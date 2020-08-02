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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 698699700701>
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:02

  flyman написав:Прямуючи куди нема тобі дороги, упустиш багатство поряд.


Золоті слова! Легіню 50 років - втратив від великого розуму все, що міг: і родину, і дітей, і роботу, і гроші у гівнобанках типу Дельта - і ще попреду які втрати...
Один отой новий гнидник - "кавалєрка" на 15 квадратів - чого коштує.
Не полишайте нас - чекаємо звіт про затаскування із смітників канап та "сральник-ванна" за 100 долярів... То неймовірно цікаво...
Ви хоч нікому не розказуйте про Напрям 051 "Економіка" - сміятися та реготати будуть...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:05

  flyman написав:я бачу тут ажіотаж 200 тис. лір за турецьку 2+1 кім в чигирях Анталії,
побажаємо новоселу турецького комунізму в раю з дешевим сібасом та йогуртами

Грощі?
А до чого тут грощі взагалі, пан Флай, ви як оцінюєте рік свого життя?
Скільки коштує на вашу думку 1 година вашого життя в єквіваленті до долара?

Зрозумійте,
так покупка не вдала, але люди шукали можливість і я їх розумію, прожити на 10 років більше, ніж в Україні і купили те, що купили.
Але , щоб це усвідомити, якщо казати на мові цифр, то повторюю до вас своє запитання-наскільки грошей ви оцінюєте сьогодняшній день, а рік?
А якщо проживете без захворювань на 10 років довше?
Це як ви оціните?
Думай те, але не так, як завжди!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:25

  Trast написав:
  flyman написав:я бачу тут ажіотаж 200 тис. лір за турецьку 2+1 кім в чигирях Анталії,
побажаємо новоселу турецького комунізму в раю з дешевим сібасом та йогуртами

Грощі?
А до чого тут грощі взагалі, пан Флай, ви як оцінюєте рік свого життя?
Скільки коштує на вашу думку 1 година вашого життя в єквіваленті до долара?

Зрозумійте,
так покупка не вдала, але люди шукали можливість і я їх розумію, прожити на 10 років більше, ніж в Україні і купили те, що купили.
Але , щоб це усвідомити, якщо казати на мові цифр, то повторюю до вас своє запитання-наскільки грошей ви оцінюєте сьогодняшній день, а рік?
А якщо проживете без захворювань на 10 років довше?
Це як ви оціните?
Думай те, але не так, як завжди!

Гроші?
Чекай.
Тут канал акурта з дешевим сібасом та йогуртом та вічно дорожаючим анталійським РН.

А +10 років життя, кому як, якщо виключити нещасний випадок, то це буде 40% спадковість, 50% наскільки ведеться ЗОЖ, відсоків 10% медицина, і ще трохи екологія та інші чинники.

По оцінці життя, я вже не раз писав, що достатньо біля 3000 грн в місяць (минулий місяць 3200 грн., так як 31 день), з них на 2000 грн. на харчі.
Житло під Києвом є, дача є, мені вистачає. Оце отримав документи на кавалірку в Києві у яку інвестовано близько 220 000 грн. в 2019. Збираюся цього місяця починати робити простенький ремонт, з певних причин, не власними силами, а найманими робітниками.
В "орендній" і "коли буде дно КРЖН" темах підказали, що за 3000 грн. можна без проблем здати понаїхам. Так що баланс сходиться.
А от в Туреччину, я вже писав свій розрахунок, оптимально перебиратися, якщо баланс близько 100Куе, інакше покупка буде в турецькій, навіть не Бородянці, а Котовську по ціні подібної квартири в Тернополі. І я би вибрав Тернопіль.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:49

  flyman написав:
А +10 років життя, кому як, якщо виключити нещасний випадок, то це буде 40% спадковість, 50% наскільки ведеться ЗОЖ, відсоків 10% медицина, і ще трохи екологія та інші чинники.


Тобто бачите, 60% навіть по ващій аріфметиці таке залежить від середовища
.
Я знаю багато людей, які здорові зараз завдяки Турції, і вже б давно їх би в живих не залишилося в умовах України.
Це я вам, вже як лікар кажу, сама висока смертність в Україні навіть не від онкозахворювань, які на другому місці, а від сердцево- судинних.
Гугліть, ви ж вмієте!
І порівняйте, що там з цим в Туреччині.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:00

Поставив Андрію Флайману черговий "плюс",
Я помітив: коли не їсть суп із миші, що здохла - то нормальна людина.
Потім рівень цукру в крові падає - починає дуріти.

Про здоров"я дві речі:
- на київській гілці днів п"ять тому хлопці писали, як жінка пішла в Києві робити МРТ - то розділи усію родину на гроші. А як я писав на цій гілці як це зробити безкоштовно в Туреччині - на кокретних прикладах - пройти обстеження - повне з аналізами рентгеном та МРТ залили гілку помиями - я все видалив. Нехай лікуються як хочуть.

- В 1999 році мій колишній шеф відсвіткував своє 65-ти річчя та на наступний день виіїхав в США, де вже мешкала мама - єврейка та сестра - єврейка. Виїхали раніше - готували аеродром сину/брату.
Пройшло скільки років... 21.
ДВАДЦЯТЬ ОДИН!!!!
Вже років 20, 15 тому ПОМЕРЛИ ВСІ ЙОГО КОЛЕГИ ПО РОБОТІ ВСІ ДО ОДНОГО - НЕМАЄ НІКОГО - ЖОДНОГО ПОХОВАЛИ - НЕМАЄ - одного знайши - лежав мертвий на зупинці трамваю.
А ось той живе процвітає - жінка теж жива здорова - іздить за кермом автівки в гості до сина та онуків.

То керуйтеся мишами, що здохли, від Флаймана - магістр економіки (перехрещуся) і буде вам щастя... Вже накалякав постів 20 за день...
Мужчіна!!!!!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:03

  Trast написав:
  flyman написав:
А +10 років життя, кому як, якщо виключити нещасний випадок, то це буде 40% спадковість, 50% наскільки ведеться ЗОЖ, відсоків 10% медицина, і ще трохи екологія та інші чинники.


Тобто бачите, 60% навіть по ващій аріфметиці таке залежить від середовища
.
Я знаю багато людей, які здорові зараз завдяки Турції, і вже б давно їх би в живих не залишилося в умовах України.
Це я вам, вже як лікар кажу, сама висока смертність в Україні навіть не від онкозахворювань, які на другому місці, а від сердцево- судинних.
Гугліть, ви ж вмієте!
І порівняйте, що там з цим в Туреччині.

Не 60% а менше 10%.
От якщо мова про асматиків, алергетиків чи ще кого, кому тре морський клімат, то інша розмова, але тут про це не було, а про дешевий сібас та йогурт, і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 сер, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:13

Я розумію, що голод - не тітка - в 50 років харчуватися половою, вівсяними пластіцями та супом із миші, що здохла, але повідомляю: рибу Сібас - ви її і на картинці навіть не бачили - не купував вже з квартал.
Навіщо???
Беру Лосось норвезький - тушка затягує 4,5 кіло, його мені цей хлопець на стейки ріже...
Зображення
Пане Андрію, дасте адресу - спробую передати покинутій вашій напризволяще родині - через Львів - чи стейк, чи голову на суп - від батька ж вони не дочекаються...
А так хоч наїдяться - батько ж дуже дуже розумний... Магістр економіки, хай йому чорт...
  flyman написав:підошва за 100 грн набувається нова

Або ще:
  flyman написав:...так тре ходити з носка на п"яту, а не зразу всю вагу на каблук..

Це жінка - як він пише "моя бувша" - просила гроші на бути дітям...
Не дав... Магістр еконеміки в Могилянки порадив ставати спочатку на носок, а вже потім - на п"яту.
От же дійно - фахова порада!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 сер, 2020 16:25, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:24

  flyman написав:От якщо мова про асматиків, алергетиків чи ще кого, кому тре морський клімат, то інша розмова, але тут про це не було, а про дешевий сібас та йогурт, і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче.

І про алергетиків Акурт писав.
І про те, що нерухомість буде дорожчати.
І про якість і вартість життя писав.

Хто хотів зробити висновки, давно зробив, і навіть щось зробив.
А хто вміє тільки ля-ля-ля, тільки ляляля і робить :)
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:30

  akurt написав:
  flyman написав:підошва за 100 грн набувається нова

Або ще:
  flyman написав:...так тре ходити з носка на п"яту, а не зразу всю вагу на каблук..

Це жінка - як він пише "моя бувша" - просила гроші на бути дітям...
Не дав... Магістр еконеміки в Могилянки порадив ставати спочатку на носок, а вже потім - на п"яту.
От же дійно - фахова порада!

І тут в Україні людей намахують.
Є така взутева мережа ССС, так ось в Польщі завжди мінімум на 200-500 грн дешевше, те саме що і в Україні.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:32

  change_pm написав:
  flyman написав:От якщо мова про асматиків, алергетиків чи ще кого, кому тре морський клімат, то інша розмова, але тут про це не було, а про дешевий сібас та йогурт, і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче.

І про алергетиків Акурт писав.
І про те, що нерухомість буде дорожчати.
І про якість і вартість життя писав.

Хто хотів зробити висновки, давно зробив, і навіть щось зробив.
А хто вміє тільки ля-ля-ля, тільки ляляля і робить :)

3 трьох і більше обліківок
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