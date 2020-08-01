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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 695696697698 Додано: Нед 02 сер, 2020 10:22 Trast написав: akurt написав: Бред, конечно. Даже не стал комментировать.



Я думаю, что flyman войдет в историю Финансового форума Украины.

Ну уж очень оригинальный чувак.



flyman - не обижайтесь, я серьёзно. Реально уникум... В хорошем смысле.



А пока смотрим прямой репортаж от SpaceX.

Это то, что может поменять весь мир, всё человечество.

https://www.spacex.com/launches/

Бред, конечно. Даже не стал комментировать.Я думаю, чтовойдет в историю Финансового форума Украины.Ну уж очень оригинальный чувак.- не обижайтесь, я серьёзно. Реально уникум... В хорошем смысле.А пока смотрим прямой репортаж от SpaceX.Это то, что может поменять весь мир, всё человечество.

Саме цікаве, що Флаймен ж вумна людина, а на цій гілці його як начебто подміняють.

Шось тут не те . Саме цікаве, що Флаймен ж вумна людина, а на цій гілці його як начебто подміняють.

Може тому, що хочу зрозуміти ЦА (цільову аудиторію) покупана в Анталії, а мені втирають дічъ про фріланс та 50куе на старт для "купуємо для себе закордоном" і пропонують 2к біля метро Житомирська.



От в мене тільки один варіант ЦА: пенсіонер акурт, який має кілька об"єктів нерухомості в Україні + якись непильний підробіток копірайтом та "консультаціями" простаків, що дозволяє мати $500 на проживання в Туреччині та ведення блогу на фінанс уа. Може тому, що хочу зрозуміти ЦА (цільову аудиторію) покупана в Анталії, а мені втирають дічъ про фріланс та 50куе на старт для "купуємо для себе закордоном" і пропонують 2к біля метро Житомирська.От в мене тільки один варіант ЦА: пенсіонер акурт, який має кілька об"єктів нерухомості в Україні + якись непильний підробіток копірайтом та "консультаціями" простаків, що дозволяє мати $500 на проживання в Туреччині та ведення блогу на фінанс уа. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20792 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1484 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 11:25 ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ



Часть десятая.

(Заключительная)



Все, что написано ниже, может показаться невероятным, нелогичным и неправдивым.

На самом деле все правда - до "копейки".



1. Самое главное: нашим киевлянам удалось реализовать свою мечту: купить квартиру в Анталии.

2. Автор строк не был с ними знаком вообще, никогда не разговаривал, не знал телефонов и видел только на фото.

3. Все началось с простых вопросов в личке о процессе покупки.

4. Более активные действия я проявил, когда узнал, что они нечаянно по инету связались с риэлтором - гражданином Казахстана. Вот тут я не выдержал, и "взял быка за рога".

Мною был отправлен такой текст (приведены реальные цитаты):

- Я вижу как Вас легко обманут. Риэлторы - это "[i]эмлакчи" - накрутят на квартире минимум 25 000 лир на самой дешевой. НА САМОЙ ДЕШЕВОЙ и глазом не моргнут.[/i]

- Как быть?

- Все что касается доков оформления можно было легко узнать у меня. Но хозяин - барин...

- Как быть?

- Могу дать русскоговорящего местного из Анталии турка - он с авто - в день 250 лир плюс солярка по пробегу.

- Если есть турок с машиной, за 250 - я буду рад... Вопрос: "Хочу ли я чтобы поставили на бабло? хм. Дайте подумать... у меня наверное есть 2 варианта ответа:

- не очень хочу...

- очень не хочу...

Буду ли я признателен за поддержку и контакты - ДА )! (конец реальных цитат - у чела такой стиль построения фраз)

- Тогда пишите номер телефона и знайте: порядочность и безопасность гарантирована. Вперед!



х х х

Важный момент: автор строк НЕ ИМЕЛ никакого отношения к подбору квартиры. Они ребята "ушлые" прошерстили весь инет, смотрели на свои деньги и пришли к выводу, что в том районе, где живет акурт им квартиру не купить - а вот в отдаленном чисто турецком районе - может быть получится.

... У них на руках было готовых 30 (!!!) объявлений о продаже квартир по приемлемой цене для них - около 40 000 долларов (все потом резко изменится). Они давали эти телефоны водителю - тот звонил договаривался (иногда время не подходило одной из сторон, искал, находил, разговаривал, ходил по квартирам).

В первый день они начали обзвонить и объезд объектов в 11-00, а закончили в 20-00.

"Ох и трудная это работа - из болота тянуть бегемота!"

Звонки - поездки - поиски дома - встреча с продаваном - осмотр квартир и С УЖАСОМ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ЗА 40 000 долларов они ничего не купят...



В части 1 я написал: мой прогноз 50 на 50.



На второй день стало ясно, что все объявления на сайте типа нашего ОЛХ - либо старые, либо не откорректированные, либо уже проданы (тексты не сняты с сайта).

Ситуация к вечеру второго дня ухудшилась. Я мысленно подумал, что вместо 50на50 будет 10х90 не в их пользу.



Тогда в работу включилась по предложению водителя (не моя идея и не моя реализация) - женщина из нашей украинской диаспоры. Водитель все же бегло не говорил на украинском/русском - во всяком случае не настолько хорошо, чтобы вести переговоры и с покупателем и с продавцом одновременно.

Женщина перешерстила опять объявления, сделала около 20 звонков.

Факт подключения к вопросу нашей украинки потому сыграл чуть ли не решающую роль.

Подчеркиваю: ни водитель, ни наша украинка НИКАКОГО отношения к риэлторской деятельности НЕ имели и НЕ имеют.

В ЭТОТ МОМЕНТ СИТУАЦИЯ ОБОСТРИЛАСЬ. Все дело было в деньгах.

Итак, у людей есть 40 000 долларов и желание: а) купить и жить - Киев надоел и НЕ НУЖЕН - работа удаленная; б) желание оформить ВНЖ в Турции (я обещал помочь с заполнением заявлений и подготовки документов). в) Желание получить через 5 лет гражданство Турецкой республики (как прожившим в Турции 5 лет и за 5 лет не имели выездов более, чем на 365 дней в сумме).



Наша украинка им разъяснила, что для получения ВНЖ мало купить квартиру, нужно показать наличие на счете по 6 000 долларов на каждого. Иначе - никак. Обман ен проходит - положить и снять, Миграционная служба проверяет.

Тогда 40000-6000х2=28 000 долларов или 200 000 лир. Простая арифметика.

Вот новая задача: найти что-то за 200 000 лир.

Задача была практически невыполнимая - был поставлен фильтр на сайте объявлений и за эти деньги были объекты - как сказала наша украинка, плюясь - только в "попе мира".

Однако деваться было некуда, и начали искать объекты в "попе мира" - в самых отдаленных из отдалённых районов в Анталии.



Совместные усилия покупателей и еще двух человек привели к тому, что было найдено 2 объекта, проведен осмотр и остановились на одном объекте.

Скажу заранее - я посетил его позавчера в 14-30 и был реально шоке от отличного-- на эти деньги - варианта!



Были сложности такие: продавцы - муж и жена, жена сразу сказала, что иностранцам квартиру мамы продавать НЕ БУДЕТ. На встречу пришел ее муж и к удивлению увидел аж 4-х человек, из которых - 1 местный турок, вторая - украинка, живущая тут уж лет 10, и два совсем щуплых тихих нормальных человечка, в основном улыбающихся и почти ничего не понимающих.

Квартира - это квартира мамы продавщицы - пожилой женщины, которая в последнее время не ходит. В доме нет лифта (4 этажа) и вот она - причина продажи. Сами продавцы живут в 600 м от 4-х этажно дома в собственной вилле - весьма не дешевой.

Муж вернулся домой и сказал жене, что ЛЮДИ НОРМАЛЬНЫЕ, рогов на голове нет.



РАЙОН ОЧЕНЬ ОТДАЛЕННЫЙ. Мне к ним ехать 35 минут.

Когда я подъехал на встречу со счастливыми владельцами - то удивился реально.

Я увидел вполне приличный дом в 4 этажа - было ощущение, что он не более 1-2 лет назад покрашен и выглядел свежо.



- Начало неплохое - подумал я. Через минуту из-за угла вышла наша семейная пара. Поздоровались, они и я были в масках. Я сразу сказал, что привез обещанный подарок - раскладной стол плюс - будете смеяться - не нужное мне ведро, веник и какие то тряпки для уборки.



Начали подниматься на этаж 4. Лифта нет. Лестничные марши широкие, панели окрашены масляной краской - выглядели опрятно. Никаких надписей "Вова+Таня=Л" не было. Котов и собак не обнаружено. Дому лет 10, не меньше.



Этаж 4. Всего 2 квартиры. Вот тут у меня был легкий шок: я увидел ОЧЕНЬ дорогую приличную металлическую дверь - как потом оказалось к "крабовой системой запора". Я сделал фото двери, но видимо так разволновался, что фото смазалось и не публикуется. Но дверь меня удивила: наверное, что-то хорошее... оказалось, что вторая квартира на этаже принадлежит немцам и они тут бывают 3-4 месяца в году. Отлично!



Зашел в квартиру: все стены окрашены белой краской (обычное дело в Анталии).

Стоял на входе долго глядя то налево - то направо и ничего не мог понять: ОГРОМНАЯ КВАРТИРА!!!

Я начал ходить считать комнаты и спросил не понимая: разве это квартира "2+1"?

- Нет, "3+1"...

- Я в шоке... За 200 000 лир??? Невероятно....



Итак: коридор и в одном конце - в торце коридора спальня 1.

Вид из окна:



Там же в конце коридора но уже справа - спальня 2.

Потом идет санузел - редкость в Турции - с ванной (обычно только душевые кабины).

Вся сантехника выглядит не новой, но приличной.

Потом идет (ближе к входу в квартиру) - кухня.

Тут очередной шок - вся кухонная мебель в наличии и в неплохом состоянии. Цвет - беж с коричневым. Как сказали, в каком то шкафчике нужен ремонт полки.



По коридору справа - еще спальня 3 и главный холл - вид со стороны выхода на лоджию.



Есть какая то мебель даже. На первое время - подойдет.

Из этого главной комнаты - выход на лоджию и очередной шок: все окна лоджии имеют поднимающиеся наружу жалюзи и самое главное - такое встречается в Турции - собственный камин-барбекю , примыкающий к стене дома. Круто! Видно, что бабушка никогда не жарила шашлыки - огнеупорный кирпич - как новый!

Уф. Я был реально в шоке...

Счастливые владельцы мне сказали (цитата):

- Спасибо еще раз за (имена удалены)... И это не вопрос "квартиры" -дело в людях. Это было незабываемо!



Мы поднялись на крышу дома. Вот вид с крыши:



Общий вердикт: квартира НЕ убитая. Состояние на твёрдую "4": нет никаких трещин, обвалившихся потоков и обдертых обоев.



Я был недолго - не более 20-30-ти минут. Сказал на прощание: я думаю 2-3 дня генеральной уборки и можно вселяться.

- Хотим перекрасить - освежить стены...

- Мудро...



Завел авто - выставил на навигаторе свой дом - начал ехать - увидел почему-то знакомый забор, ограждающий какую-то зеленую зону...

Только сегодня увидел на карте что буквально за углом - один из самых знаменитых в Анталии природных объектов: "Верхний Дюденский водопад"...

Написал им в Вайбере: Вы меня обманули - ваша квартира стоит не 200 000 лир, а 400 000 лир!





P.S. Для справки в моем микрорайоне квартиру "1+1" вы дешевле 400 000 лир не купите. Часть десятая.(Заключительная)Все, что написано ниже, может показаться невероятным, нелогичным и неправдивым.На самом деле все правда - до "копейки".1. Самое главное:2. Автор строк не был с ними знаком вообще, никогда не разговаривал, не знал телефонов и видел только на фото.3. Все началось с простых вопросов в личке о процессе покупки.4. Более активные действия я проявил, когда узнал, что они нечаянно по инету связались с риэлтором - гражданином Казахстана. Вот тут я не выдержал, и "взял быка за рога".Мною был отправлен такой текст ():- Я вижу как Вас легко обманут. Риэлторы - это "[i]эмлакчи" - накрутят на квартире минимум 25 000 лир на самой дешевой. НА САМОЙ ДЕШЕВОЙ и глазом не моргнут.[/i]- Как быть?- Все что касается доков оформления можно было легко узнать у меня. Но хозяин - барин...- Как быть?- Могурусскоговорящего местного из Анталии турка - он с авто - в день 250 лир плюс солярка по пробегу.Вопрос: "хм. Дайте подумать... у меня наверное есть 2 варианта ответа:- не очень хочу...- очень не хочу...Буду ли я признателен за поддержку и контакты - ДА )! (конец реальных цитат - у чела такой стиль построения фраз)- Тогда пишите номер телефона и знайте: порядочность и безопасность гарантирована. Вперед!х х хВажный момент: автор строк НЕ ИМЕЛ никакого отношения к подбору квартиры. Они ребята "ушлые" прошерстили весь инет, смотрели на свои деньги и пришли к выводу, что в том районе, где живетим квартиру не купить -- может быть получится.... У них на руках было готовых 30 (!!!) объявлений о продаже квартир по приемлемой цене для них - около 40 000 долларов (все потом резко изменится). Они давали эти телефоны водителю - тот звонил договаривался (иногда время не подходило одной из сторон, искал, находил, разговаривал, ходил по квартирам).В первый день они начали обзвонить и объезд объектов в 11-00, а закончили в 20-00.Звонки - поездки - поиски дома - встреча с продаваном - осмотр квартир и С УЖАСОМ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ЗА 40 000 долларов они ничего не купят...В части 1 я написал: мой прогноз 50 на 50.На второй день стало ясно, что все объявления на сайте типа нашего ОЛХ - либо старые, либо не откорректированные, либо уже проданы (тексты не сняты с сайта).Ситуация к вечеру второго дня ухудшилась. Я мысленно подумал, что вместо 50на50 будет 10х90 не в их пользу.Тогда в работу включилась по предложению водителя () - женщина из нашей украинской диаспоры. Водитель все же бегло не говорил на украинском/русском - во всяком случае не настолько хорошо, чтобы вести переговоры и с покупателем и с продавцом одновременно.Женщина перешерстила опять объявления, сделала около 20 звонков.Факт подключения к вопросу нашей украинки потому сыграл чуть ли не решающую роль.В ЭТОТ МОМЕНТ СИТУАЦИЯ ОБОСТРИЛАСЬ. Все дело было в деньгах.Итак, у людей есть 40 000 долларов и желание: а) купить и жить - Киев надоел и НЕ НУЖЕН - работа удаленная; б) желание оформить ВНЖ в Турции (я обещал помочь с заполнением заявлений и подготовки документов). в)(как прожившим в Турции 5 лет и за 5 лет не имели выездов более, чем на 365 дней в сумме).Наша украинка им разъяснила, что для получения ВНЖ мало купить квартиру, нужно показать наличие на счете по 6 000 долларов на каждого. Иначе - никак. Обман ен проходит - положить и снять, Миграционная служба проверяет.Тогда 40000-6000х2=28 000 долларов или 200 000 лир. Простая арифметика.Вот новая задача: найти что-то за 200 000 лир.Задача была практически невыполнимая - был поставлен фильтр на сайте объявлений и за эти деньги были объекты - как сказала наша украинка,- только в "попе мира".Однако деваться было некуда, и начали искать объекты в "попе мира" - в самых отдаленных из отдалённых районов в Анталии.Совместные усилия покупателей и еще двух человек привели к тому, что было найдено 2 объекта, проведен осмотр и остановились на одном объекте.Скажу заранее - я посетил его позавчера в 14-30 и был реально шоке от отличного-- на эти деньги - варианта!Были сложности такие: продавцы - муж и жена, жена сразу сказала, что иностранцам квартиру мамы продавать НЕ БУДЕТ. На встречу пришел ее муж и к удивлению увидел аж 4-х человек, из которых - 1 местный турок, вторая - украинка, живущая тут уж лет 10, и два совсем щуплых тихих нормальных человечка, в основном улыбающихся и почти ничего не понимающих.Квартира -- пожилой женщины, которая в последнее время не ходит. В доме нет лифта (4 этажа) иСами продавцы живут в 600 м от 4-х этажно дома в собственной вилле -Муж вернулся домой и сказал жене, что ЛЮДИ НОРМАЛЬНЫЕ, рогов на голове нет.РАЙОН ОЧЕНЬ ОТДАЛЕННЫЙ. Мне к ним ехать 35 минут.Когда я подъехал на встречу со счастливыми владельцами - то удивился реально.Я увидел вполне приличный дом в 4 этажа - было ощущение, что он не более 1-2 лет назад покрашен и выглядел свежо.- Начало неплохое - подумал я. Через минуту из-за угла вышла наша семейная пара. Поздоровались, они и я были в масках. Я сразу сказал, что привез обещанный подарок - раскладной стол плюс - будете смеяться - не нужное мне ведро, веник и какие то тряпки для уборки.Начали подниматься на этаж 4. Лифта нет. Лестничные марши широкие, панели окрашены масляной краской - выглядели опрятно. Никаких надписей "Вова+Таня=Л" не было. Котов и собак не обнаружено. Дому лет 10, не меньше.Этаж 4. Всего 2 квартиры. Вот тут у меня был легкий шок: я увидел ОЧЕНЬ дорогую приличную металлическую дверь - как потом оказалось к "крабовой системой запора". Я сделал фото двери, но видимо так разволновался, что фото смазалось и не публикуется. Но дверь меня удивила: наверное, что-то хорошее... оказалось, что вторая квартира на этаже принадлежит немцам и они тут бывают 3-4 месяца в году. Отлично!Зашел в квартиру: все стены окрашены белой краской (обычное дело в Анталии).Стоял на входе долго глядя то налево - то направо и ничего не мог понять: ОГРОМНАЯ КВАРТИРА!!!Я начал ходить считать комнаты и спросил не понимая: разве это квартира "2+1"?- Нет, "3+1"...- Я в шоке... За 200 000 лир??? Невероятно....Итак: коридор и в одном конце - в торце коридора спальня 1.Вид из окна:Там же в конце коридора но уже справа - спальня 2.Потом идет санузел - редкость в Турции -(обычно только душевые кабины).Вся сантехника выглядит не новой, но приличной.Потом идет (ближе к входу в квартиру) - кухня.Тут очередной шок - вся кухонная мебель в наличии и в неплохом состоянии. Цвет - беж с коричневым. Как сказали, в каком то шкафчике нужен ремонт полки.По коридору справа - еще спальня 3 и главный холл - вид со стороны выхода на лоджию.Есть какая то мебель даже. На первое время - подойдет.Из этого главной комнаты - выход на лоджию и очередной шок: все окна лоджии имеют поднимающиеся наружу жалюзи и самое главное - такое встречается в Турции - собственный, примыкающий к стене дома. Круто! Видно, что бабушка никогда не жарила шашлыки - огнеупорный кирпич - как новый!Уф. Я был реально в шоке...Счастливые владельцы мне сказали (цитата):- Спасибо еще раз за (имена удалены)... И это не вопрос "квартиры" -дело в людях. Это было незабываемо!Мы поднялись на крышу дома. Вот вид с крыши:Общий вердикт: квартира НЕ убитая. Состояние на твёрдую "4": нет никаких трещин, обвалившихся потоков и обдертых обоев.Я был недолго - не более 20-30-ти минут. Сказал на прощание: я думаю 2-3 дня генеральной уборки и можно вселяться.- Хотим перекрасить - освежить стены...- Мудро...Завел авто - выставил на навигаторе свой дом - начал ехать - увидел почему-то знакомый забор, ограждающий какую-то зеленую зону...Только сегодня увидел на карте что буквально за углом - один из самых знаменитых в Анталии природных объектов: "Верхний Дюденский водопад"...Написал им в Вайбере: Вы меня обманули - ваша квартира стоит не 200 000 лир, а 400 000 лир!Для справки в моем микрорайоне квартиру "1+1" вы дешевле 400 000 лир не купите. Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз. В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах... akurt

Повідомлень: 4545 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1395 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 11:36 flyman написав: Може тому, що хочу зрозуміти ЦА (цільову аудиторію) покупана в Анталії, а мені втирають дічъ про фріланс та 50куе на старт для "купуємо для себе закордоном" і пропонують 2к біля метро Житомирська.



От в мене тільки один варіант ЦА: пенсіонер акурт, який має кілька об"єктів нерухомості в Україні + якись непильний підробіток копірайтом та "консультаціями" простаків, що дозволяє мати $500 на проживання в Туреччині та ведення блогу на фінанс уа. Може тому, що хочу зрозуміти ЦА (цільову аудиторію) покупана в Анталії, а мені втирають дічъ про фріланс та 50куе на старт для "купуємо для себе закордоном" і пропонують 2к біля метро Житомирська.От в мене тільки один варіант ЦА: пенсіонер акурт, який має кілька об"єктів нерухомості в Україні + якись непильний підробіток копірайтом та "консультаціями" простаків, що дозволяє мати $500 на проживання в Туреччині та ведення блогу на фінанс уа.

А шо в цьому поганого?

Ви ж не кидаєтесь в АТБ, на рекламодавців Ромол?

Скільки ви написали скарг адміністрації АТБ за червоні ціни сьогодні, а назавтра вже на 30% більщі?

Флай, ви дійсно розумна людина, але замість тролінга, краще поїдьте в Туреччину хоча б на місяць і все зрозумієте.

З повагою. А шо в цьому поганого?Ви ж не кидаєтесь в АТБ, на рекламодавців Ромол?Скільки ви написали скарг адміністрації АТБ за червоні ціни сьогодні, а назавтра вже на 30% більщі?Флай, ви дійсно розумна людина, але замість тролінга, краще поїдьте в Туреччину хоча б на місяць і все зрозумієте.З повагою. Trast Повідомлень: 522 З нами з: 10.03.18 Подякував: 12 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 695696697698 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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