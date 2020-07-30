Цікаво, де краще "застряти" під час карантину - в "Раю", чи в....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 сер, 2020 20:25
Цікаво, де краще "застряти" під час карантину - в "Раю", чи в....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 01 сер, 2020 20:28
те що ти застряв ... це понятно,
по суті є що написати?
продавай прелєсть та дуй в Рай, слабо !?
купиш для себе, ще трохи здача лишиться.
підеш аніматором, а жінка нянькою.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 сер, 2020 20:33, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
трудности нас делают сильнее
Витька,извинись,я всё прощу)
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