Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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А якщо Туреччина наступного разу закриє двері, то що, назад до Польщі, в Португалію, чи куди?
Думаю, спочатку тре визначитися, де в тебе центр життєвих інтересів на наступні 5-7 років, там і купувати нерухомість, бути біля неї, отримувати ВНЖ/ПМЖ/громадянство.
Про золотий мільярд теж уже писав. Якщо в тебе є житло, а в ньому є центральне постачання води, центральна каналізація, електроенергія та інтернет, то ти вже в золотому мільярді, і зміна місця проживання з квартири в Львові, мало вплине в плані якості життя, так як в Кракові/Анталії в тебе буде знову ж квартира з каналізацією, водою, електрикою та інтернетом.
В Анталії буде ще море, але це одначасно і плюс і мінус.
Ще раз повторюсь, при наявності 100куе (плюс/мінус), Анталія досить таки оптимальний варіант для життя після виходу на пенсію.
Друже! Ну ти ж розумна людина, Туреччина це єдина країна, яка на відстані руки видає внж за купівлю клоповника на Бучі, як, коли в тебе є ,внж не дадуть дозволу для в'їзду? Думай те, а не так як в минулий раз!
stm написав:Trast, диплом санэпидем службы надеюсь... Это ж какой опыт и багаж знаний в Турцию едет!!! Повезло Акурту! ))))))
Там треба все робити спочатку, але зарплатня буде однакова, що в Турції у лікаря, що в Польщі, тільки є одне але , якщо б я в Польшу не вклав, то був би вже громадянином Туреччини з відсоткотковою ставкою по ренту, як в Польщі. Думай те, але не так, як в минулий раз!:)
І яка робота в Туреччині без громадянства? Хоча зараз і в Польщі роботами туго, думаю, в Туреччині ще тугіше.
У мене в Польщі вистачить і на громадянство Турції і Португалії одночасно. Треба тільки почекати, а було б в Турції, то і не чекав би зараз. Думай те, але не так, як я з Польшею, це вже у мене самоіронія
stm написав:Trast, диплом санэпидем службы надеюсь... Это ж какой опыт и багаж знаний в Турцию едет!!! Повезло Акурту! ))))))
Там треба все робити спочатку, але зарплатня буде однакова, що в Турції у лікаря, що в Польщі, тільки є одне але , якщо б я в Польшу не вклав, то був би вже громадянином Туреччини з відсоткотковою ставкою по ренту, як в Польщі. Думай те, але не так, як в минулий раз!:)
І яка робота в Туреччині без громадянства? Хоча зараз і в Польщі роботами туго, думаю, в Туреччині ще тугіше.
Я в Істамбул, це місто сили, там така енергетіка міста, що я впевнений, все буде гаразд!
flyman написав:Це вже Трасту, він вирішив приймати турецьке піддаство. Я РП на Туреччину не поміняв би.
Флай, навіщо громадянство і залежність? І податки? Акурт тут який рік пише? В моєму випадку- 3 місяця Турція, 3 місяця Польша, розумьем?
ні, бо
Trast написав:
stm написав:Trast, диплом санэпидем службы надеюсь... Это ж какой опыт и багаж знаний в Турцию едет!!! Повезло Акурту! ))))))
Там треба все робити спочатку, але зарплатня буде однакова, що в Турції у лікаря, що в Польщі, тільки є одне але , якщо б я в Польшу не вклав, то був би вже громадянином Туреччини з відсоткотковою ставкою по ренту, як в Польщі. Думай те, але не так, як в минулий раз!:)
flyman написав:Це вже Трасту, він вирішив приймати турецьке піддаство. Я РП на Туреччину не поміняв би.
Флай, навіщо громадянство і залежність? І податки? Акурт тут який рік пише? В моєму випадку- 3 місяця Турція, 3 місяця Польша, розумьем?
ні, бо
Trast написав:
stm написав:Trast, диплом санэпидем службы надеюсь... Это ж какой опыт и багаж знаний в Турцию едет!!! Повезло Акурту! ))))))
Там треба все робити спочатку, але зарплатня буде однакова, що в Турції у лікаря, що в Польщі, тільки є одне але , якщо б я в Польшу не вклав, то був би вже громадянином Туреччини з відсоткотковою ставкою по ренту, як в Польщі. Думай те, але не так, як в минулий раз!:)
І? Що викликало у вас запитання? Чи ви якось слово " але" чи " то був би" десь між слов протринькали? Думай те ! А ви в Істамбулі хоча б раз були? Я був там раз 100, в пачпорті так моєму написано, ну може 97 разів, бо він закінчився, але це иісто надихає на все, немвж такого міста в ЕС, Барселона не попадає, Флоренція? Але це не можливо порівняти. Флоренція, як жінка!