди і назад, приблизно 40 грн.

Чекаю, коли УЗ збанкрутує і електричок не буде чи буде за 400 грн
  flyman написав:кавалірка з простим ремонтом, менше 10Куе

Ми знаємо, що воно за кавалірка. Самобуд з порушенями.

10к+5к довести до кондиції - за 15 кв.м = середня ціна за метр в Анталії = 1 куе метр.

Так ти купив якесь лайно, а в Анталії ти би отримав цукерочку з басіком.
  flyman написав:Хочеш ідеш в АТБ охоронцем, не хочеш, то в Польщі на трускавки.

Блін, так і знав, що ти в АТБ працюєш :!:
Не знаю ні одного айтішніка, який би такий треш, як ти би купляв.
  flyman написав:А що в Туреччині? Тре 50куе на кавалірку. І ще десь до $200 на витрати.
Навіть роботи нема. А ще загородній будинок, тобто дача, це ще 50куе.

А що ти на свої кавалірки 50куе не витрачиш? Який в тебе підрахунок?

зі. Ну, так, для охоронця з АТБ роботи в Туречині немає. А для айтішніка не бомжа, ремойт ворк - но праблем!

Оці потоки брехливого лайна навіть не хочеться коментувати, починаючи від ЗОЖ, електричок по 400 закінчуючи самобудом 1куе м2 і АТБ.

з.і.
проводок - чуйник температури! Вумний холодильник !
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20787
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:Турецький комунізм із дешевим йогуртом, сібасом, фруктами та овочами. Хіхі
с пивом покатит.
Зображення
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 03.12.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:16

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Из Киева в Фетхие, правильно называть её Фетия (так турки говорят) удобно
лететь из Жулян в Даламан.
Жуляны приятно удивили спокойствием и размеренностью.
Все просто и быстро. Прилетели быстрее заявленного времени. В Даламане организация приёма туристов еще лучше. Температурный контроль организован дистанционно(как контроль скорости)
Несмотря на условия ношения масок в продолжении всего полёта никакого напряжения и особенного неудобства не было.
Турция очень ждет туристов .
Турецкая лира за год девальвировала с 5,7 до почти 7 за доллар США. Инфляция в половину меньше. Впервые за многолетнюю историю моих поездок в страну стоимость бензина опустилась ниже 1доллара за литр.
Туристов нет. То есть они есть в таком количестве, что их трудно найти.
Турецкое государство за 4 последних месяца очень серьезно подняло свой авторитет в глазах простых граждан.
При этом ни о каком расслаблении и подачках, а так же поощрении люмпенов речь не идёт.
Очень адресная помощь всем слоям населения с низкими доходами, забота о стариках и детях, льготы бизнесу.
Ситуация в экономике тяжёлая ,но турки "заряжены" на работу.
Это, так сказать "лирическое отступление"
По отдыху вижу следующую картину.
Открытых отелей очень немного,как и кафе и ресторанов. При этом ситуация в последние дни начала резко улучшаться. Полетели рейсы из разных стран и инфраструктура бизнеса начала быстро восстанавливаться.
Не смотря на то, что сезон провальный и конечно убыточный для всей сферы, вижу главное, что внушает оптимизм и позволяет приятно отдыхать: доброжелательное отношение к туристам и отсутствие желания заработать всё на немногих и сохранившаяся ,хотя и сильно поредевшая инфраструктура. Всё что надо ходит, вкусно пахнет, возит и развлекает.
Пойду есть арбуз и акурт.
Всем удачи.


По теме ветки: есть бабки-купил для тещи,а не в аренду.Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 03.12.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:26

Реально сподобалося:
  flyman написав:з.і.
проводок - чуйник температури! Вумний холодильник !


Новий подарунок від мене: коробка з надписом "Гроші з неба":

Етап 1. Київ. Купівля двушки - мрія всього життя - мати кавалєрки на кожній станції метро - біля метро "Житомирська". Вторинний ринок. 2019 рік; середній поверх - 46 000 доларів США (Витрати із нахом"ячених 50К).
Етап 2. Київ. Початок ремонту. Пошук злодіїв-виконробів та злодіїв-рукопопих хВахівців. Вкладання в косметичний ремонт та пристойні меблі 4 000 доларів (із нахом"ячених 50К).
Етап 3. Пошук та заселення нормального орендаря із оплатою на місяць 450$ або 5400$ в рік. Активація на смартфоні калькулятора: 10,8% річних по валюті.
Етап 4. Забути про "кавалєрки" як про дивний хлопчачий сон.
Етап 5. Шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина. Суспільство приємних дам.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1390 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Балакав із родичкою, каже що нах Туреччина, її знайома в липні вилетіла і там застряла, назад дорога через 2 тижні самоізоляції вна неньці. Коту під хвіст Туреччина.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20787
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:знайома в липні вилетіла і там застряла, назад дорога через 2 тижні самоізоляції вна неньці. Коту під хвіст Туреччина.
билет в один конец
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 03.12.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:22

  akurt написав:Реально сподобалося:
  flyman написав:з.і.
проводок - чуйник температури! Вумний холодильник !


Новий подарунок від мене: коробка з надписом "Гроші з неба":

Етап 1. Київ. Купівля двушки - мрія всього життя - мати кавалєрки на кожній станції метро - біля метро "Житомирська". Вторинний ринок. 2019 рік; середній поверх - 46 000 доларів США (Витрати із нахом"ячених 50К).
Етап 2. Київ. Початок ремонту. Пошук злодіїв-виконробів та злодіїв-рукопопих хВахівців. Вкладання в косметичний ремонт та пристойні меблі 4 000 доларів (із нахом"ячених 50К).
Етап 3. Пошук та заселення нормального орендаря із оплатою на місяць 450$ або 5400$ в рік. Активація на смартфоні калькулятора: 10,8% річних по валюті.
Етап 4. Забути про "кавалєрки" як про дивний хлопчачий сон.
Етап 5. Шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина. Суспільство приємних дам.

Як на мене, стрьомний варіант. Краще слона їсти по шматочкам згідно плану оточення кавалірками. Тим паче, актив роздроблений, і якщо тре, то зливаєш 1 кавалірку, 2 в прикупі.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-2-h-komnatnuyu-kvartiru-st-m-zhitomirskaya-ul-stusa-28-IDIaadF.html
11000 грн. а не 450$
Хіхі.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-kom-zhitomirskaya-7-minut-peshkom-ot-metro-IDIK6CK.html
7500 грн. а не 450$
Хіхі-хіхі.

Я так розумію, як здав, зразу їхати в Туреччину і чекати перекази від чесного орендатора.
Хіхі-хіхі-хіхі.

План від акурта занадто добрий, щоб бути реальним.

Як краще потихеньку ... курочка по зернятку ...
Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 сер, 2020 20:30, всього редагувалось 3 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20787
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 694695696697>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 96, 97, 98
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
977 111139
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 12:13
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 530, 531, 532
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5318 580616
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 14:39
dinozavrik
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4162
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.