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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 696697698699
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:55

  Trast написав:
  flyman написав:Моє розуміння таке.
Береш 100куе. За 50куе купуєш в 2к в Києві і здаєш її в оренду за $450 в місяць,
за інші 50куе купуєш нерухомість в Анталії і на дохід від оренди живеш в " в турецькому комунізмі".
Рай для Долярчика.
При наявних 100куе інші варіанти гірші. Так сказати, 100Куе оптимум.
При менше 80куе був би інший оптимум, а при 120+куе теж інакший (не Анталія і не Туреччина).
Все просто як 1+1

Я зрозумів, ви через тролінг хочете достукатися до Правди, так їх не існує, бо
в кожного вона своя.

Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).
Виявляється дорожай-дорожай ТРЖН, а тут бац, і 200 000 лір !
Вот єто пававрот :)
Хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:07

  flyman написав:Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).
Виявляється дорожай-дорожай ТРЖН, а тут бац, і 200 000 лір !
Вот єто пававрот :)
Хіхі

Друже, світ не можливо пізнати через прізму тролінгу, треба їхати і дивитися своїми очами, через свої очі і розум , бо 200 тис. це дуже дорого для тієї локації, краще вже, як на мене в тому ж Махмутларі було б придбати за ці грощі, хоча що те, що те, це як Біла Церква і не туди і не сюди.
У мене є знайома, яка вже років 15 десь потому одружилася з турком, каже найкращій варіант, як для місцевих, мати хатку у Істамбулі на рент, а жити на узбережжі за копійки, і я їй вірю.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:08

Пане Андрію! В смислі, пане flyman'e!
Статистика справа цікава - наприклад, тільки за березень місяць Ви тут наваяли/наваляли 380 (триста вісімдесят) повідомлень.
Займаєтеся дурницями.
Наприклад, в березні ви могли би не писати тут вже сотий трьохсотий раз про кефір, сібас та йогурт, а узяти кріпту на своїх нахом"ячених 40 000 доларів (все, що маєте, і досить непогано) по 112 доларів за єдну штуку, рахуємо:
40 000/112=357 штук тієї крипти.
Сьогодні продати по 414 доларів за штуку - беремо рахівницю:
414-112=302 долари на кожній.
Разом прибуток:
357х302=107 814 доларів США.
Це прибуток.
Це вам не гімно недобудоване за 240 000 гривень купувати з наідєю отримувати сміхотворні 3000 гривень на місяць.
Я ж писав: у нас тут гілка НЕ про молоко по 10,90, а про те, як заробити гроші.
Реальні. І жити не по-жебрацькі.

Сміявся, ледве не впав з канапи:
  flyman написав:Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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