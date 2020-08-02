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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 699700701702
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:27

  flyman написав:

А якщо Туреччина наступного разу закриє двері, то що, назад до Польщі, в Португалію, чи куди?

Думаю, спочатку тре визначитися, де в тебе центр життєвих інтересів на наступні 5-7 років, там і купувати нерухомість, бути біля неї, отримувати ВНЖ/ПМЖ/громадянство.

Про золотий мільярд теж уже писав. Якщо в тебе є житло, а в ньому є центральне постачання води, центральна каналізація, електроенергія та інтернет, то ти вже в золотому мільярді, і зміна місця проживання з квартири в Львові, мало вплине в плані якості життя, так як в Кракові/Анталії в тебе буде знову ж квартира з каналізацією, водою, електрикою та інтернетом.

В Анталії буде ще море, але це одначасно і плюс і мінус.

Ще раз повторюсь, при наявності 100куе (плюс/мінус), Анталія досить таки оптимальний варіант для життя після виходу на пенсію.

Друже!
Ну ти ж розумна людина, Туреччина це єдина країна, яка на відстані руки видає внж за купівлю клоповника на Бучі, як, коли в тебе є ,внж не дадуть дозволу для в'їзду?
Думай те, а не так як в минулий раз! :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:32

  flyman написав:
  Trast написав:
  stm написав:Trast, диплом санэпидем службы надеюсь... Это ж какой опыт и багаж знаний в Турцию едет!!! Повезло Акурту! ))))))

Там треба все робити спочатку, але зарплатня буде однакова, що в Турції у лікаря, що в Польщі, тільки є одне але , якщо б я в Польшу не вклав, то був би вже громадянином Туреччини з відсоткотковою ставкою по ренту, як в Польщі.
Думай те, але не так, як в минулий раз!:)

І яка робота в Туреччині без громадянства?
Хоча зараз і в Польщі роботами туго, думаю, в Туреччині ще тугіше.

У мене в Польщі вистачить і на громадянство Турції і Португалії одночасно.
Треба тільки почекати, а було б в Турції, то і не чекав би зараз.
Думай те, але не так, як я з Польшею, це вже у мене самоіронія :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:34

  flyman написав:
  Trast написав:
  stm написав:Trast, диплом санэпидем службы надеюсь... Это ж какой опыт и багаж знаний в Турцию едет!!! Повезло Акурту! ))))))

Там треба все робити спочатку, але зарплатня буде однакова, що в Турції у лікаря, що в Польщі, тільки є одне але , якщо б я в Польшу не вклав, то був би вже громадянином Туреччини з відсоткотковою ставкою по ренту, як в Польщі.
Думай те, але не так, як в минулий раз!:)

І яка робота в Туреччині без громадянства?
Хоча зараз і в Польщі роботами туго, думаю, в Туреччині ще тугіше.

Я в Істамбул, це місто сили, там така енергетіка міста, що я впевнений, все буде гаразд!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:38

  change_pm написав:
  flyman написав: і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче.

Флай, Акурт давав посилання на сайт нерухомості, зроби файну справу і пошукай, наприклад, шо там в наявності в Хурмє з 1+1 і скільки коштує.

А ми потім тут обговорими, чи падають ціни чи ростуть чи стоять на місці? І що там відбувається з пропозициєю, чи росте чи стабільна?

зі. Давай, дави буржуїнів інфою! :)


Флай, так буде комітмент? Зробиш?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:44

  change_pm написав:
  change_pm написав:
  flyman написав: і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче.

Флай, Акурт давав посилання на сайт нерухомості, зроби файну справу і пошукай, наприклад, шо там в наявності в Хурмє з 1+1 і скільки коштує.

А ми потім тут обговорими, чи падають ціни чи ростуть чи стоять на місці? І що там відбувається з пропозициєю, чи росте чи стабільна?

зі. Давай, дави буржуїнів інфою! :)


Флай, так буде комітмент? Зробиш?

А без бассейна да ещё и 1+1 ещё дешевле )))
https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-konut-satilik-krediye-uygun-konyaalti-hurma-da-satilik-dubleks-daire-2-plus1-791289661/detay
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:49

  change_pm написав:
  change_pm написав:
  flyman написав: і дорожаючу нерухомість, яку тре купувати вже, бо потім буде ще дорожче.

Флай, Акурт давав посилання на сайт нерухомості, зроби файну справу і пошукай, наприклад, шо там в наявності в Хурмє з 1+1 і скільки коштує.

А ми потім тут обговорими, чи падають ціни чи ростуть чи стоять на місці? І що там відбувається з пропозициєю, чи росте чи стабільна?

зі. Давай, дави буржуїнів інфою! :)


Флай, так буде комітмент? Зробиш?

Це вже Трасту, він вирішив приймати турецьке піддаство.
Я РП на Туреччину не поміняв би.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5027800#p5027800
  THB написав:От болезней кожи умерло на 50% больше народу,чем от ковид. ХЗ,выходит Бацько прав - трактор вылечит.


Я так розумію, це Дніпропетровській обл.

Зображення

Так що перебування на турецькому сонці може бути і не на користь.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 сер, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:57

  flyman написав:Це вже Трасту, він вирішив приймати турецьке піддаство.
Я РП на Туреччину не поміняв би.

Флай, навіщо громадянство і залежність?
І податки?
Акурт тут який рік пише?
В моєму випадку-
3 місяця Турція, 3 місяця Польша, розумьем?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:59

  Trast написав:
  flyman написав:Це вже Трасту, він вирішив приймати турецьке піддаство.
Я РП на Туреччину не поміняв би.

Флай, навіщо громадянство і залежність?
І податки?
Акурт тут який рік пише?
В моєму випадку-
3 місяця Турція, 3 місяця Польша, розумьем?

ні, бо

  Trast написав:
  stm написав:Trast, диплом санэпидем службы надеюсь... Это ж какой опыт и багаж знаний в Турцию едет!!! Повезло Акурту! ))))))

Там треба все робити спочатку, але зарплатня буде однакова, що в Турції у лікаря, що в Польщі, тільки є одне але , якщо б я в Польшу не вклав, то був би вже громадянином Туреччини з відсоткотковою ставкою по ренту, як в Польщі.
Думай те, але не так, як в минулий раз!:)
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:04

:( і
  flyman написав:
  Trast написав:
  flyman написав:Це вже Трасту, він вирішив приймати турецьке піддаство.
Я РП на Туреччину не поміняв би.

Флай, навіщо громадянство і залежність?
І податки?
Акурт тут який рік пише?
В моєму випадку-
3 місяця Турція, 3 місяця Польша, розумьем?

ні, бо

  Trast написав:
  stm написав:Trast, диплом санэпидем службы надеюсь... Это ж какой опыт и багаж знаний в Турцию едет!!! Повезло Акурту! ))))))

Там треба все робити спочатку, але зарплатня буде однакова, що в Турції у лікаря, що в Польщі, тільки є одне але , якщо б я в Польшу не вклав, то був би вже громадянином Туреччини з відсоткотковою ставкою по ренту, як в Польщі.
Думай те, але не так, як в минулий раз!:)

І? Що викликало у вас запитання?
Чи ви якось слово " але" чи " то був би" десь між слов протринькали? :)
Думай те !
А ви в Істамбулі хоча б раз були?
Я був там раз 100, в пачпорті так моєму написано, ну може 97 разів, бо він закінчився, але це иісто надихає на все, немвж такого міста в ЕС, Барселона не попадає, Флоренція? Але це не можливо порівняти.
Флоренція, як жінка!
Trast
 
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