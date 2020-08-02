Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Моє розуміння таке. Береш 100куе. За 50куе купуєш в 2к в Києві і здаєш її в оренду за $450 в місяць, за інші 50куе купуєш нерухомість в Анталії і на дохід від оренди живеш в " в турецькому комунізмі". Рай для Долярчика. При наявних 100куе інші варіанти гірші. Так сказати, 100Куе оптимум. При менше 80куе був би інший оптимум, а при 120+куе теж інакший (не Анталія і не Туреччина). Все просто як 1+1
Я зрозумів, ви через тролінг хочете достукатися до Правди, так їх не існує, бо в кожного вона своя.
Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів). Виявляється дорожай-дорожай ТРЖН, а тут бац, і 200 000 лір ! Вот єто пававрот Хіхі
flyman написав:Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів). Виявляється дорожай-дорожай ТРЖН, а тут бац, і 200 000 лір ! Вот єто пававрот Хіхі
Друже, світ не можливо пізнати через прізму тролінгу, треба їхати і дивитися своїми очами, через свої очі і розум , бо 200 тис. це дуже дорого для тієї локації, краще вже, як на мене в тому ж Махмутларі було б придбати за ці грощі, хоча що те, що те, це як Біла Церква і не туди і не сюди. У мене є знайома, яка вже років 15 десь потому одружилася з турком, каже найкращій варіант, як для місцевих, мати хатку у Істамбулі на рент, а жити на узбережжі за копійки, і я їй вірю.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Пане Андрію! В смислі, пане flyman'e! Статистика справа цікава - наприклад, тільки за березень місяць Ви тут наваяли/наваляли 380 (триста вісімдесят) повідомлень. Займаєтеся дурницями. Наприклад, в березні ви могли би не писати тут вже сотий трьохсотий раз про кефір, сібас та йогурт, а узяти кріпту на своїх нахом"ячених 40 000 доларів (все, що маєте, і досить непогано) по 112 доларів за єдну штуку, рахуємо: 40 000/112=357 штук тієї крипти. Сьогодні продати по 414 доларів за штуку - беремо рахівницю: 414-112=302 долари на кожній. Разом прибуток: 357х302=107 814 доларів США. Це прибуток. Це вам не гімно недобудоване за 240 000 гривень купувати з наідєю отримувати сміхотворні 3000 гривень на місяць. Я ж писав: у нас тут гілка НЕ про молоко по 10,90, а про те, як заробити гроші. Реальні. І жити не по-жебрацькі.
Сміявся, ледве не впав з канапи:
flyman написав:Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).
Вивчає світ... а вже полтинник... Все вивчає... Вивчає... Вивчає... розглядає варіянти... Спитав у свого колись підлеглого - працює в IT COLORS (Київ) - у Вас там є якісь цікаві працівники типу таких: "..як платять так і працюєм...." - Та є такі... Ніде, правда, більше 6-8 місяців не трималися... взяли одного в березні... подивимося... - От біда.... Це ж получається, як не у вересні, так в листопаді виженете? - Подивимося, нюхай поки працює... - Ну дивіться самі...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt написав:Пане Андрію! В смислі, пане flyman'e! Статистика справа цікава - наприклад, тільки за березень місяць Ви тут наваяли/наваляли 380 (триста вісімдесят) повідомлень. Займаєтеся дурницями. Наприклад, в березні ви могли би не писати тут вже сотий трьохсотий раз про кефір, сібас та йогурт, а узяти кріпту на своїх нахом"ячених 40 000 доларів (все, що маєте, і досить непогано) по 112 доларів за єдну штуку, рахуємо: 40 000/112=357 штук тієї крипти. Сьогодні продати по 414 доларів за штуку - беремо рахівницю: 414-112=302 долари на кожній. Разом прибуток: 357х302=107 814 доларів США. Це прибуток. Це вам не гімно недобудоване за 240 000 гривень купувати з наідєю отримувати сміхотворні 3000 гривень на місяць. Я ж писав: у нас тут гілка НЕ про молоко по 10,90, а про те, як заробити гроші. Реальні. І жити не по-жебрацькі.
Сміявся, ледве не впав з канапи:
flyman написав:Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).
Вивчає світ... а вже полтинник... Все вивчає... Вивчає... розгладає варіанти... Знали б вчителі Тернопільского технікуму радіо та електроніки, вручаючи майже 30 років тому диплом з відзнакою, до чого дійде...
Я ж вам казав, пан Акурте, що Флай дуже розумна людина Якось 200 тис.доларів вже наскирдував, тому дуже цікавиться Всесвітом
Так хай цікавиться... я теж писав, що нормальна вумна людина... Цого інколи несе "не по-децки" - посиділи б ви на молоці за 10,90 та на чечевиці, ні, то дорого - на вівсяних пластівціях... Знається на бУлгарії та алЬбанії...У бУльгарії був школьником-піонЄром.. То знає все тоЧЬно... З Чехії та з Польщі на жаль вигнали в шию... Якось тут писав, шо ретельно інтересувався ОАЕ... Але хто ж туди візьме навіть із дипломом від Пулюя... Він - слава Богу - влаштувався на роботу - сам робити в тому закутку - непотріб у попі світу Києва за 200 000 гривнів - ремонт тепер робити сам не може - хіба когось попросить притаскати із смітника якийсь диван - як в підвал в Бучі. Але то саме цікаве: як він зробить там реХмонт за допомогою виконкрАдіїв. Будемо чекати на продовження серіалу...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt написав:Пане Андрію! В смислі, пане flyman'e!
Наприклад, в березні ви могли би не писати тут вже сотий трьохсотий раз про кефір, сібас та йогурт, а узяти кріпту на своїх нахом"ячених 40 000 доларів (все, що маєте, і досить непогано) по 112 доларів за єдну штуку, рахуємо: 40 000/112=357 штук тієї крипти. Сьогодні продати по 414 доларів за штуку - беремо рахівницю: 414-112=302 долари на кожній. Разом прибуток: 357х302=107 814 доларів США. Це прибуток.
Ну,а если б крипта пошла в пол еще дальше,то пришлось бы чуваку реально суп из мышей варить Он сейчас на сотку живет,а что тогда??
akurt написав:ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Часть десятая. (Заключительная)
Все, что написано ниже, может показаться невероятным, нелогичным и неправдивым. На самом деле все правда - до "копейки".
Реально прочел с удовольствием.+ однозначно...Блин,но там где они купили,такая глушь..Это то,о чем писал в своих постах...Пустошь с пыльными широкими улицами,где нет людей и одни камни с пыльными домами.Автобус от Дюденов как начнет куралесить по тому району на пути к центру..Матінко рідна...Уже и не поймешь пока доедешь,то ли с Анталии тебя к центру привезли,то ли откуда то из Серика Я б там никогда ничего не купил даже за 20к$... Аккурт,не могли бы пожалуйста прилепить несколько ссылок на турецкие самые популярные сайты недвиги,типа наших ОЛХ и ЛУН..Интересно было бы как нибудь поколупать на досуге.Спасибо
Текст було виставлено сьогодні раніше - але в роботу включилася дуже цікава і знаменита людина - пан flyman - із знаменитою на всю Україною пачкою молока за 10,90 гривні та "проводом вимірювання температури в холодильнику" - за той винахід його - як учня Тернопільського технікуму радіо та електроніки - нагоролдили грамотою в 1991 році), то я текст переніс сюди, бо ввважаю його цікавим для форумчан. Флудер - то цікава річ... Вибачаюсь, але текст великий - погодьтеся - вирішування долі людей або купівля нерухомості - справа не може бути коротокою/швидкою...
х х х ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (или кто не рискует - тот не пьет шампанское)
Часть десятая.
Все, что написано ниже, может показаться невероятным, нелогичным и неправдивым. На самом деле все правда - до "копейки".
1. Самое главное: нашим киевлянам удалось реализовать свою мечту: купить квартиру в Анталии. 2. Автор строк не был с ними знаком вообще, никогда не разговаривал, не знал телефонов и видел только на фото. 3. Все началось с простых вопросов в личке о процессе покупки. 4. Более активные действия я проявил, когда узнал, что они нечаянно по инету связались с риэлтором - гражданином Казахстана. Вот тут я не выдержал, и "взял быка за рога". Мною был отправлен такой текст (приведены реальные цитаты): - Я вижу как Вас легко обманут. Риэлторы - это "[i]эмлакчи" - накрутят на квартире минимум 25 000 лир на самой дешевой. НА САМОЙ ДЕШЕВОЙ и глазом не моргнут.[/i] - Как быть? - Все что касается доков оформления можно было легко узнать у меня. Но хозяин - барин... - Как быть? - Могу дать русскоговорящего местного из Анталии турка - он с авто - в день 250 лир плюс солярка по пробегу. - Если есть турок с машиной, за 250 - я буду рад... Вопрос: "Хочу ли я чтобы поставили на бабло? хм. Дайте подумать... у меня наверное есть 2 варианта ответа: - не очень хочу... - очень не хочу... Буду ли я признателен за поддержку и контакты - ДА )! (конец реальных цитат - у чела такой стиль построения фраз) - Тогда пишите номер телефона и знайте: порядочность и безопасность гарантирована. Вперед!
х х х Важный момент: автор строк НЕ ИМЕЛ никакого отношения к подбору квартиры. Они ребята "ушлые" прошерстили весь инет, смотрели на свои деньги и пришли к выводу, что в том районе, где живет акурт им квартиру не купить - а вот в отдаленном чисто турецком районе - может быть получится. ... У них на руках было готовых 30 (!!!) объявлений о продаже квартир по приемлемой цене для них - около 40 000 долларов (все потом резко изменится). Они давали эти телефоны водителю - тот звонил договаривался (иногда время не подходило одной из сторон, искал, находил, разговаривал, ходил по квартирам). В первый день они начали обзвонить и объезд объектов в 11-00, а закончили в 20-00. "Ох и трудная это работа - из болота тянуть бегемота!" Звонки - поездки - поиски дома - встреча с продаваном - осмотр квартир и С УЖАСОМ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ЗА 40 000 долларов они ничего не купят...
В части 1 я написал: мой прогноз 50 на 50.
На второй день стало ясно, что все объявления на сайте типа нашего ОЛХ - либо старые, либо не откорректированные, либо уже проданы (тексты не сняты с сайта). Ситуация к вечеру второго дня ухудшилась. Я мысленно подумал, что вместо 50на50 будет 10х90 не в их пользу.
Тогда в работу включилась по предложению водителя (не моя идея и не моя реализация) - женщина из нашей украинской диаспоры. Водитель все же бегло не говорил на украинском/русском - во всяком случае не настолько хорошо, чтобы вести переговоры и с покупателем и с продавцом одновременно. Женщина перешерстила опять объявления, сделала около 20 звонков. Факт подключения к вопросу нашей украинки потому сыграл чуть ли не решающую роль. Подчеркиваю: ни водитель, ни наша украинка НИКАКОГО отношения к риэлторской деятельности НЕ имели и НЕ имеют. В ЭТОТ МОМЕНТ СИТУАЦИЯ ОБОСТРИЛАСЬ. Все дело было в деньгах. Итак, у людей есть 40 000 долларов и желание: а) купить и жить - Киев надоел и НЕ НУЖЕН - работа удаленная; б) желание оформить ВНЖ в Турции (я обещал помочь с заполнением заявлений и подготовки документов). в) Желание получить через 5 лет гражданство Турецкой республики (как прожившим в Турции 5 лет и за 5 лет не имели выездов более, чем на 365 дней в сумме).
Наша украинка им разъяснила, что для получения ВНЖ мало купить квартиру, нужно показать наличие на счете по 6 000 долларов на каждого. Иначе - никак. Обман ен проходит - положить и снять, Миграционная служба проверяет. Тогда 40000-6000х2=28 000 долларов или 200 000 лир. Простая арифметика. Вот новая задача: найти что-то за 200 000 лир. Задача была практически невыполнимая - был поставлен фильтр на сайте объявлений и за эти деньги были объекты - как сказала наша украинка, плюясь - только в "попе мира". Однако деваться было некуда, и начали искать объекты в "попе мира" - в самых отдаленных из отдалённых районов в Анталии. Совместные усилия покупателей и еще двух человек привели к тому, что было найдено 2 объекта, проведен осмотр и остановились на одном объекте. Скажу заранее - я посетил его позавчера в 14-30 и был реально шоке от отличного-- на эти деньги - варианта!
Были сложности такие: продавцы - муж и жена, жена сразу сказала, что иностранцам квартиру мамы продавать НЕ БУДЕТ. На встречу пришел ее муж и к удивлению увидел аж 4-х человек, из которых - 1 местный турок, вторая - украинка, живущая тут уж лет 10, и два совсем щуплых тихих нормальных человечка, в основном улыбающихся и почти ничего не понимающих. Квартира - это квартира мамы продавщицы - пожилой женщины, которая в последнее время не ходит. В доме нет лифта (4 этажа) и вот она - причина продажи. Сами продавцы живут в 600 м от 4-х этажно дома в собственной вилле - весьма не дешевой. Муж вернулся домой и сказал жене, что ЛЮДИ НОРМАЛЬНЫЕ, рогов на голове нет.
РАЙОН ОЧЕНЬ ОТДАЛЕННЫЙ. Мне к ним ехать 35 минут. Когда я подъехал на встречу со счастливыми владельцами - то удивился реально. Я увидел вполне приличный дом в 4 этажа - было ощущение, что он не более 1-2 лет назад покрашен и выглядел свежо. - Начало неплохое - подумал я. Через минуту из-за угла вышла наша семейная пара. Поздоровались, они и я были в масках. Я сразу сказал, что привез обещанный подарок - раскладной стол плюс - будете смеяться - не нужное мне ведро, веник и какие то тряпки для уборки.
Начали подниматься на этаж 4. Лифта нет. Лестничные марши широкие, панели окрашены масляной краской - выглядели опрятно. Никаких надписей "Вова+Таня=Л" не было. Котов и собак не обнаружено. Дому лет 10, не меньше.
Этаж 4. Всего 2 квартиры. Вот тут у меня был легкий шок: я увидел ОЧЕНЬ дорогую приличную металлическую дверь - как потом оказалось к "крабовой системой запора". Я сделал фото двери, но видимо так разволновался, что фото смазалось и не публикуется. Но дверь меня удивила: наверное, что-то хорошее... оказалось, что вторая квартира на этаже принадлежит немцам и они тут бывают 3-4 месяца в году. Отлично!
Зашел в квартиру: все стены окрашены белой краской (обычное дело в Анталии). Стоял на входе долго глядя то налево - то направо и ничего не мог понять: ОГРОМНАЯ КВАРТИРА!!! Я начал ходить считать комнаты и спросил не понимая: разве это квартира "2+1"? - Нет, "3+1"... - Я в шоке... За 200 000 лир??? Невероятно....
Итак: коридор и в одном конце - в торце коридора спальня 1. Вид из окна: Там же в конце коридора но уже справа - спальня 2. Потом идет санузел - редкость в Турции - с ванной (обычно только душевые кабины). Вся сантехника выглядит не новой, но приличной. Потом идет (ближе к входу в квартиру) - кухня. Тут очередной шок - вся кухонная мебель в наличии и в неплохом состоянии. Цвет - беж с коричневым. Как сказали, в каком то шкафчике нужен ремонт полки.
По коридору справа - еще спальня 3 и главный холл - вид со стороны выхода на лоджию. Есть какая то мебель даже. На первое время - подойдет. Из этого главной комнаты - выход на лоджию и очередной шок: все окна лоджии имеют поднимающиеся наружу жалюзи и самое главное - такое встречается в Турции - собственный камин-барбекю, примыкающий к стене дома. Круто! Видно, что бабушка никогда не жарила шашлыки - огнеупорный кирпич - как новый! Уф. Я был реально в шоке... Счастливые владельцы мне сказали (цитата): - Спасибо еще раз за (имена удалены)... И это не вопрос "квартиры" -дело в людях. Это было незабываемо!
Мы поднялись на крышу дома. Вот вид с крыши: Общий вердикт: квартира НЕ убитая. Состояние на твёрдую "4": нет никаких трещин, обвалившихся потоков и обдертых обоев.
Я был недолго - не более 20-30-ти минут. Сказал на прощание: я думаю 2-3 дня генеральной уборки и можно вселяться. - Хотим перекрасить - освежить стены... - Мудро...
Завел авто - выставил на навигаторе свой адрес - начал ехать - увидел почему-то знакомый забор, ограждающий какую-то зеленую зону... Только сегодня увидел на карте что буквально за углом - один из самых знаменитых в Анталии природных объектов: "Верхний Дюденский водопад"... Написал им в Вайбере: "Вы меня обманули - ваша квартира стоит не 200 000 лир, а 400 000 лир!"
P.S. Для справки в моем микрорайоне квартиру "1+1" вы дешевле 400 000 лир не купите.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
flyman написав:Вивчаю світ, розглядаю варіанти, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів). Виявляється дорожай-дорожай ТРЖН, а тут бац, і 200 000 лір ! Вот єто пававрот Хіхі
Друже, світ не можливо пізнати через прізму тролінгу, треба їхати і дивитися своїми очами, через свої очі і розум , бо 200 тис. це дуже дорого для тієї локації, краще вже, як на мене в тому ж Махмутларі було б придбати за ці грощі, хоча що те, що те, це як Біла Церква і не туди і не сюди. У мене є знайома, яка вже років 15 десь потому одружилася з турком, каже найкращій варіант, як для місцевих, мати хатку у Істамбулі на рент, а жити на узбережжі за копійки, і я їй вірю.
я бачу тут ажіотаж 200 тис. лір за турецьку 2+1 кім в чигирях Анталії, побажаємо новоселу турецького комунізму в раю з дешевим сібасом та йогуртами
osafly написав:Реально прочел с удовольствием.+ однозначно...Блин,но там где они купили,такая глушь..Это то,о чем писал в своих постах...Пустошь с пыльными широкими улицами,где нет людей и одни камни с пыльными домами.Автобус от Дюденов как начнет куралесить по тому району на пути к центру..Матінко рідна...Уже и не поймешь пока доедешь,то ли с Анталии тебя к центру привезли,то ли откуда то из Серика Я б там никогда ничего не купил даже за 20к$... Аккурт,не могли бы пожалуйста прилепить несколько ссылок на турецкие самые популярные сайты недвиги,типа наших ОЛХ и ЛУН..Интересно было бы как нибудь поколупать на досуге.Спасибо
А вы точно не мой клон? Тут парни строго следят!!!
Ну вот очень длинно - но написал все подробно. И все как есть.
Я в том районе в самом деле никогда не был и даже удивлялся, куда я заехал. Но есть и плюсы: если купят авто в Турции на вторичке - то проблем особых не будет. Кроме того - сейчас только узнал - кроме реально одного из самой интересной достопримечательности Анталии - Верхний Дюденский водопад - там шикарный парк водопады - вход 5 лир - 20 гривен - на расстоянии 1,5 км есть еще одно чудо: я туда попал случайно в прошлом году - та раскопали на холме город византийской империи. Во как! Всего 1,5 км пешком - а на велике - так просто класс!
Сайт по недвиге у них один сайт - например ниже ссылка. Там можно фильтры ставить. Вчера гулял вечером по своему микрорайону - километров 5 по разным улицам НЕ НАШЕЛ НА БАЛКОНЕ ни одного объявления ПРОДАМ. Но смотрел на новый комплекс реально классный строится - почти под горами но дальше меня от моря. Цены в лирах делите на 7 - будут доллары. https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 7728/detay
Для change_pm - у Али Кемаль Гурдаля вчера день рождения - я поздравил - он в честь такого объявил акцию - квартиры "2+1" всего по 120 000 долларов. Он так и сказал - как тост: кто слушает мелких людишек типа Франта или Флая (там ваще все запущено - закончил магистратуру Могилянки - просто позорит известный универ супом из "миші, яка здохла")) - и не берет по 60 000 евро, тот купит по 120 000 долларов. Я считаю, хороший тост...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 14:59, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
osafly написав:Реально прочел с удовольствием.+ однозначно...Блин,но там где они купили,такая глушь..Это то,о чем писал в своих постах...Пустошь с пыльными широкими улицами,где нет людей и одни камни с пыльными домами.Автобус от Дюденов как начнет куралесить по тому району на пути к центру..Матінко рідна...Уже и не поймешь пока доедешь,то ли с Анталии тебя к центру привезли,то ли откуда то из Серика Я б там никогда ничего не купил даже за 20к$... Аккурт,не могли бы пожалуйста прилепить несколько ссылок на турецкие самые популярные сайты недвиги,типа наших ОЛХ и ЛУН..Интересно было бы как нибудь поколупать на досуге.Спасибо
Я считаю, хороший тост...
Прямуючи куди нема тобі дороги, упустиш багатство поряд.
За 200 000 лір, що по сьогоднішньому курсу $28600, можна було би взяти ТРИ кавалірки в Києві в пішій доступності до метро, а не 2+1к в чигирях Анталії.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 сер, 2020 15:10, всього редагувалось 2 разів.