Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
С течением времени влияние позитивных тенденций усиливается, вечер проходит спокойнее, чем утро. До конца дня вы найдете способ исправить старые ошибки, укрепить свои позиции. Не исключено, что в этом помогут друзья.
Сегодня ему помогают много друзей. Пройдут годы, он закончит ремонт в новой прелести площадью 15 кв. метров, заработает по 3000 гривен в месяц на аренде, наконец-то купит еду - к своему юбилею в мае 2022, и на том успокоится... Вообще забавный персонаж - яркое олицетворение знаменитой фразы от Маркса: "Жизнь, прожитая зря..." Ведь все просто, судьбу не обманешь: Близнецы – знак авантюристов, интеллектуалов ипросто ярких личностей.Все представители этого знака обладают сложным и многогранным душевным строением. Они склонны к перепадам настроения, к бесконечным поискам себя и к затеям сомнительного характера.Стихия Близнецов – воздух. Вот у него и оказался в руках только воздух...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
Акурт, а ведь Флай аскет, может и в Италию в дом за 1€ поехать. И еда в Италии ИМХО вкуснее и полезнее. И для Траста: смертность у итальянцев ещё меньше, чем у турков ))))) И возникает вопрос зачем платить больше?! )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 02 сер, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
San1t написав:Слышал, возможно ошибаюсь, что это положение уже отменили. Вы уверены, что до сих пор действует норма, что на человека должны быть в банке 500дол на месяц. И от этой суммы будет зависеть срок, на который выдадут ВНЖ???
Вы вроде как правы, но только формально: - последние время действительно Миграционная службе жестко не требовала показать на счету 6000 долларов на человека на год. - я продлевал себе на 2 года - то у меня на счетах лежали все же эти суммы и были Справки из банков. - там такая еще ситуация: Миграционная служба принимает документы и если чего то не хватает, то нужно донести в течение 30-и дней, иначе отказ. Взять в течение 30 дней откуда то 2х6000 долларов - согласитесь проблема. Потому в их ситуации этот вопрос имел принципиальное значение: иметь запас денег.
Я вероятно буду помогать им подавать Заявление на ВНЖ - попробуем подать СРАЗУ на 2 года (обычно поджат на год, потом продление).
х х х Добавка к части 10: Вчер в Анталию прилетели их друзья - киевляне - будут снимать жилье на год и оформлять ВНЖ по аренде квартиры. Написали мне (цитата): "Мы в Анталии. Можем на днях встретиться.. а то сало ждёт!)))" (Я заказывал кусочек сала). Я ответил: - Я на авто часто езжу - могу куда-то подскочить
Только я Вас умоляю - не давайте читать этот текст Флаю, сало - это выше его бюджета - в прошлом месяце поиздержался - на свое прожитие потратил не запланированные 100 долларов месяц, а 3 100 гривен. Поизносился. В смысле поиздержался...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
stm написав:Акурт, а ведь Флай аскет, может и в Италию в дом за 1€ поехать. И еда в Италии ИМХО вкуснее и полезнее. И для Траста: смертность у итальянцев ещё меньше, чем у турков ))))) И возникает вопрос зачем платить больше?! )))
Ви гугліть - вся інфа там є, Італія все по демографії і ще більш корупційна країна ніж наша, але з вами дискутувати не буду, я вас знаю , як затичку, почитав вас вам вже в темі короновірусу, не ображайтесь, будь ласка! Але ви там,після Фрізу і Лада на третьому місці по загонялову в корону! У мене до вас питання- ви від всього цього, ні, від тої брудні, яку тутай вивалили, стали щасливою? Можете відповісти? Думаю, що відповісти не зможете , але, як завжди дурню зліпите-така трагедія є у копіпастов
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Акурт, а ведь Флай аскет, может и в Италию в дом за 1€ поехать. И еда в Италии ИМХО вкуснее и полезнее. И для Траста: смертность у итальянцев ещё меньше, чем у турков ))))) И возникает вопрос зачем платить больше?! )))
Ви гугліть - вся інфа там є, Італія все по дксографії і ще більш корупціцна країна ніж наша, але з вами дискутувати не буду, я вас знаю , як затичку, почитав вас вам вже в темі короноаірусу, ви там,після Фризу і Лада на третьому иісці по загонялову! У мене до вас питання- ви від всього цього, ні, від тої брудні, яку тутац вивалили, стали щасливою? Можете відповісти? Думаю, що відповісте, але, як завжди дурню-така трагедія є у копіпастов
Учитель каюсь за всё ))))))) PS: как эгоцентрик я буду лучше стараться, хочу первое место, а не почётное третье
stm написав:Акурт, а ведь Флай аскет, может и в Италию в дом за 1€ поехать. И еда в Италии ИМХО вкуснее и полезнее. И для Траста: смертность у итальянцев ещё меньше, чем у турков ))))) И возникает вопрос зачем платить больше?! )))
Ви гугліть - вся інфа там є, Італія все по дксографії і ще більш корупціцна країна ніж наша, але з вами дискутувати не буду, я вас знаю , як затичку, почитав вас вам вже в темі короноаірусу, ви там,після Фризу і Лада на третьому иісці по загонялову! У мене до вас питання- ви від всього цього, ні, від тої брудні, яку тутац вивалили, стали щасливою? Можете відповісти? Думаю, що відповісте, але, як завжди дурню-така трагедія є у копіпастов
Учитель каюсь за всё )))))) Тобто відповіді не маєш? Та я і не сумнівався!
В Італії - вілла за 1 ойро на березі моря - то реально круто. Треба їхати.
Дивлюся посадку Драгона та відкоркував віскі Бурбон - думка спала в голову - пана Флаймана дуже хвилює, шоби я гарно харчувався. За кількістю згадування магістром за напрямом підготовки 051 Економіка - Гугл видає, що він вже зробив 3986 згадувань про сібас та про йогурт (останній раз він їв йогурт в 1991 році - в день занінчення технікума в Тернополі, тоді це було в скляних пляшках із кольоровою кришечкою - він її зберігає по цей день - а Сібас - на жаль - в свої повних 48 років навіть не мацав руками на екрані монітора. Тому:
ГРАФІК ЗАВЕЗЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО САЛА ПАНУ AKURT'y - 03 серпня - передача сала, привезеннрго з Киева (зазвичай замовіляю грамів 300-500). - 6 серпня - зустріч о 02 ночі літака із Запоріжжя - друзі прилітають на тиждень - будуть жити у мене. Сало буде привезено. - 16 серпня - зустріч 14-00 літака із Херсона - друзі - вчора засолили сало від домашньої свинки. - 04 вересня - зустріч літака з Херсона - прилітає той Вадим, у якого ніби-то була проблема з квартирою - там все ОК, сало привезе. Замовив грамів 300. - 17 серпня - зустріч літка з Запоріжжя - прилітає з Дніпра приятельниця - буде жити у нас тиждень - привезе почеревину.
Далі графік уточнюється. Пане Флаймане - не голодуйте - завтра купіть новий пакет молока за 10,90 - вже тиждень їжею будете забезпечені! Починайте ремонт кавалірки!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...