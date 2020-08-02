Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Прямуючи куди нема тобі дороги, упустиш багатство поряд.
Золоті слова! Легіню 50 років - втратив від великого розуму все, що міг: і родину, і дітей, і роботу, і гроші у гівнобанках типу Дельта - і ще попреду які втрати... Один отой новий гнидник - "кавалєрка" на 15 квадратів - чого коштує. Не полишайте нас - чекаємо звіт про затаскування із смітників канап та "сральник-ванна" за 100 долярів... То неймовірно цікаво... Ви хоч нікому не розказуйте про Напрям 051 "Економіка" - сміятися та реготати будуть...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
flyman написав:я бачу тут ажіотаж 200 тис. лір за турецьку 2+1 кім в чигирях Анталії, побажаємо новоселу турецького комунізму в раю з дешевим сібасом та йогуртами
Грощі? А до чого тут грощі взагалі, пан Флай, ви як оцінюєте рік свого життя? Скільки коштує на вашу думку 1 година вашого життя в єквіваленті до долара?
Зрозумійте, так покупка не вдала, але люди шукали можливість і я їх розумію, прожити на 10 років більше, ніж в Україні і купили те, що купили. Але , щоб це усвідомити, якщо казати на мові цифр, то повторюю до вас своє запитання-наскільки грошей ви оцінюєте сьогодняшній день, а рік? А якщо проживете без захворювань на 10 років довше? Це як ви оціните? Думай те, але не так, як завжди!
flyman написав:я бачу тут ажіотаж 200 тис. лір за турецьку 2+1 кім в чигирях Анталії, побажаємо новоселу турецького комунізму в раю з дешевим сібасом та йогуртами
Грощі? А до чого тут грощі взагалі, пан Флай, ви як оцінюєте рік свого життя? Скільки коштує на вашу думку 1 година вашого життя в єквіваленті до долара?
Зрозумійте, так покупка не вдала, але люди шукали можливість і я їх розумію, прожити на 10 років більше, ніж в Україні і купили те, що купили. Але , щоб це усвідомити, якщо казати на мові цифр, то повторюю до вас своє запитання-наскільки грошей ви оцінюєте сьогодняшній день, а рік? А якщо проживете без захворювань на 10 років довше? Це як ви оціните? Думай те, але не так, як завжди!
Гроші? Чекай. Тут канал акурта з дешевим сібасом та йогуртом та вічно дорожаючим анталійським РН.
А +10 років життя, кому як, якщо виключити нещасний випадок, то це буде 40% спадковість, 50% наскільки ведеться ЗОЖ, відсоків 10% медицина, і ще трохи екологія та інші чинники.
По оцінці життя, я вже не раз писав, що достатньо біля 3000 грн в місяць (минулий місяць 3200 грн., так як 31 день), з них на 2000 грн. на харчі. Житло під Києвом є, дача є, мені вистачає. Оце отримав документи на кавалірку в Києві у яку інвестовано близько 220 000 грн. в 2019. Збираюся цього місяця починати робити простенький ремонт, з певних причин, не власними силами, а найманими робітниками. В "орендній" і "коли буде дно КРЖН" темах підказали, що за 3000 грн. можна без проблем здати понаїхам. Так що баланс сходиться. А от в Туреччину, я вже писав свій розрахунок, оптимально перебиратися, якщо баланс близько 100Куе, інакше покупка буде в турецькій, навіть не Бородянці, а Котовську по ціні подібної квартири в Тернополі. І я би вибрав Тернопіль.
flyman написав: А +10 років життя, кому як, якщо виключити нещасний випадок, то це буде 40% спадковість, 50% наскільки ведеться ЗОЖ, відсоків 10% медицина, і ще трохи екологія та інші чинники.
Тобто бачите, 60% навіть по ващій аріфметиці таке залежить від середовища . Я знаю багато людей, які здорові зараз завдяки Турції, і вже б давно їх би в живих не залишилося в умовах України. Це я вам, вже як лікар кажу, сама висока смертність в Україні навіть не від онкозахворювань, які на другому місці, а від сердцево- судинних. Гугліть, ви ж вмієте! І порівняйте, що там з цим в Туреччині.
Поставив Андрію Флайману черговий "плюс", Я помітив: коли не їсть суп із миші, що здохла - то нормальна людина. Потім рівень цукру в крові падає - починає дуріти.
Про здоров"я дві речі: - на київській гілці днів п"ять тому хлопці писали, як жінка пішла в Києві робити МРТ - то розділи усію родину на гроші. А як я писав на цій гілці як це зробити безкоштовно в Туреччині - на кокретних прикладах - пройти обстеження - повне з аналізами рентгеном та МРТ залили гілку помиями - я все видалив. Нехай лікуються як хочуть.
- В 1999 році мій колишній шеф відсвіткував своє 65-ти річчя та на наступний день виіїхав в США, де вже мешкала мама - єврейка та сестра - єврейка. Виїхали раніше - готували аеродром сину/брату. Пройшло скільки років... 21. ДВАДЦЯТЬ ОДИН!!!! Вже років 20, 15 тому ПОМЕРЛИ ВСІ ЙОГО КОЛЕГИ ПО РОБОТІ ВСІ ДО ОДНОГО - НЕМАЄ НІКОГО - ЖОДНОГО ПОХОВАЛИ - НЕМАЄ - одного знайши - лежав мертвий на зупинці трамваю. А ось той живе процвітає - жінка теж жива здорова - іздить за кермом автівки в гості до сина та онуків.
То керуйтеся мишами, що здохли, від Флаймана - магістр економіки (перехрещуся) і буде вам щастя... Вже накалякав постів 20 за день... Мужчіна!!!!!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
flyman написав: А +10 років життя, кому як, якщо виключити нещасний випадок, то це буде 40% спадковість, 50% наскільки ведеться ЗОЖ, відсоків 10% медицина, і ще трохи екологія та інші чинники.
Тобто бачите, 60% навіть по ващій аріфметиці таке залежить від середовища . Я знаю багато людей, які здорові зараз завдяки Турції, і вже б давно їх би в живих не залишилося в умовах України. Це я вам, вже як лікар кажу, сама висока смертність в Україні навіть не від онкозахворювань, які на другому місці, а від сердцево- судинних. Гугліть, ви ж вмієте! І порівняйте, що там з цим в Туреччині.
От якщо мова про асматиків, алергетиків чи ще кого, кому тре морський клімат, то інша розмова, але тут про це не було, а про дешевий сібас та йогурт, і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче.
Я розумію, що голод - не тітка - в 50 років харчуватися половою, вівсяними пластіцями та супом із миші, що здохла, але повідомляю: рибу Сібас - ви її і на картинці навіть не бачили - не купував вже з квартал. Навіщо??? Беру Лосось норвезький - тушка затягує 4,5 кіло, його мені цей хлопець на стейки ріже... Пане Андрію, дасте адресу - спробую передати покинутій вашій напризволяще родині - через Львів - чи стейк, чи голову на суп - від батька ж вони не дочекаються... А так хоч наїдяться - батько ж дуже дуже розумний...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...