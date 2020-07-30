Додано: Суб 01 сер, 2020 22:14

НОВИНИ ТРАНЗИТУ в ТУРЕЧЧИНУ ЧЕРЕЗ РУМУНІЮ ТА БОЛГАРІЮ



1. Принципово - транзит для українців відкрито.

2. При перетині кордону Україна-Румунія - тільки два пункти пропуску - в районі Чернівців та Мукачевого - треба показати роздруковку з Букінга. Перевіряють румуни не реальну оплату, а наявність такого готелю взагалі. ОПЛАТА ГОТЕЛЮ НЕ Є ВИМОГОЮ; достатньо роздруковки підтвердження бронювання.

3. Обов"язковим - так і раніше було - "Зелена карта" на авто.

4. Румунський прикордонник видає карту маршруту - ксерокпія поганої якості - раджу заздалегідь пробити маршрут - він єдиний - Чернівці - Фокшани - Русе (міст "Дружба" через Дунай в Болгарію).

На ксеркопії ставлять дату та час в"їзду в Румунію - треба покинути якнайшвидше та при виїзді на мапі отимати печатку з датою та часом (за відгуками не є обов"язковим).

ВАЖЛИВО: відхилення від маршруту - штраф 100 ойро. Відмічають наші люди (трафік вже досить великий) збільшення поліцейських авто для контролю.

5. Перетин кордону Румунія- Болгарія - нема питань. Проїзд мостом "Дружба" чеерз Дунай можна оплатити карткою. Раніше тілько готівка - румунські леї або пара монет ойро.

6. ВАЖЛИВО: Болгарія - транзит - 325 км - обов"язково покинути територію Болгарії не пізніше 8 годин (!!!) від моменту в"їзду. Тут цікава двійка кумедних хлопців - хлопці радять вам жити в Болгарії - ну-ну... Слава Богу, що самі там не були - хВахівці ще ті - хіба були піонЭрами...

7. В"їзд на територію Туреччини - то як свято - вогні кафе музика - швидкісна траса до Стамбула - 120 км дозволена швидкість (реально їдуть 140-150, трафік поліс не придирається) - три полоси в кожному напрямку - жодного перехрестя - острівки відпочинку. На тих острівках відпочинку - інет безкоштовний, туалети безкоштовні, душ безкоштовний. Кава - платно, 5 лір, або 20 гривень.



Не хворійте! Щось там в Україні зростання захворюванності.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...