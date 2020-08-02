Додано: Нед 02 сер, 2020 16:00

Поставив Андрію Флайману черговий "плюс",

Я помітив: коли не їсть суп із миші, що здохла - то нормальна людина.

Потім рівень цукру в крові падає - починає дуріти.



Про здоров"я дві речі:

- на київській гілці днів п"ять тому хлопці писали, як жінка пішла в Києві робити МРТ - то розділи усію родину на гроші. А як я писав на цій гілці як це зробити безкоштовно в Туреччині - на кокретних прикладах - пройти обстеження - повне з аналізами рентгеном та МРТ залили гілку помиями - я все видалив. Нехай лікуються як хочуть.



- В 1999 році мій колишній шеф відсвіткував своє 65-ти річчя та на наступний день виіїхав в США, де вже мешкала мама - єврейка та сестра - єврейка. Виїхали раніше - готували аеродром сину/брату.

Пройшло скільки років... 21.

ДВАДЦЯТЬ ОДИН!!!!

Вже років 20, 15 тому ПОМЕРЛИ ВСІ ЙОГО КОЛЕГИ ПО РОБОТІ ВСІ ДО ОДНОГО - НЕМАЄ НІКОГО - ЖОДНОГО ПОХОВАЛИ - НЕМАЄ - одного знайши - лежав мертвий на зупинці трамваю.

А ось той живе процвітає - жінка теж жива здорова - іздить за кермом автівки в гості до сина та онуків.



То керуйтеся мишами, що здохли, від Флаймана - магістр економіки (перехрещуся) і буде вам щастя... Вже накалякав постів 20 за день...

Мужчіна!!!!!

Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...