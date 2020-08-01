Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Саме цікаве, що Флаймен ж вумна людина, а на цій гілці його як начебто подміняють. Шось тут не те .
Може тому, що хочу зрозуміти ЦА (цільову аудиторію) покупана в Анталії, а мені втирають дічъ про фріланс та 50куе на старт для "купуємо для себе закордоном" і пропонують 2к біля метро Житомирська.
От в мене тільки один варіант ЦА: пенсіонер акурт, який має кілька об"єктів нерухомості в Україні + якись непильний підробіток копірайтом та "консультаціями" простаків, що дозволяє мати $500 на проживання в Туреччині та ведення блогу на фінанс уа.
Все, что написано ниже, может показаться невероятным, нелогичным и неправдивым. На самом деле все правда - до "копейки".
1. Самое главное: нашим киевлянам удалось реализовать свою мечту: купить квартиру в Анталии. 2. Автор строк не был с ними знаком вообще, никогда не разговаривал, не знал телефонов и видел только на фото. 3. Все началось с простых вопросов в личке о процессе покупки. 4. Более активные действия я проявил, когда узнал, что они нечаянно по инету связались с риэлтором - гражданином Казахстана. Вот тут я не выдержал, и "взял быка за рога". Мною был отправлен такой текст (приведены реальные цитаты): - Я вижу как Вас легко обманут. Риэлторы - это "[i]эмлакчи" - накрутят на квартире минимум 25 000 лир на самой дешевой. НА САМОЙ ДЕШЕВОЙ и глазом не моргнут.[/i] - Как быть? - Все что касается доков оформления можно было легко узнать у меня. Но хозяин - барин... - Как быть? - Могу дать русскоговорящего местного из Анталии турка - он с авто - в день 250 лир плюс солярка по пробегу. - Если есть турок с машиной, за 250 - я буду рад... Вопрос: "Хочу ли я чтобы поставили на бабло? хм. Дайте подумать... у меня наверное есть 2 варианта ответа: - не очень хочу... - очень не хочу... Буду ли я признателен за поддержку и контакты - ДА )! (конец реальных цитат - у чела такой стиль построения фраз) - Тогда пишите номер телефона и знайте: порядочность и безопасность гарантирована. Вперед!
х х х Важный момент: автор строк НЕ ИМЕЛ никакого отношения к подбору квартиры. Они ребята "ушлые" прошерстили весь инет, смотрели на свои деньги и пришли к выводу, что в том районе, где живет акурт им квартиру не купить - а вот в отдаленном чисто турецком районе - может быть получится. ... У них на руках было готовых 30 (!!!) объявлений о продаже квартир по приемлемой цене для них - около 40 000 долларов (все потом резко изменится). Они давали эти телефоны водителю - тот звонил договаривался (иногда время не подходило одной из сторон, искал, находил, разговаривал, ходил по квартирам). В первый день они начали обзвонить и объезд объектов в 11-00, а закончили в 20-00. "Ох и трудная это работа - из болота тянуть бегемота!" Звонки - поездки - поиски дома - встреча с продаваном - осмотр квартир и С УЖАСОМ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ЗА 40 000 долларов они ничего не купят...
В части 1 я написал: мой прогноз 50 на 50.
На второй день стало ясно, что все объявления на сайте типа нашего ОЛХ - либо старые, либо не откорректированные, либо уже проданы (тексты не сняты с сайта). Ситуация к вечеру второго дня ухудшилась. Я мысленно подумал, что вместо 50на50 будет 10х90 не в их пользу.
Тогда в работу включилась по предложению водителя (не моя идея и не моя реализация) - женщина из нашей украинской диаспоры. Водитель все же бегло не говорил на украинском/русском - во всяком случае не настолько хорошо, чтобы вести переговоры и с покупателем и с продавцом одновременно. Женщина перешерстила опять объявления, сделала около 20 звонков. Факт подключения к вопросу нашей украинки потому сыграл чуть ли не решающую роль. Подчеркиваю: ни водитель, ни наша украинка НИКАКОГО отношения к риэлторской деятельности НЕ имели и НЕ имеют. В ЭТОТ МОМЕНТ СИТУАЦИЯ ОБОСТРИЛАСЬ. Все дело было в деньгах. Итак, у людей есть 40 000 долларов и желание: а) купить и жить - Киев надоел и НЕ НУЖЕН - работа удаленная; б) желание оформить ВНЖ в Турции (я обещал помочь с заполнением заявлений и подготовки документов). в) Желание получить через 5 лет гражданство Турецкой республики (как прожившим в Турции 5 лет и за 5 лет не имели выездов более, чем на 365 дней в сумме).
Наша украинка им разъяснила, что для получения ВНЖ мало купить квартиру, нужно показать наличие на счете по 6 000 долларов на каждого. Иначе - никак. Обман ен проходит - положить и снять, Миграционная служба проверяет. Тогда 40000-6000х2=28 000 долларов или 200 000 лир. Простая арифметика. Вот новая задача: найти что-то за 200 000 лир. Задача была практически невыполнимая - был поставлен фильтр на сайте объявлений и за эти деньги были объекты - как сказала наша украинка, плюясь - только в "попе мира". Однако деваться было некуда, и начали искать объекты в "попе мира" - в самых отдаленных из отдалённых районов в Анталии. Совместные усилия покупателей и еще двух человек привели к тому, что было найдено 2 объекта, проведен осмотр и остановились на одном объекте. Скажу заранее - я посетил его позавчера в 14-30 и был реально шоке от отличного-- на эти деньги - варианта!
Были сложности такие: продавцы - муж и жена, жена сразу сказала, что иностранцам квартиру мамы продавать НЕ БУДЕТ. На встречу пришел ее муж и к удивлению увидел аж 4-х человек, из которых - 1 местный турок, вторая - украинка, живущая тут уж лет 10, и два совсем щуплых тихих нормальных человечка, в основном улыбающихся и почти ничего не понимающих. Квартира - это квартира мамы продавщицы - пожилой женщины, которая в последнее время не ходит. В доме нет лифта (4 этажа) и вот она - причина продажи. Сами продавцы живут в 600 м от 4-х этажно дома в собственной вилле - весьма не дешевой. Муж вернулся домой и сказал жене, что ЛЮДИ НОРМАЛЬНЫЕ, рогов на голове нет.
РАЙОН ОЧЕНЬ ОТДАЛЕННЫЙ. Мне к ним ехать 35 минут. Когда я подъехал на встречу со счастливыми владельцами - то удивился реально. Я увидел вполне приличный дом в 4 этажа - было ощущение, что он не более 1-2 лет назад покрашен и выглядел свежо. - Начало неплохое - подумал я. Через минуту из-за угла вышла наша семейная пара. Поздоровались, они и я были в масках. Я сразу сказал, что привез обещанный подарок - раскладной стол плюс - будете смеяться - не нужное мне ведро, веник и какие то тряпки для уборки.
Начали подниматься на этаж 4. Лифта нет. Лестничные марши широкие, панели окрашены масляной краской - выглядели опрятно. Никаких надписей "Вова+Таня=Л" не было. Котов и собак не обнаружено. Дому лет 10, не меньше.
Этаж 4. Всего 2 квартиры. Вот тут у меня был легкий шок: я увидел ОЧЕНЬ дорогую приличную металлическую дверь - как потом оказалось к "крабовой системой запора". Я сделал фото двери, но видимо так разволновался, что фото смазалось и не публикуется. Но дверь меня удивила: наверное, что-то хорошее... оказалось, что вторая квартира на этаже принадлежит немцам и они тут бывают 3-4 месяца в году. Отлично!
Зашел в квартиру: все стены окрашены белой краской (обычное дело в Анталии). Стоял на входе долго глядя то налево - то направо и ничего не мог понять: ОГРОМНАЯ КВАРТИРА!!! Я начал ходить считать комнаты и спросил не понимая: разве это квартира "2+1"? - Нет, "3+1"... - Я в шоке... За 200 000 лир??? Невероятно....
Итак: коридор и в одном конце - в торце коридора спальня 1. Вид из окна: Там же в конце коридора но уже справа - спальня 2. Потом идет санузел - редкость в Турции - с ванной (обычно только душевые кабины). Вся сантехника выглядит не новой, но приличной. Потом идет (ближе к входу в квартиру) - кухня. Тут очередной шок - вся кухонная мебель в наличии и в неплохом состоянии. Цвет - беж с коричневым. Как сказали, в каком то шкафчике нужен ремонт полки.
По коридору справа - еще спальня 3 и главный холл - вид со стороны выхода на лоджию. Есть какая то мебель даже. На первое время - подойдет. Из этого главной комнаты - выход на лоджию и очередной шок: все окна лоджии имеют поднимающиеся наружу жалюзи и самое главное - такое встречается в Турции - собственный камин-барбекю, примыкающий к стене дома. Круто! Видно, что бабушка никогда не жарила шашлыки - огнеупорный кирпич - как новый! Уф. Я был реально в шоке... Счастливые владельцы мне сказали (цитата): - Спасибо еще раз за (имена удалены)... И это не вопрос "квартиры" -дело в людях. Это было незабываемо!
Мы поднялись на крышу дома. Вот вид с крыши: Общий вердикт: квартира НЕ убитая. Состояние на твёрдую "4": нет никаких трещин, обвалившихся потоков и обдертых обоев.
Я был недолго - не более 20-30-ти минут. Сказал на прощание: я думаю 2-3 дня генеральной уборки и можно вселяться. - Хотим перекрасить - освежить стены... - Мудро...
Завел авто - выставил на навигаторе свой дом - начал ехать - увидел почему-то знакомый забор, ограждающий какую-то зеленую зону... Только сегодня увидел на карте что буквально за углом - один из самых знаменитых в Анталии природных объектов: "Верхний Дюденский водопад"... Написал им в Вайбере: Вы меня обманули - ваша квартира стоит не 200 000 лир, а 400 000 лир!
P.S. Для справки в моем микрорайоне квартиру "1+1" вы дешевле 400 000 лир не купите.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
flyman написав:Може тому, що хочу зрозуміти ЦА (цільову аудиторію) покупана в Анталії, а мені втирають дічъ про фріланс та 50куе на старт для "купуємо для себе закордоном" і пропонують 2к біля метро Житомирська.
От в мене тільки один варіант ЦА: пенсіонер акурт, який має кілька об"єктів нерухомості в Україні + якись непильний підробіток копірайтом та "консультаціями" простаків, що дозволяє мати $500 на проживання в Туреччині та ведення блогу на фінанс уа.
А шо в цьому поганого? Ви ж не кидаєтесь в АТБ, на рекламодавців Ромол? Скільки ви написали скарг адміністрації АТБ за червоні ціни сьогодні, а назавтра вже на 30% більщі? Флай, ви дійсно розумна людина, але замість тролінга, краще поїдьте в Туреччину хоча б на місяць і все зрозумієте. З повагою.
500$ - в месяц - вполне достаточно для проживания семьи из двух человек в Турции. Ни в чем себе не отказывая. Это и сухие вина, и сигареты, и бензин... Я трачу больше - люблю виски Grant's, Ballantine's, иногда джин.
И я абсолютно не виноват в том, что где-то на Земном шаре у кого-то "мышь пошла в суп". Как говорил тов. Сталин "Кто на что учился..."
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
flyman написав:Може тому, що хочу зрозуміти ЦА (цільову аудиторію) покупана в Анталії, а мені втирають дічъ про фріланс та 50куе на старт для "купуємо для себе закордоном" і пропонують 2к біля метро Житомирська.
От в мене тільки один варіант ЦА: пенсіонер акурт, який має кілька об"єктів нерухомості в Україні + якись непильний підробіток копірайтом та "консультаціями" простаків, що дозволяє мати $500 на проживання в Туреччині та ведення блогу на фінанс уа.
А шо в цьому поганого? Ви ж не кидаєтесь в АТБ, на рекламодавців Ромол? Скільки ви написали скарг адміністрації АТБ за червоні ціни сьогодні, а назавтра вже на 30% більщі? Флай, ви дійсно розумна людина, але замість тролінга, краще поїдьте в Туреччину хоча б на місяць і все зрозумієте. З повагою.
Моє розуміння таке. Береш 100куе. За 50куе купуєш в 2к в Києві і здаєш її в оренду за $450 в місяць, за інші 50куе купуєш нерухомість в Анталії і на дохід від оренди живеш в "турецькому комунізмі". Рай для Долярчика. При наявних 100куе інші варіанти гірші. Так сказати, 100Куе оптимум. При менше 80куе був би інший оптимум, а при 120+куе теж інакший (не Анталія і не Туреччина). Все просто як 1+1
flyman написав:Моє розуміння таке. Береш 100куе. За 50куе купуєш в 2к в Києві і здаєш її в оренду за $450 в місяць, за інші 50куе купуєш нерухомість в Анталії і на дохід від оренди живеш в " в турецькому комунізмі". Рай для Долярчика. При наявних 100куе інші варіанти гірші. Так сказати, 100Куе оптимум. При менше 80куе був би інший оптимум, а при 120+куе теж інакший (не Анталія і не Туреччина). Все просто як 1+1
Я зрозумів, ви через тролінг хочете достукатися до Правди, так їх не існує, бо в кожного вона своя.
Все простіше: він не троллить і достатньо вумна людина. Він просто ввважає, що це я особисто останні 20 років змушував його робити одну помилку за іншою, за іншою - інша. Але класно: знайшов причину - то я. Вже легше жити...
Просто невдаха не тільки в грошах, а в і тому, чим себе вихваляє: 1) Over 10 years of embedded system design; 2) SW/FW development: Rust, C/C++, Java, Python. 3) Protocols: RS232/485, USB OTG, Ethernet, CAN, Modbus, SPI, I2C etc. 4)OS: Linux, Android, bare-metal, RTOS. 5) ARM, DSP (TI, AD), other −8/16/32 bit microprocessors; 6) Schematic/PCB design (PCAD2004), CPLD/FPGA configuring (VHDL), HW layout; 7) HW/SW integration;
Насправді - нуль на масу...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...