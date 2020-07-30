Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Там з Флаєм - дуже цікавою людиною - я реально поважаю: активний, наполегливий, цілеспрямований, знає англійську - не вистачає (чисто на мою думку, можу помилятися) в тому способі життя останньої ГРОШОВИТОЇ компоненти. Ось наприклад, я племінницю скільки знаю - батьки годували тільки домашньою сметанкою. Так собі "пухленька". Зараз живе в Ізраїлі - вийшла заміж за єврея. Вона в інеті колотить страшенні гроші.
Етап 1: набрала вагу 120 кг. Етап 2: оголошує початок чергових курсів схуднення (в неї багато підписчиків - дурочки з Воронєжа, Хабаровська та Уренгоя - спеціалізується на рванцях та дранцях) Етап 3: кожний раз нова дієта - наприклад зараз - повне голодування ще й без води. Етап 4: отримання грошей від дурочок за гарні поради та інструкції все на власному досвіді по годинах!!!! Етап 5: шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина, 120 кг - новий курс схуднення для дурочок.
НЕ ЖАРТУЮ. Тримає власний сайт. Грошви неміряно. Чоловік став справжнім "хитрим євреєм" та не працює...
Ти так і не зрозумів. Тому веду просвітницьку роботу далі. Ти топиш за "жити дешево в Анталії" смакуючі йогурти і сібаси, але щоб це почати робити, тре купити квартуру за 50Куе, які тре мати, а ще мати джерело доходу за межами Туреччини і можливість його використання, напр. нерухомість, яка здається в оренду в Україні, або депозити, або який фріланс. Повторю, це все для того, щоб жити дешево, англійською life cheap
І навіщо такі кульбіти, тобто наскирдувати від 50К...70Куе, щоб переїхати і жити дешево в Туреччині, якщо можна без напрягу жити дешево вна неньці. Не розумію.
Якщо в тебе є житло, а в ньому є електрика, вода, каналізація, то ти вже в золотому мільярді. Тільки біля Києва тобі це обійдеться близько 10Куе, а в Анталії від 50Куе і ще тре морочитися із тим, де брати дохід на проживання в Туреччині.
А якщо в тебе більше на порядок, чим 50Куе, то є місця кращі. Знову не зрозуміла ЦА.
з.і. 120 кг живої ваги, ну це на любителя з Близького Сходу, в них там свої стандарти жіночої красоти. Хіхі
flyman написав:120 кг живої ваги, ну це на любителя з Близького Сходу, в них там свої стандарти жіночої красоти. Хіхі
Ну про 120 кг я умовно написав, але майже правда... Правда й така: якщо зараз подивитися на наших українців, що прилітають в Анталію на відпочинок, то в мене враження, що привозять відгодованих свинок... Я вже відвик бачити попи розміром з дирижабль, та животи розміром з Марс... Трохи дивно, наче людЕ їдять пузанину зранку до вечора... Ну а потім - в онкодіспансери - по черзі...
х х х Новина дня: в Туреччині почалося збирання плодів одного з видів кактуса - Опунція - хитрий фрукт - не дай Боже взяти в руки (розміром з кулак) - гілки, як у морських зірок - не витягнеш. Сильно болить. Треба обережно - в мийку - під холодну (!!!) воду - дивно, але гілки відразу відпадають, маєте класний фрукт, за смаком нагадує ківі. Можно не купувати - якщо від мене пройти метрів 500 до природного водоспаду із зоною відпочинку (столики, лавки, газони) - то праворуч вздовж русла гірської річки - тих опунцій, як в Україні дички...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
Из Киева в Фетхие, правильно называть её Фетия (так турки говорят) удобно лететь из Жулян в Даламан. Жуляны приятно удивили спокойствием и размеренностью. Все просто и быстро. Прилетели быстрее заявленного времени. В Даламане организация приёма туристов еще лучше. Температурный контроль организован дистанционно(как контроль скорости) Несмотря на условия ношения масок в продолжении всего полёта никакого напряжения и особенного неудобства не было. Турция очень ждет туристов . Турецкая лира за год девальвировала с 5,7 до почти 7 за доллар США. Инфляция в половину меньше. Впервые за многолетнюю историю моих поездок в страну стоимость бензина опустилась ниже 1доллара за литр. Туристов нет. То есть они есть в таком количестве, что их трудно найти. Турецкое государство за 4 последних месяца очень серьезно подняло свой авторитет в глазах простых граждан. При этом ни о каком расслаблении и подачках, а так же поощрении люмпенов речь не идёт. Очень адресная помощь всем слоям населения с низкими доходами, забота о стариках и детях, льготы бизнесу. Ситуация в экономике тяжёлая ,но турки "заряжены" на работу. Это, так сказать "лирическое отступление" По отдыху вижу следующую картину. Открытых отелей очень немного,как и кафе и ресторанов. При этом ситуация в последние дни начала резко улучшаться. Полетели рейсы из разных стран и инфраструктура бизнеса начала быстро восстанавливаться. Не смотря на то, что сезон провальный и конечно убыточный для всей сферы, вижу главное, что внушает оптимизм и позволяет приятно отдыхать: доброжелательное отношение к туристам и отсутствие желания заработать всё на немногих и сохранившаяся ,хотя и сильно поредевшая инфраструктура. Всё что надо ходит, вкусно пахнет, возит и развлекает. Пойду есть арбуз и акурт. Всем удачи.
По теме ветки: есть бабки-купил для тещи,а не в аренду.
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Новий подарунок від мене: коробка з надписом "Гроші з неба":
Етап 1. Київ. Купівля двушки - мрія всього життя - мати кавалєрки на кожній станції метро - біля метро "Житомирська". Вторинний ринок. 2019 рік; середній поверх - 46 000 доларів США (Витрати із нахом"ячених 50К). Етап 2. Київ. Початок ремонту. Пошук злодіїв-виконробів та злодіїв-рукопопих хВахівців. Вкладання в косметичний ремонт та пристойні меблі 4 000 доларів (із нахом"ячених 50К). Етап 3. Пошук та заселення нормального орендаря із оплатою на місяць 450$ або 5400$ в рік. Активація на смартфоні калькулятора: 10,8% річних по валюті. Етап 4. Забути про "кавалєрки" як про дивний хлопчачий сон. Етап 5. Шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина. Суспільство приємних дам.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
Новий подарунок від мене: коробка з надписом "Гроші з неба":
Етап 1. Київ. Купівля двушки - мрія всього життя - мати кавалєрки на кожній станції метро - біля метро "Житомирська". Вторинний ринок. 2019 рік; середній поверх - 46 000 доларів США (Витрати із нахом"ячених 50К). Етап 2. Київ. Початок ремонту. Пошук злодіїв-виконробів та злодіїв-рукопопих хВахівців. Вкладання в косметичний ремонт та пристойні меблі 4 000 доларів (із нахом"ячених 50К). Етап 3. Пошук та заселення нормального орендаря із оплатою на місяць 450$ або 5400$ в рік. Активація на смартфоні калькулятора: 10,8% річних по валюті. Етап 4. Забути про "кавалєрки" як про дивний хлопчачий сон. Етап 5. Шампанске, червона ікра, чорна ікра, Фуа-гра, вустриці, Білий трюфель, Хамон іберіко, Мармурова яловичина. Суспільство приємних дам.
Як на мене, стрьомний варіант. Краще слона їсти по шматочкам згідно плану оточення кавалірками. Тим паче, актив роздроблений, і якщо тре, то зливаєш 1 кавалірку, 2 в прикупі.