Додано: Нед 02 сер, 2020 17:43

Trast написав: flyman написав: Trast написав: Тобто бачите, 60% навіть по ващій аріфметиці таке залежить від середовища

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Я знаю багато людей, які здорові зараз завдяки Турції, і вже б давно їх би в живих не залишилося в умовах України.

Це я вам, вже як лікар кажу, сама висока смертність в Україні навіть не від онкозахворювань, які на другому місці, а від сердцево- судинних.

Гугліть, ви ж вмієте!

І порівняйте, що там з цим в Туреччині. Тобто бачите, 60% навіть по ващій аріфметиці таке залежить від середовищаЯ знаю багато людей, які здорові зараз завдяки Турції, і вже б давно їх би в живих не залишилося в умовах України.Це я вам, вже як лікар кажу, сама висока смертність в Україні навіть не від онкозахворювань, які на другому місці, а від сердцево- судинних.Гугліть, ви ж вмієте!І порівняйте, що там з цим в Туреччині.

Не 60% а менше 10%.

От якщо мова про асматиків, алергетиків чи ще кого, кому тре морський клімат, то інша розмова, але тут про це не було, а про дешевий сібас та йогурт, і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче. Не 60% а менше 10%.От якщо мова про асматиків, алергетиків чи ще кого, кому тре морський клімат, то інша розмова, але тут про це не було, а про дешевий сібас та йогурт, і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче.

Флай, я ж питався не про це?

Чекаю графіків від вас по смертності по захворюванням в Україні і в Туреччині, і що саме цікаве , дуже чекаю процент по ефективності медицини.

Флай, не ображайся, але вдихни,

вдихни на всі груди, щоб не померти-я переїзджаю в Турцію, бо Польша закрила двері і навіть не вибачилася, якісь дурні, вже 2,5 роки там, 6 квартир там, 2 не можу сплатити , бо не там,і немає у мене підстав для в'їзду.

Це епіфейк!

Дуже сподіваюсь, на те, що там все владнається, але я там вже 2 роки для того , щоб підтвердити свій медичний діплом, ЕС кажете? Флай, я ж питався не про це?Чекаю графіків від вас по смертності по захворюванням в Україні і в Туреччині, і що саме цікаве , дуже чекаю процент по ефективності медицини.Флай, не ображайся, але вдихни,вдихни на всі груди, щоб не померти-я переїзджаю в Турцію, бо Польша закрила двері і навіть не вибачилася, якісь дурні, вже 2,5 роки там, 6 квартир там, 2 не можу сплатити , бо не там,і немає у мене підстав для в'їзду.Це епіфейк!Дуже сподіваюсь, на те, що там все владнається, але я там вже 2 роки для того , щоб підтвердити свій медичний діплом, ЕС кажете?

Повторю тобі ще раз:А якщо Туреччина наступного разу закриє двері, то що, назад до Польщі, в Португалію, чи куди?Думаю, спочатку тре визначитися, де в тебе центр життєвих інтересів на наступні 5-7 років, там і купувати нерухомість, бути біля неї, отримувати ВНЖ/ПМЖ/громадянство.Про золотий мільярд теж уже писав. Якщо в тебе є житло, а в ньому є центральне постачання води, центральна каналізація, електроенергія та інтернет, то ти вже в золотому мільярді, і зміна місця проживання з квартири в Львові, мало вплине в плані якості життя, так як в Кракові/Анталії в тебе буде знову ж квартира з каналізацією, водою, електрикою та інтернетом.В Анталії буде ще море, але це одначасно і плюс і мінус.Ще раз повторюсь, при наявності 100куе (плюс/мінус), Анталія досить таки оптимальний варіант для життя після виходу на пенсію.