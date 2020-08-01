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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 696697698699 Додано: Нед 02 сер, 2020 12:55 Trast написав: flyman написав: Моє розуміння таке.

Береш 100куе. За 50куе купуєш в 2к в Києві і здаєш її в оренду за $450 в місяць,

за інші 50куе купуєш нерухомість в Анталії і на дохід від оренди живеш в " в турецькому комунізмі".

Рай для Долярчика.

При наявних 100куе інші варіанти гірші. Так сказати, 100Куе оптимум.

При менше 80куе був би інший оптимум, а при 120+куе теж інакший (не Анталія і не Туреччина).

Все просто як 1+1 Моє розуміння таке.Береш 100куе. За 50куе купуєш в 2к в Києві і здаєш її в оренду за $450 в місяць,за інші 50куе купуєш нерухомість в Анталії і на дохід від оренди живеш в " в турецькому комунізмі".Рай для Долярчика.При наявних 100куе інші варіанти гірші. Так сказати, 100Куе оптимум.При менше 80куе був би інший оптимум, а при 120+куе теж інакший (не Анталія і не Туреччина).Все просто як 1+1

Я зрозумів, ви через тролінг хочете достукатися до Правди, так їх не існує, бо

в кожного вона своя. Я зрозумів, ви через тролінг хочете достукатися до Правди, так їх не існує, бов кожного вона своя.

Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).

Виявляється дорожай-дорожай ТРЖН, а тут бац, і 200 000 лір !

Вот єто пававрот

Хіхі Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).Виявляється дорожай-дорожай ТРЖН, а тут бац, і 200 000 лір !Вот єто пававротХіхі https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20797 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1488 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 13:07 flyman написав: Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).

Виявляється дорожай-дорожай ТРЖН, а тут бац, і 200 000 лір !

Вот єто пававрот

Хіхі Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).Виявляється дорожай-дорожай ТРЖН, а тут бац, і 200 000 лір !Вот єто пававротХіхі

Друже, світ не можливо пізнати через прізму тролінгу, треба їхати і дивитися своїми очами, через свої очі і розум , бо 200 тис. це дуже дорого для тієї локації, краще вже, як на мене в тому ж Махмутларі було б придбати за ці грощі, хоча що те, що те, це як Біла Церква і не туди і не сюди.

У мене є знайома, яка вже років 15 десь потому одружилася з турком, каже найкращій варіант, як для місцевих, мати хатку у Істамбулі на рент, а жити на узбережжі за копійки, і я їй вірю. Друже, світ не можливо пізнати через прізму тролінгу, треба їхати і дивитися своїми очами, через свої очі і розум , бо 200 тис. це дуже дорого для тієї локації, краще вже, як на мене в тому ж Махмутларі було б придбати за ці грощі, хоча що те, що те, це як Біла Церква і не туди і не сюди.У мене є знайома, яка вже років 15 десь потому одружилася з турком, каже найкращій варіант, як для місцевих, мати хатку у Істамбулі на рент, а жити на узбережжі за копійки, і я їй вірю. Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз. Trast Повідомлень: 529 З нами з: 10.03.18 Подякував: 12 раз. Подякували: 192 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 13:08 flyman'e!

Статистика справа цікава - наприклад, тільки за березень місяць Ви тут наваяли/наваляли 380 (триста вісімдесят) повідомлень.

Займаєтеся дурницями.

Наприклад, в березні ви могли би не писати тут вже сотий трьохсотий раз про кефір, сібас та йогурт, а узяти кріпту на своїх нахом"ячених 40 000 доларів (все, що маєте, і досить непогано) по 112 доларів за єдну штуку, рахуємо:

40 000/112=357 штук тієї крипти.

Сьогодні продати по 414 доларів за штуку - беремо рахівницю:

414-112=302 долари на кожній.

Разом прибуток:

357х302=107 814 доларів США.

Це прибуток.

Це вам не гімно недобудоване за 240 000 гривень купувати з наідєю отримувати сміхотворні 3000 гривень на місяць.

Я ж писав: у нас тут гілка НЕ про молоко по 10,90, а про те, як заробити гроші.

Реальні. І жити не по-жебрацькі.



Сміявся, ледве не впав з канапи:

flyman написав: Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів). , стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).



Вивчає світ... а вже полтинник... Все вивчає... Вивчає... Вивчає... розглядає варіянти...

Спитав у свого колись підлеглого - працює в IT COLORS (Київ) - у Вас там є якісь цікаві працівники типу таких:

"..як платять так і працюєм...."

- Та є такі... Ніде, правда, більше 6-8 місяців не трималися... взяли одного в березні... подивимося...

- От біда.... Це ж получається, як не у вересні, так в листопаді виженете?

- Подивимося, нюхай поки працює...

- Ну дивіться самі... Пане Андрію! В смислі, пане'e!Статистика справа цікава - наприклад, тільки за березень місяць Ви тут наваяли/наваляли 380 () повідомлень.Наприклад, в березні ви могли би не писати тут вже сотий трьохсотий раз про кефір, сібас та йогурт, а узяти кріпту на своїх нахом"ячених 40 000 доларів (все, що маєте, і досить непогано) по 112 доларів за, рахуємо:40 000/112=357 штук тієї крипти.Сьогодні продати по 414 доларів за штуку - беремо рахівницю:414-112=302 долари на кожній.Разом прибуток:357х302=Це прибуток.Це вам не гімно недобудоване за 240 000 гривень купувати з наідєю отримувати сміхотворні 3000 гривень на місяць.Реальні.Сміявся, ледве не впав з канапи:Вивчає світ.... Все вивчає... Вивчає... Вивчає... розглядає варіянти...Спитав у свого колись підлеглого - працює в IT COLORS (Київ) - у Вас там є якісь цікаві працівники типу таких:"..як платять так і працюєм...."- Та є такі... Ніде, правда, більше 6-8 місяців не трималися... взяли одного в березні... подивимося...- От біда.... Це ж получається, як не у вересні, так в листопаді виженете?- Подивимося, нюхай поки працює...- Ну дивіться самі... Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз. В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах... akurt

Повідомлень: 4551 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1398 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 13:31 akurt написав: Пане Андрію! В смислі, пане flyman'e!

Статистика справа цікава - наприклад, тільки за березень місяць Ви тут наваяли/наваляли 380 (триста вісімдесят) повідомлень.

Займаєтеся дурницями.

Наприклад, в березні ви могли би не писати тут вже сотий трьохсотий раз про кефір, сібас та йогурт, а узяти кріпту на своїх нахом"ячених 40 000 доларів (все, що маєте, і досить непогано) по 112 доларів за єдну штуку, рахуємо:

40 000/112=357 штук тієї крипти.

Сьогодні продати по 414 доларів за штуку - беремо рахівницю:

414-112=302 долари на кожній.

Разом прибуток:

357х302=107 814 доларів США.

Це прибуток.

Це вам не гімно недобудоване за 240 000 гривень купувати з наідєю отримувати сміхотворні 3000 гривень на місяць.

Я ж писав: у нас тут гілка НЕ про молоко по 10,90, а про те, як заробити гроші.

Реальні. І жити не по-жебрацькі.



Сміявся, ледве не впав з канапи:

flyman написав: Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів). , стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).



Вивчає світ... а вже полтинник... Все вивчає... Вивчає... розгладає варіанти...

Знали б вчителі Тернопільского технікуму радіо та електроніки, вручаючи майже 30 років тому диплом з відзнакою, до чого дійде... Пане Андрію! В смислі, пане'e!Статистика справа цікава - наприклад, тільки за березень місяць Ви тут наваяли/наваляли 380 () повідомлень.Наприклад, в березні ви могли би не писати тут вже сотий трьохсотий раз про кефір, сібас та йогурт, а узяти кріпту на своїх нахом"ячених 40 000 доларів (все, що маєте, і досить непогано) по 112 доларів за, рахуємо:40 000/112=357 штук тієї крипти.Сьогодні продати по 414 доларів за штуку - беремо рахівницю:414-112=302 долари на кожній.Разом прибуток:357х302=Це прибуток.Це вам не гімно недобудоване за 240 000 гривень купувати з наідєю отримувати сміхотворні 3000 гривень на місяць.Реальні.Сміявся, ледве не впав з канапи:Вивчає світ.... Все вивчає... Вивчає... розгладає варіанти...Знали б вчителі Тернопільского технікуму радіо та електроніки, вручаючи майже 30 років тому диплом з відзнакою, до чого дійде...

Я ж вам казав, пан Акурте, що Флай дуже розумна людина

Якось 200 тис.доларів вже наскирдував, тому дуже цікавиться Всесвітом Я ж вам казав, пан Акурте, що Флай дуже розумна людинаЯкось 200 тис.доларів вже наскирдував, тому дуже цікавиться Всесвітом Trast Повідомлень: 529 З нами з: 10.03.18 Подякував: 12 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 13:41 Так хай цікавиться... я теж писав, що нормальна вумна людина...

Цого інколи несе "не по-децки" - посиділи б ви на молоці за 10,90 та на чечевиці, ні, то дорого - на вівсяних пластівціях...

Знається на бУлгарії та алЬбанії...У бУльгарії був школьником-піонЄром.. То знає все тоЧЬно...

З Чехії та з Польщі на жаль вигнали в шию...

Якось тут писав, шо ретельно інтересувався ОАЕ... Але хто ж туди візьме навіть із дипломом від Пулюя...

Він - слава Богу - влаштувався на роботу - сам робити в тому закутку - непотріб у попі світу Києва за 200 000 гривнів - ремонт тепер робити сам не може - хіба когось попросить притаскати із смітника якийсь диван - як в підвал в Бучі.

Але то саме цікаве: як він зробить там реХмонт за допомогою виконкрАдіїв.

Будемо чекати на продовження серіалу... В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах... akurt

Повідомлень: 4551 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1398 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 13:59 akurt написав: Пане Андрію! В смислі, пане flyman'e!



Наприклад, в березні ви могли би не писати тут вже сотий трьохсотий раз про кефір, сібас та йогурт, а узяти кріпту на своїх нахом"ячених 40 000 доларів (все, що маєте, і досить непогано) по 112 доларів за єдну штуку, рахуємо:

40 000/112=357 штук тієї крипти.

Сьогодні продати по 414 доларів за штуку - беремо рахівницю:

414-112=302 долари на кожній.

Разом прибуток:

357х302=107 814 доларів США.

Це прибуток.

Пане Андрію! В смислі, пане'e!Наприклад, в березні ви могли би не писати тут вже сотий трьохсотий раз про кефір, сібас та йогурт, а узяти кріпту на своїх нахом"ячених 40 000 доларів (все, що маєте, і досить непогано) по 112 доларів за, рахуємо:40 000/112=357 штук тієї крипти.Сьогодні продати по 414 доларів за штуку - беремо рахівницю:414-112=302 долари на кожній.Разом прибуток:357х302=Це прибуток.



Ну,а если б крипта пошла в пол еще дальше,то пришлось бы чуваку реально суп из мышей варить Он сейчас на сотку живет,а что тогда??





akurt написав: ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ



Часть десятая.

(Заключительная)



Все, что написано ниже, может показаться невероятным, нелогичным и неправдивым.

На самом деле все правда - до "копейки".



Часть десятая.(Заключительная)Все, что написано ниже, может показаться невероятным, нелогичным и неправдивым.На самом деле все правда - до "копейки".



Реально прочел с удовольствием.+ однозначно...Блин,но там где они купили,такая глушь..Это то,о чем писал в своих постах...Пустошь с пыльными широкими улицами,где нет людей и одни камни с пыльными домами.Автобус от Дюденов как начнет куралесить по тому району на пути к центру..Матінко рідна...Уже и не поймешь пока доедешь,то ли с Анталии тебя к центру привезли,то ли откуда то из Серика Я б там никогда ничего не купил даже за 20к$...

Аккурт,не могли бы пожалуйста прилепить несколько ссылок на турецкие самые популярные сайты недвиги,типа наших ОЛХ и ЛУН..Интересно было бы как нибудь поколупать на досуге.Спасибо Ну,а если б крипта пошла в пол еще дальше,то пришлось бы чуваку реально суп из мышей варитьОн сейчас на сотку живет,а что тогда??Реально прочел с удовольствием.+ однозначно...Блин,но там где они купили,такая глушь..Это то,о чем писал в своих постах...Пустошь с пыльными широкими улицами,где нет людей и одни камни с пыльными домами.Автобус от Дюденов как начнет куралесить по тому району на пути к центру..Матінко рідна...Уже и не поймешь пока доедешь,то ли с Анталии тебя к центру привезли,то ли откуда то из СерикаЯ б там никогда ничего не купил даже за 20к$...Аккурт,не могли бы пожалуйста прилепить несколько ссылок на турецкие самые популярные сайты недвиги,типа наших ОЛХ и ЛУН..Интересно было бы как нибудь поколупать на досуге.Спасибо osafly

Повідомлень: 564 З нами з: 29.05.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 14:01 flyman - із знаменитою на всю Україною пачкою молока за 10,90 гривні та "проводом вимірювання температури в холодильнику" - за той винахід його - як учня Тернопільського технікуму радіо та електроніки - нагоролдили грамотою в 1991 році), то я текст переніс сюди, бо ввважаю його цікавим для форумчан.

Флудер - то цікава річ...

Вибачаюсь, але текст великий - погодьтеся - вирішування долі людей або купівля нерухомості - справа не може бути коротокою/швидкою...



х х х

ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

(или кто не рискует - тот не пьет шампанское)



Часть десятая.



Все, что написано ниже, может показаться невероятным, нелогичным и неправдивым.

На самом деле все правда - до "копейки".



1. Самое главное: нашим киевлянам удалось реализовать свою мечту: купить квартиру в Анталии.

2. Автор строк не был с ними знаком вообще, никогда не разговаривал, не знал телефонов и видел только на фото.

3. Все началось с простых вопросов в личке о процессе покупки.

4. Более активные действия я проявил, когда узнал, что они нечаянно по инету связались с риэлтором - гражданином Казахстана. Вот тут я не выдержал, и "взял быка за рога".

Мною был отправлен такой текст (приведены реальные цитаты):

- Я вижу как Вас легко обманут. Риэлторы - это "[i]эмлакчи" - накрутят на квартире минимум 25 000 лир на самой дешевой. НА САМОЙ ДЕШЕВОЙ и глазом не моргнут.[/i]

- Как быть?

- Все что касается доков оформления можно было легко узнать у меня. Но хозяин - барин...

- Как быть?

- Могу дать русскоговорящего местного из Анталии турка - он с авто - в день 250 лир плюс солярка по пробегу.

- Если есть турок с машиной, за 250 - я буду рад... Вопрос: "Хочу ли я чтобы поставили на бабло? хм. Дайте подумать... у меня наверное есть 2 варианта ответа:

- не очень хочу...

- очень не хочу...

Буду ли я признателен за поддержку и контакты - ДА )! (конец реальных цитат - у чела такой стиль построения фраз)

- Тогда пишите номер телефона и знайте: порядочность и безопасность гарантирована. Вперед!



х х х

Важный момент: автор строк НЕ ИМЕЛ никакого отношения к подбору квартиры. Они ребята "ушлые" прошерстили весь инет, смотрели на свои деньги и пришли к выводу, что в том районе, где живет акурт им квартиру не купить - а вот в отдаленном чисто турецком районе - может быть получится.

... У них на руках было готовых 30 (!!!) объявлений о продаже квартир по приемлемой цене для них - около 40 000 долларов (все потом резко изменится). Они давали эти телефоны водителю - тот звонил договаривался (иногда время не подходило одной из сторон, искал, находил, разговаривал, ходил по квартирам).

В первый день они начали обзвонить и объезд объектов в 11-00, а закончили в 20-00.

"Ох и трудная это работа - из болота тянуть бегемота!"

Звонки - поездки - поиски дома - встреча с продаваном - осмотр квартир и С УЖАСОМ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ЗА 40 000 долларов они ничего не купят...



В части 1 я написал: мой прогноз 50 на 50.



На второй день стало ясно, что все объявления на сайте типа нашего ОЛХ - либо старые, либо не откорректированные, либо уже проданы (тексты не сняты с сайта).

Ситуация к вечеру второго дня ухудшилась. Я мысленно подумал, что вместо 50на50 будет 10х90 не в их пользу.



Тогда в работу включилась по предложению водителя (не моя идея и не моя реализация) - женщина из нашей украинской диаспоры. Водитель все же бегло не говорил на украинском/русском - во всяком случае не настолько хорошо, чтобы вести переговоры и с покупателем и с продавцом одновременно.

Женщина перешерстила опять объявления, сделала около 20 звонков.

Факт подключения к вопросу нашей украинки потому сыграл чуть ли не решающую роль.

Подчеркиваю: ни водитель, ни наша украинка НИКАКОГО отношения к риэлторской деятельности НЕ имели и НЕ имеют.

В ЭТОТ МОМЕНТ СИТУАЦИЯ ОБОСТРИЛАСЬ. Все дело было в деньгах.

Итак, у людей есть 40 000 долларов и желание: а) купить и жить - Киев надоел и НЕ НУЖЕН - работа удаленная; б) желание оформить ВНЖ в Турции (я обещал помочь с заполнением заявлений и подготовки документов). в) Желание получить через 5 лет гражданство Турецкой республики (как прожившим в Турции 5 лет и за 5 лет не имели выездов более, чем на 365 дней в сумме).



Наша украинка им разъяснила, что для получения ВНЖ мало купить квартиру, нужно показать наличие на счете по 6 000 долларов на каждого. Иначе - никак. Обман ен проходит - положить и снять, Миграционная служба проверяет.

Тогда 40000-6000х2=28 000 долларов или 200 000 лир. Простая арифметика.

Вот новая задача: найти что-то за 200 000 лир.

Задача была практически невыполнимая - был поставлен фильтр на сайте объявлений и за эти деньги были объекты - как сказала наша украинка, плюясь - только в "попе мира".

Однако деваться было некуда, и начали искать объекты в "попе мира" - в самых отдаленных из отдалённых районов в Анталии.



Совместные усилия покупателей и еще двух человек привели к тому, что было найдено 2 объекта, проведен осмотр и остановились на одном объекте.

Скажу заранее - я посетил его позавчера в 14-30 и был реально шоке от отличного-- на эти деньги - варианта!



Были сложности такие: продавцы - муж и жена, жена сразу сказала, что иностранцам квартиру мамы продавать НЕ БУДЕТ. На встречу пришел ее муж и к удивлению увидел аж 4-х человек, из которых - 1 местный турок, вторая - украинка, живущая тут уж лет 10, и два совсем щуплых тихих нормальных человечка, в основном улыбающихся и почти ничего не понимающих.

Квартира - это квартира мамы продавщицы - пожилой женщины, которая в последнее время не ходит. В доме нет лифта (4 этажа) и вот она - причина продажи. Сами продавцы живут в 600 м от 4-х этажно дома в собственной вилле - весьма не дешевой.

Муж вернулся домой и сказал жене, что ЛЮДИ НОРМАЛЬНЫЕ, рогов на голове нет.



РАЙОН ОЧЕНЬ ОТДАЛЕННЫЙ. Мне к ним ехать 35 минут.

Когда я подъехал на встречу со счастливыми владельцами - то удивился реально.

Я увидел вполне приличный дом в 4 этажа - было ощущение, что он не более 1-2 лет назад покрашен и выглядел свежо.



- Начало неплохое - подумал я. Через минуту из-за угла вышла наша семейная пара. Поздоровались, они и я были в масках. Я сразу сказал, что привез обещанный подарок - раскладной стол плюс - будете смеяться - не нужное мне ведро, веник и какие то тряпки для уборки.



Начали подниматься на этаж 4. Лифта нет. Лестничные марши широкие, панели окрашены масляной краской - выглядели опрятно. Никаких надписей "Вова+Таня=Л" не было. Котов и собак не обнаружено. Дому лет 10, не меньше.



Этаж 4. Всего 2 квартиры. Вот тут у меня был легкий шок: я увидел ОЧЕНЬ дорогую приличную металлическую дверь - как потом оказалось к "крабовой системой запора". Я сделал фото двери, но видимо так разволновался, что фото смазалось и не публикуется. Но дверь меня удивила: наверное, что-то хорошее... оказалось, что вторая квартира на этаже принадлежит немцам и они тут бывают 3-4 месяца в году. Отлично!



Зашел в квартиру: все стены окрашены белой краской (обычное дело в Анталии).

Стоял на входе долго глядя то налево - то направо и ничего не мог понять: ОГРОМНАЯ КВАРТИРА!!!

Я начал ходить считать комнаты и спросил не понимая: разве это квартира "2+1"?

- Нет, "3+1"...

- Я в шоке... За 200 000 лир??? Невероятно....



Итак: коридор и в одном конце - в торце коридора спальня 1.

Вид из окна:



Там же в конце коридора но уже справа - спальня 2.

Потом идет санузел - редкость в Турции - с ванной (обычно только душевые кабины).

Вся сантехника выглядит не новой, но приличной.

Потом идет (ближе к входу в квартиру) - кухня.

Тут очередной шок - вся кухонная мебель в наличии и в неплохом состоянии. Цвет - беж с коричневым. Как сказали, в каком то шкафчике нужен ремонт полки.



По коридору справа - еще спальня 3 и главный холл - вид со стороны выхода на лоджию.



Есть какая то мебель даже. На первое время - подойдет.

Из этого главной комнаты - выход на лоджию и очередной шок: все окна лоджии имеют поднимающиеся наружу жалюзи и самое главное - такое встречается в Турции - собственный камин-барбекю , примыкающий к стене дома. Круто! Видно, что бабушка никогда не жарила шашлыки - огнеупорный кирпич - как новый!

Уф. Я был реально в шоке...

Счастливые владельцы мне сказали (цитата):

- Спасибо еще раз за (имена удалены)... И это не вопрос "квартиры" -дело в людях. Это было незабываемо!



Мы поднялись на крышу дома. Вот вид с крыши:



Общий вердикт: квартира НЕ убитая. Состояние на твёрдую "4": нет никаких трещин, обвалившихся потоков и обдертых обоев.



Я был недолго - не более 20-30-ти минут. Сказал на прощание: я думаю 2-3 дня генеральной уборки и можно вселяться.

- Хотим перекрасить - освежить стены...

- Мудро...



Завел авто - выставил на навигаторе свой адрес - начал ехать - увидел почему-то знакомый забор, ограждающий какую-то зеленую зону...

Только сегодня увидел на карте что буквально за углом - один из самых знаменитых в Анталии природных объектов: "Верхний Дюденский водопад"...

Написал им в Вайбере: "Вы меня обманули - ваша квартира стоит не 200 000 лир, а 400 000 лир!"





P.S. Для справки в моем микрорайоне квартиру "1+1" вы дешевле 400 000 лир не купите. Текст було виставлено сьогодні раніше - але в роботу включилася дуже цікава і знаменита людина - пан- із знаменитою на всю Україною пачкою молока за 10,90 гривні та "вимірювання температури в холодильнику" - за той винахід його - як учня Тернопільського технікуму радіо та електроніки - нагоролдили грамотою в 1991 році), то я текст переніс сюди, бо ввважаю його цікавим для форумчан.Флудер - то цікава річ...х х х(или кто не рискует - тот не пьет шампанское)Часть десятая.Все, что написано ниже, может показаться невероятным, нелогичным и неправдивым.На самом деле все правда - до "копейки".1. Самое главное:2. Автор строк не был с ними знаком вообще, никогда не разговаривал, не знал телефонов и видел только на фото.3. Все началось с простых вопросов в личке о процессе покупки.4. Более активные действия я проявил, когда узнал, что они нечаянно по инету связались с риэлтором - гражданином Казахстана. Вот тут я не выдержал, и "взял быка за рога".Мною был отправлен такой текст ():- Я вижу как Вас легко обманут. Риэлторы - это "[i]эмлакчи" - накрутят на квартире минимум 25 000 лир на самой дешевой. НА САМОЙ ДЕШЕВОЙ и глазом не моргнут.[/i]- Как быть?- Все что касается доков оформления можно было легко узнать у меня. Но хозяин - барин...- Как быть?- Могурусскоговорящего местного из Анталии турка - он с авто - в день 250 лир плюс солярка по пробегу.Вопрос: "хм. Дайте подумать... у меня наверное есть 2 варианта ответа:- не очень хочу...- очень не хочу...Буду ли я признателен за поддержку и контакты - ДА )! (конец реальных цитат - у чела такой стиль построения фраз)- Тогда пишите номер телефона и знайте: порядочность и безопасность гарантирована. Вперед!х х хВажный момент: автор строк НЕ ИМЕЛ никакого отношения к подбору квартиры. Они ребята "ушлые" прошерстили весь инет, смотрели на свои деньги и пришли к выводу, что в том районе, где живетим квартиру не купить -- может быть получится.... У них на руках было готовых 30 (!!!) объявлений о продаже квартир по приемлемой цене для них - около 40 000 долларов (все потом резко изменится). Они давали эти телефоны водителю - тот звонил договаривался (иногда время не подходило одной из сторон, искал, находил, разговаривал, ходил по квартирам).В первый день они начали обзвонить и объезд объектов в 11-00, а закончили в 20-00.Звонки - поездки - поиски дома - встреча с продаваном - осмотр квартир и С УЖАСОМ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ЗА 40 000 долларов они ничего не купят...В части 1 я написал: мой прогноз 50 на 50.На второй день стало ясно, что все объявления на сайте типа нашего ОЛХ - либо старые, либо не откорректированные, либо уже проданы (тексты не сняты с сайта).Ситуация к вечеру второго дня ухудшилась. Я мысленно подумал, что вместо 50на50 будет 10х90 не в их пользу.Тогда в работу включилась по предложению водителя () - женщина из нашей украинской диаспоры. Водитель все же бегло не говорил на украинском/русском - во всяком случае не настолько хорошо, чтобы вести переговоры и с покупателем и с продавцом одновременно.Женщина перешерстила опять объявления, сделала около 20 звонков.Факт подключения к вопросу нашей украинки потому сыграл чуть ли не решающую роль.В ЭТОТ МОМЕНТ СИТУАЦИЯ ОБОСТРИЛАСЬ. Все дело было в деньгах.Итак, у людей есть 40 000 долларов и желание: а) купить и жить - Киев надоел и НЕ НУЖЕН - работа удаленная; б) желание оформить ВНЖ в Турции (я обещал помочь с заполнением заявлений и подготовки документов). в)(как прожившим в Турции 5 лет и за 5 лет не имели выездов более, чем на 365 дней в сумме).Наша украинка им разъяснила, что для получения ВНЖ мало купить квартиру, нужно показать наличие на счете по 6 000 долларов на каждого. Иначе - никак. Обман ен проходит - положить и снять, Миграционная служба проверяет.Тогда 40000-6000х2=28 000 долларов или 200 000 лир. Простая арифметика.Вот новая задача: найти что-то за 200 000 лир.Задача была практически невыполнимая - был поставлен фильтр на сайте объявлений и за эти деньги были объекты - как сказала наша украинка,- только в "попе мира".Однако деваться было некуда, и начали искать объекты в "попе мира" - в самых отдаленных из отдалённых районов в Анталии.Совместные усилия покупателей и еще двух человек привели к тому, что было найдено 2 объекта, проведен осмотр и остановились на одном объекте.Скажу заранее - я посетил его позавчера в 14-30 и был реально шоке от отличного-- на эти деньги - варианта!Были сложности такие: продавцы - муж и жена, жена сразу сказала, что иностранцам квартиру мамы продавать НЕ БУДЕТ. На встречу пришел ее муж и к удивлению увидел аж 4-х человек, из которых - 1 местный турок, вторая - украинка, живущая тут уж лет 10, и два совсем щуплых тихих нормальных человечка, в основном улыбающихся и почти ничего не понимающих.Квартира -- пожилой женщины, которая в последнее время не ходит. В доме нет лифта (4 этажа) иСами продавцы живут в 600 м от 4-х этажно дома в собственной вилле -Муж вернулся домой и сказал жене, что ЛЮДИ НОРМАЛЬНЫЕ, рогов на голове нет.РАЙОН ОЧЕНЬ ОТДАЛЕННЫЙ. Мне к ним ехать 35 минут.Когда я подъехал на встречу со счастливыми владельцами - то удивился реально.Я увидел вполне приличный дом в 4 этажа - было ощущение, что он не более 1-2 лет назад покрашен и выглядел свежо.- Начало неплохое - подумал я. Через минуту из-за угла вышла наша семейная пара. Поздоровались, они и я были в масках. Я сразу сказал, что привез обещанный подарок - раскладной стол плюс - будете смеяться - не нужное мне ведро, веник и какие то тряпки для уборки.Начали подниматься на этаж 4. Лифта нет. Лестничные марши широкие, панели окрашены масляной краской - выглядели опрятно. Никаких надписей "Вова+Таня=Л" не было. Котов и собак не обнаружено. Дому лет 10, не меньше.Этаж 4. Всего 2 квартиры. Вот тут у меня был легкий шок: я увидел ОЧЕНЬ дорогую приличную металлическую дверь - как потом оказалось к "крабовой системой запора". Я сделал фото двери, но видимо так разволновался, что фото смазалось и не публикуется. Но дверь меня удивила: наверное, что-то хорошее... оказалось, что вторая квартира на этаже принадлежит немцам и они тут бывают 3-4 месяца в году. Отлично!Зашел в квартиру: все стены окрашены белой краской (обычное дело в Анталии).Стоял на входе долго глядя то налево - то направо и ничего не мог понять: ОГРОМНАЯ КВАРТИРА!!!Я начал ходить считать комнаты и спросил не понимая: разве это квартира "2+1"?- Нет, "3+1"...- Я в шоке... За 200 000 лир??? Невероятно....Итак: коридор и в одном конце - в торце коридора спальня 1.Вид из окна:Там же в конце коридора но уже справа - спальня 2.Потом идет санузел - редкость в Турции -(обычно только душевые кабины).Вся сантехника выглядит не новой, но приличной.Потом идет (ближе к входу в квартиру) - кухня.Тут очередной шок - вся кухонная мебель в наличии и в неплохом состоянии. Цвет - беж с коричневым. Как сказали, в каком то шкафчике нужен ремонт полки.По коридору справа - еще спальня 3 и главный холл - вид со стороны выхода на лоджию.Есть какая то мебель даже. На первое время - подойдет.Из этого главной комнаты - выход на лоджию и очередной шок: все окна лоджии имеют поднимающиеся наружу жалюзи и самое главное - такое встречается в Турции - собственный, примыкающий к стене дома. Круто! Видно, что бабушка никогда не жарила шашлыки - огнеупорный кирпич - как новый!Уф. Я был реально в шоке...Счастливые владельцы мне сказали (цитата):- Спасибо еще раз за (имена удалены)... И это не вопрос "квартиры" -дело в людях. Это было незабываемо!Мы поднялись на крышу дома. Вот вид с крыши:Общий вердикт: квартира НЕ убитая. Состояние на твёрдую "4": нет никаких трещин, обвалившихся потоков и обдертых обоев.Я был недолго - не более 20-30-ти минут. Сказал на прощание: я думаю 2-3 дня генеральной уборки и можно вселяться.- Хотим перекрасить - освежить стены...- Мудро...Завел авто - выставил на навигаторе свой адрес - начал ехать - увидел почему-то знакомый забор, ограждающий какую-то зеленую зону...Только сегодня увидел на карте что буквально за углом - один из самых знаменитых в Анталии природных объектов: "Верхний Дюденский водопад"...Написал им в Вайбере: "Вы меня обманули - ваша квартира стоит не 200 000 лир, а 400 000 лир!"Для справки в моем микрорайоне квартиру "1+1" вы дешевле 400 000 лир не купите. В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах... akurt

Повідомлень: 4551 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1398 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 14:37 Trast написав: flyman написав: Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).

Виявляється дорожай-дорожай ТРЖН, а тут бац, і 200 000 лір !

Вот єто пававрот

Хіхі Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).Виявляється дорожай-дорожай ТРЖН, а тут бац, і 200 000 лір !Вот єто пававротХіхі

Друже, світ не можливо пізнати через прізму тролінгу, треба їхати і дивитися своїми очами, через свої очі і розум , бо 200 тис. це дуже дорого для тієї локації, краще вже, як на мене в тому ж Махмутларі було б придбати за ці грощі, хоча що те, що те, це як Біла Церква і не туди і не сюди.

У мене є знайома, яка вже років 15 десь потому одружилася з турком, каже найкращій варіант, як для місцевих, мати хатку у Істамбулі на рент, а жити на узбережжі за копійки, і я їй вірю. Друже, світ не можливо пізнати через прізму тролінгу, треба їхати і дивитися своїми очами, через свої очі і розум , бо 200 тис. це дуже дорого для тієї локації, краще вже, як на мене в тому ж Махмутларі було б придбати за ці грощі, хоча що те, що те, це як Біла Церква і не туди і не сюди.У мене є знайома, яка вже років 15 десь потому одружилася з турком, каже найкращій варіант, як для місцевих, мати хатку у Істамбулі на рент, а жити на узбережжі за копійки, і я їй вірю.

я бачу тут ажіотаж 200 тис. лір за турецьку 2+1 кім в чигирях Анталії,

побажаємо новоселу турецького комунізму в раю з дешевим сібасом та йогуртами я бачу тут ажіотаж 200 тис. лір за турецьку 2+1 кім в чигирях Анталії,побажаємо новоселу турецького комунізму в раю з дешевим сібасом та йогуртами https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20797 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1488 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 696697698699 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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