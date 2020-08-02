flyman написав:

А якщо Туреччина наступного разу закриє двері, то що, назад до Польщі, в Португалію, чи куди?Думаю, спочатку тре визначитися, де в тебе центр життєвих інтересів на наступні 5-7 років, там і купувати нерухомість, бути біля неї, отримувати ВНЖ/ПМЖ/громадянство.Про золотий мільярд теж уже писав. Якщо в тебе є житло, а в ньому є центральне постачання води, центральна каналізація, електроенергія та інтернет, то ти вже в золотому мільярді, і зміна місця проживання з квартири в Львові, мало вплине в плані якості життя, так як в Кракові/Анталії в тебе буде знову ж квартира з каналізацією, водою, електрикою та інтернетом.В Анталії буде ще море, але це одначасно і плюс і мінус.Ще раз повторюсь, при наявності 100куе (плюс/мінус), Анталія досить таки оптимальний варіант для життя після виходу на пенсію.