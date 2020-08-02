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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 сер, 2020 16:33
flyman написав:
і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче.
Флай, Акурт давав посилання на сайт нерухомості, зроби файну справу і пошукай, наприклад, шо там в наявності в Хурмє з 1+1 і скільки коштує.
А ми потім тут обговорими, чи падають ціни чи ростуть чи стоять на місці? І що там відбувається з пропозициєю, чи росте чи стабільна?
зі. Давай, дави буржуїнів інфою!
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Додано: Нед 02 сер, 2020 16:38
flyman написав:
За 200 000 лір, що по сьогоднішньому курсу $28600, можна було би взяти ТРИ кавалірки в Києві в пішій доступності до метро, а не 2+1к в чигирях Анталії.
С овечьей шкурой к скорняку
Зашел Вартан-сосед:
- Из этой шкуры шапку сшить
Ты можешь или нет?
- Могу! - сказал в ответ скорняк,
На шкуру посмотрев.
- А выйдет две? - спросил Вартан,
На корточки присев.
- И две сошью.
- А три?
- И три!
- Сошьешь четыре?
- Да!
- А пять?
- Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!
- Быть может, выкроешь все шесть?
- Могу, раз надо так!
- Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.
- Идет! - сказал скорняк.
Когда заказчик через день
За шапками пришел,
Семь шапок выложил скорняк
На свой рабочий стол.
- Да разве это мой заказ? -
Вскричал в сердцах Вартан. -
Когда ты шапки мне кроил,
Ты был, должно быть, пьян?
Что с ними делать мне теперь?
Куда прикажешь деть?
Ведь ни одну из них нельзя
На голову надеть!
- Но ты же сам того хотел! -
Сказал в ответ скорняк. -
Больших семь шапок из овцы
Не выкроишь никак!
за $28600 можно купить штук 6 комор для велосипедов и прочих чуланов и жить в них,спать например стоя,а днем рыться по мусорникам и варить на костре суп из мышей и быть счастливым обладателем 6-8 объктов недвижимости и сдавать их в наем....бомжам например,ну или бартером,за КЦ например
Откройте тайну,что это за недвига такая в Киеве,за 29к$-три штуки возле метро??В Зоне отчуждения что ли??
В Припяти??
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Додано: Нед 02 сер, 2020 17:05
flyman написав: Trast написав: flyman написав:
А +10 років життя, кому як, якщо виключити нещасний випадок, то це буде 40% спадковість, 50% наскільки ведеться ЗОЖ, відсоків 10% медицина, і ще трохи екологія та інші чинники.
Тобто бачите, 60% навіть по ващій аріфметиці таке залежить від середовища
.
Я знаю багато людей, які здорові зараз завдяки Турції, і вже б давно їх би в живих не залишилося в умовах України.
Це я вам, вже як лікар кажу, сама висока смертність в Україні навіть не від онкозахворювань, які на другому місці, а від сердцево- судинних.
Гугліть, ви ж вмієте!
І порівняйте, що там з цим в Туреччині.
Не 60% а менше 10%.
От якщо мова про асматиків, алергетиків чи ще кого, кому тре морський клімат, то інша розмова, але тут про це не було, а про дешевий сібас та йогурт, і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче.
Флай, я ж питався не про це?
Чекаю графіків від вас по смертності по захворюванням в Україні і в Туреччині, і що саме цікаве , дуже чекаю процент по ефективності медицини.
Флай, не ображайся, але вдихни,
вдихни на всі груди, щоб не померти-я переїзджаю в Турцію, бо Польша закрила двері і навіть не вибачилася, якісь дурні, вже 2,5 роки там, 6 квартир там, 2 не можу сплатити , бо не там,і немає у мене підстав для в'їзду.
Це епіфейк!
Дуже сподіваюсь, на те, що там все владнається, але я там вже 2 роки для того , щоб підтвердити свій медичний діплом, ЕС кажете?
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Додано: Нед 02 сер, 2020 17:34
Trast, диплом санэпидем службы надеюсь... Это ж какой опыт и багаж знаний в Турцию едет!!! Повезло Акурту! ))))))
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Додано: Нед 02 сер, 2020 17:43
Trast написав: flyman написав: Trast написав:
Тобто бачите, 60% навіть по ващій аріфметиці таке залежить від середовища
.
Я знаю багато людей, які здорові зараз завдяки Турції, і вже б давно їх би в живих не залишилося в умовах України.
Це я вам, вже як лікар кажу, сама висока смертність в Україні навіть не від онкозахворювань, які на другому місці, а від сердцево- судинних.
Гугліть, ви ж вмієте!
І порівняйте, що там з цим в Туреччині.
Не 60% а менше 10%.
От якщо мова про асматиків, алергетиків чи ще кого, кому тре морський клімат, то інша розмова, але тут про це не було, а про дешевий сібас та йогурт, і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче.
Флай, я ж питався не про це?
Чекаю графіків від вас по смертності по захворюванням в Україні і в Туреччині, і що саме цікаве , дуже чекаю процент по ефективності медицини.
Флай, не ображайся, але вдихни,
вдихни на всі груди, щоб не померти-я переїзджаю в Турцію, бо Польша закрила двері і навіть не вибачилася, якісь дурні, вже 2,5 роки там, 6 квартир там, 2 не можу сплатити , бо не там,і немає у мене підстав для в'їзду.
Це епіфейк!
Дуже сподіваюсь, на те, що там все владнається, але я там вже 2 роки для того , щоб підтвердити свій медичний діплом, ЕС кажете?
Повторю тобі ще раз:Прямуючи куди нема тобі дороги, упустиш багатство поряд.
А якщо Туреччина наступного разу закриє двері, то що, назад до Польщі, в Португалію, чи куди?
Думаю, спочатку тре визначитися, де в тебе центр життєвих інтересів на наступні 5-7 років, там і купувати нерухомість, бути біля неї, отримувати ВНЖ/ПМЖ/громадянство.
Про золотий мільярд теж уже писав. Якщо в тебе є житло, а в ньому є центральне постачання води, центральна каналізація, електроенергія та інтернет, то ти вже в золотому мільярді, і зміна місця проживання з квартири в Львові, мало вплине в плані якості життя, так як в Кракові/Анталії в тебе буде знову ж квартира з каналізацією, водою, електрикою та інтернетом.
В Анталії буде ще море, але це одначасно і плюс і мінус.
Ще раз повторюсь, при наявності 100куе (плюс/мінус), Анталія досить таки оптимальний варіант для життя після виходу на пенсію.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 02 сер, 2020 18:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 18:02
akurt написав:
х х хЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
(или кто не рискует - тот не пьет шампанское)
Часть десятая.
Большое спасибо за повествование. С нетерпением ждал, чем всё таки завершится этот квест. Рад, что сложилось всё удачно.
Но хочу уточнить. Вы пишите, что
akurt написав:
Наша украинка им разъяснила, что для получения ВНЖ мало купить квартиру, нужно показать наличие на счете по 6 000 долларов на каждого. Иначе - никак. Обман ен проходит - положить и снять, Миграционная служба проверяет.
Слышал, возможно ошибаюсь, что это положение уже отменили. Вы уверены, что до сих пор действует норма, что на человека должны быть в банке 500дол на месяц. И от этой суммы будет зависеть срок, на который выдадут ВНЖ???
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Додано: Нед 02 сер, 2020 18:02
Trast написав: akurt написав:
Пане Андрію! В смислі, пане flyman
'e!
Статистика справа цікава - наприклад, тільки за березень місяць Ви тут наваяли/наваляли 380 (триста вісімдесят
) повідомлень.Займаєтеся дурницями.
Наприклад, в березні ви могли би не писати тут вже сотий трьохсотий раз про кефір, сібас та йогурт, а узяти кріпту на своїх нахом"ячених 40 000 доларів (все, що маєте, і досить непогано) по 112 доларів за єдну штуку
, рахуємо:
40 000/112=357 штук тієї крипти.
Сьогодні продати по 414 доларів за штуку - беремо рахівницю:
414-112=302 долари на кожній.
Разом
Реальні. І жити не по-жебрацькі.
Сміявся, ледве не впав з канапи:
flyman написав:Вивчаю світ, розглядаю варіанти
, стимулюю тему (акурт веде статистику переглядів).
Вивчає світ... а вже полтинник..
. Все вивчає... Вивчає... розгладає варіанти...
Знали б вчителі Тернопільского технікуму радіо та електроніки
, вручаючи майже 30 років тому диплом з відзнакою, до чого дійде...
Я ж вам казав, пан Акурте, що Флай дуже розумна людина
Якось 200 тис.доларів вже наскирдував, тому дуже цікавиться Всесвітом
Розумна людина ТАКЕ фото свого холодильника не опубл!Куэ.
На чорта такэ життя!
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Додано: Нед 02 сер, 2020 18:17
stm написав:
Trast, диплом санэпидем службы надеюсь... Это ж какой опыт и багаж знаний в Турцию едет!!! Повезло Акурту! ))))))
Там треба все робити спочатку, але зарплатня буде однакова, що в Турції у лікаря, що в Польщі, тільки є одне але , якщо б я в Польшу не вклав, то був би вже громадянином Туреччини з відсоткотковою ставкою по ренту, як в Польщі.
Думай те, але не так, як в минулий раз!:)
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Додано: Нед 02 сер, 2020 18:22
Trast написав: stm написав:
Trast, диплом санэпидем службы надеюсь... Это ж какой опыт и багаж знаний в Турцию едет!!! Повезло Акурту! ))))))
Там треба все робити спочатку, але зарплатня буде однакова, що в Турції у лікаря, що в Польщі, тільки є одне але , якщо б я в Польшу не вклав, то був би вже громадянином Туреччини з відсоткотковою ставкою по ренту, як в Польщі.
Думай те, але не так, як в минулий раз!:)
І яка робота в Туреччині без громадянства?
Хоча зараз і в Польщі роботами туго, думаю, в Туреччині ще тугіше.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 18:26
Trast написав:я переїзджаю в Турцію
, бо Польша закрила двері і навіть не вибачилася, якісь дурні, вже 2,5 роки там, 6 квартир там, 2 не можу сплатити , бо не там,і немає у мене підстав для в'їзду.
Це епіфейк!
Дуже сподіваюсь, на те, що там все владнається, але я там вже 2 роки для того , щоб підтвердити свій медичний діплом, ЕС кажете?
Жартуєш?
зі. Імхо, якщо не жарти, то правильне рішення
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