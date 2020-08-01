Додано: Нед 02 сер, 2020 11:25

дать

- Если есть турок с машиной, за 250 - я буду рад...

а вот в отдаленном чисто турецком районе

"Ох и трудная это работа - из болота тянуть бегемота!"

Подчеркиваю: ни водитель, ни наша украинка НИКАКОГО отношения к риэлторской деятельности НЕ имели и НЕ имеют.

Желание получить через 5 лет гражданство Турецкой республики

это квартира мамы продавщицы

вот она - причина продажи.

с ванной

камин-барбекю

Часть десятая.(Заключительная)Все, что написано ниже, может показаться невероятным, нелогичным и неправдивым.На самом деле все правда - до "копейки".1. Самое главное:2. Автор строк не был с ними знаком вообще, никогда не разговаривал, не знал телефонов и видел только на фото.3. Все началось с простых вопросов в личке о процессе покупки.4. Более активные действия я проявил, когда узнал, что они нечаянно по инету связались с риэлтором - гражданином Казахстана. Вот тут я не выдержал, и "взял быка за рога".Мною был отправлен такой текст ():- Я вижу как Вас легко обманут. Риэлторы - это "[i]эмлакчи" - накрутят на квартире минимум 25 000 лир на самой дешевой. НА САМОЙ ДЕШЕВОЙ и глазом не моргнут.[/i]- Как быть?- Все что касается доков оформления можно было легко узнать у меня. Но хозяин - барин...- Как быть?- Могурусскоговорящего местного из Анталии турка - он с авто - в день 250 лир плюс солярка по пробегу.Вопрос: "хм. Дайте подумать... у меня наверное есть 2 варианта ответа:- не очень хочу...- очень не хочу...Буду ли я признателен за поддержку и контакты - ДА )! (конец реальных цитат - у чела такой стиль построения фраз)- Тогда пишите номер телефона и знайте: порядочность и безопасность гарантирована. Вперед!х х хВажный момент: автор строк НЕ ИМЕЛ никакого отношения к подбору квартиры. Они ребята "ушлые" прошерстили весь инет, смотрели на свои деньги и пришли к выводу, что в том районе, где живетим квартиру не купить -- может быть получится.... У них на руках было готовых 30 (!!!) объявлений о продаже квартир по приемлемой цене для них - около 40 000 долларов (все потом резко изменится). Они давали эти телефоны водителю - тот звонил договаривался (иногда время не подходило одной из сторон, искал, находил, разговаривал, ходил по квартирам).В первый день они начали обзвонить и объезд объектов в 11-00, а закончили в 20-00.Звонки - поездки - поиски дома - встреча с продаваном - осмотр квартир и С УЖАСОМ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ЗА 40 000 долларов они ничего не купят...В части 1 я написал: мой прогноз 50 на 50.На второй день стало ясно, что все объявления на сайте типа нашего ОЛХ - либо старые, либо не откорректированные, либо уже проданы (тексты не сняты с сайта).Ситуация к вечеру второго дня ухудшилась. Я мысленно подумал, что вместо 50на50 будет 10х90 не в их пользу.Тогда в работу включилась по предложению водителя () - женщина из нашей украинской диаспоры. Водитель все же бегло не говорил на украинском/русском - во всяком случае не настолько хорошо, чтобы вести переговоры и с покупателем и с продавцом одновременно.Женщина перешерстила опять объявления, сделала около 20 звонков.Факт подключения к вопросу нашей украинки потому сыграл чуть ли не решающую роль.В ЭТОТ МОМЕНТ СИТУАЦИЯ ОБОСТРИЛАСЬ. Все дело было в деньгах.Итак, у людей есть 40 000 долларов и желание: а) купить и жить - Киев надоел и НЕ НУЖЕН - работа удаленная; б) желание оформить ВНЖ в Турции (я обещал помочь с заполнением заявлений и подготовки документов). в)(как прожившим в Турции 5 лет и за 5 лет не имели выездов более, чем на 365 дней в сумме).Наша украинка им разъяснила, что для получения ВНЖ мало купить квартиру, нужно показать наличие на счете по 6 000 долларов на каждого. Иначе - никак. Обман ен проходит - положить и снять, Миграционная служба проверяет.Тогда 40000-6000х2=28 000 долларов или 200 000 лир. Простая арифметика.Вот новая задача: найти что-то за 200 000 лир.Задача была практически невыполнимая - был поставлен фильтр на сайте объявлений и за эти деньги были объекты - как сказала наша украинка,- только в "попе мира".Однако деваться было некуда, и начали искать объекты в "попе мира" - в самых отдаленных из отдалённых районов в Анталии.Совместные усилия покупателей и еще двух человек привели к тому, что было найдено 2 объекта, проведен осмотр и остановились на одном объекте.Скажу заранее - я посетил его позавчера в 14-30 и был реально шоке от отличного-- на эти деньги - варианта!Были сложности такие: продавцы - муж и жена, жена сразу сказала, что иностранцам квартиру мамы продавать НЕ БУДЕТ. На встречу пришел ее муж и к удивлению увидел аж 4-х человек, из которых - 1 местный турок, вторая - украинка, живущая тут уж лет 10, и два совсем щуплых тихих нормальных человечка, в основном улыбающихся и почти ничего не понимающих.Квартира -- пожилой женщины, которая в последнее время не ходит. В доме нет лифта (4 этажа) иСами продавцы живут в 600 м от 4-х этажно дома в собственной вилле -Муж вернулся домой и сказал жене, что ЛЮДИ НОРМАЛЬНЫЕ, рогов на голове нет.РАЙОН ОЧЕНЬ ОТДАЛЕННЫЙ. Мне к ним ехать 35 минут.Когда я подъехал на встречу со счастливыми владельцами - то удивился реально.Я увидел вполне приличный дом в 4 этажа - было ощущение, что он не более 1-2 лет назад покрашен и выглядел свежо.- Начало неплохое - подумал я. Через минуту из-за угла вышла наша семейная пара. Поздоровались, они и я были в масках. Я сразу сказал, что привез обещанный подарок - раскладной стол плюс - будете смеяться - не нужное мне ведро, веник и какие то тряпки для уборки.Начали подниматься на этаж 4. Лифта нет. Лестничные марши широкие, панели окрашены масляной краской - выглядели опрятно. Никаких надписей "Вова+Таня=Л" не было. Котов и собак не обнаружено. Дому лет 10, не меньше.Этаж 4. Всего 2 квартиры. Вот тут у меня был легкий шок: я увидел ОЧЕНЬ дорогую приличную металлическую дверь - как потом оказалось к "крабовой системой запора". Я сделал фото двери, но видимо так разволновался, что фото смазалось и не публикуется. Но дверь меня удивила: наверное, что-то хорошее... оказалось, что вторая квартира на этаже принадлежит немцам и они тут бывают 3-4 месяца в году. Отлично!Зашел в квартиру: все стены окрашены белой краской (обычное дело в Анталии).Стоял на входе долго глядя то налево - то направо и ничего не мог понять: ОГРОМНАЯ КВАРТИРА!!!Я начал ходить считать комнаты и спросил не понимая: разве это квартира "2+1"?- Нет, "3+1"...- Я в шоке... За 200 000 лир??? Невероятно....Итак: коридор и в одном конце - в торце коридора спальня 1.Вид из окна:Там же в конце коридора но уже справа - спальня 2.Потом идет санузел - редкость в Турции -(обычно только душевые кабины).Вся сантехника выглядит не новой, но приличной.Потом идет (ближе к входу в квартиру) - кухня.Тут очередной шок - вся кухонная мебель в наличии и в неплохом состоянии. Цвет - беж с коричневым. Как сказали, в каком то шкафчике нужен ремонт полки.По коридору справа - еще спальня 3 и главный холл - вид со стороны выхода на лоджию.Есть какая то мебель даже. На первое время - подойдет.Из этого главной комнаты - выход на лоджию и очередной шок: все окна лоджии имеют поднимающиеся наружу жалюзи и самое главное - такое встречается в Турции - собственный, примыкающий к стене дома. Круто! Видно, что бабушка никогда не жарила шашлыки - огнеупорный кирпич - как новый!Уф. Я был реально в шоке...Счастливые владельцы мне сказали (цитата):- Спасибо еще раз за (имена удалены)... И это не вопрос "квартиры" -дело в людях. Это было незабываемо!Мы поднялись на крышу дома. Вот вид с крыши:Общий вердикт: квартира НЕ убитая. Состояние на твёрдую "4": нет никаких трещин, обвалившихся потоков и обдертых обоев.Я был недолго - не более 20-30-ти минут. Сказал на прощание: я думаю 2-3 дня генеральной уборки и можно вселяться.- Хотим перекрасить - освежить стены...- Мудро...Завел авто - выставил на навигаторе свой дом - начал ехать - увидел почему-то знакомый забор, ограждающий какую-то зеленую зону...Только сегодня увидел на карте что буквально за углом - один из самых знаменитых в Анталии природных объектов: "Верхний Дюденский водопад"...Написал им в Вайбере: Вы меня обманули - ваша квартира стоит не 200 000 лир, а 400 000 лир!Для справки в моем микрорайоне квартиру "1+1" вы дешевле 400 000 лир не купите.