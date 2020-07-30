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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 694695696697
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:25

  flyman написав:Балакав із родичкою, каже що нах Туреччина, її знайома в липні вилетіла і там застряла, назад дорога через 2 тижні самоізоляції вна неньці. Коту під хвіст Туреччина.

Цікаво, де краще "застряти" під час карантину - в "Раю", чи в.... :?: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:28

  Долярчик написав:
  flyman написав:Балакав із родичкою, каже що нах Туреччина, її знайома в липні вилетіла і там застряла, назад дорога через 2 тижні самоізоляції вна неньці. Коту під хвіст Туреччина.

Цікаво, де краще "застряти" під час карантину - в "Раю", чи в.... :?: :mrgreen:

те що ти застряв ... це понятно,
по суті є що написати?
продавай прелєсть та дуй в Рай, слабо !?
купиш для себе, ще трохи здача лишиться.
підеш аніматором, а жінка нянькою.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 сер, 2020 20:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

трудности нас делают сильнее
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:58

Мне вот понравилось, что Кличко дал указание заварить все мусоропроводы - рассадник запахов, ифекций, вони и прочего дерьма.
Оказывается: даже крысы бегают по Киеву (я думал - только в Днепре).
Так и на этой ветке: несчастный Мизантроп в руках носит кульки со своим дерьмом с кульков капает - а все читают.
Слава Богу у меня в игноре.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Мне вот понравилось, что Кличко дал указание заварить все мусоропроводы - рассадник запахов, ифекций, вони и прочего дерьма.

ну даа, теперь дерьмо из кульков вываливается в лифтах 20-этажек :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:14

НОВИНИ ТРАНЗИТУ в ТУРЕЧЧИНУ ЧЕРЕЗ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ

1. Принципово - транзит для українців відкрито.
2. При перетині кордону Україна-Румунія - тільки два пункти пропуску - в районі Чернівців та Мукачевого - треба показати роздруковку з Букінга. Перевіряють румуни не реальну оплату, а наявність такого готелю взагалі. ОПЛАТА ГОТЕЛЮ НЕ Є ВИМОГОЮ; достатньо роздруковки підтвердження бронювання.
3. Обов"язковим - так і раніше було - "Зелена карта" на авто.
4. Румунський прикордонник видає карту маршруту - ксерокпія поганої якості - раджу заздалегідь пробити маршрут - він єдиний - Чернівці - Фокшани - Русе (міст "Дружба" через Дунай в Болгарію).
На ксеркопії ставлять дату та час в"їзду в Румунію - треба покинути якнайшвидше та при виїзді на мапі отимати печатку з датою та часом (за відгуками не є обов"язковим).
ВАЖЛИВО: відхилення від маршруту - штраф 100 ойро. Відмічають наші люди (трафік вже досить великий) збільшення поліцейських авто для контролю.
5. Перетин кордону Румунія- Болгарія - нема питань. Проїзд мостом "Дружба" чеерз Дунай можна оплатити карткою. Раніше тілько готівка - румунські леї або пара монет ойро.
6. ВАЖЛИВО: Болгарія - транзит - 325 км - обов"язково покинути територію Болгарії не пізніше 8 годин (!!!) від моменту в"їзду. Тут цікава двійка кумедних хлопців - хлопці радять вам жити в Болгарії - ну-ну... Слава Богу, що самі там не були - хВахівці ще ті - хіба були піонЭрами...
7. В"їзд на територію Туреччини - то як свято - вогні кафе музика - швидкісна траса до Стамбула - 120 км дозволена швидкість (реально їдуть 140-150, трафік поліс не придирається) - три полоси в кожному напрямку - жодного перехрестя - острівки відпочинку. На тих острівках відпочинку - інет безкоштовний, туалети безкоштовні, душ безкоштовний. Кава - платно, 5 лір, або 20 гривень.

Не хворійте! Щось там в Україні зростання захворюванності.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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