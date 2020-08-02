Додано: Нед 02 сер, 2020 19:42

Флаю сегодня гороскоп вот что говорит:



С течением времени влияние позитивных тенденций усиливается, вечер проходит спокойнее, чем утро. До конца дня вы найдете способ исправить старые ошибки, укрепить свои позиции. Не исключено, что в этом помогут друзья.



Сегодня ему помогают много друзей.

Пройдут годы, он закончит ремонт в новой прелести площадью 15 кв. метров, заработает по 3000 гривен в месяц на аренде, наконец-то купит еду - к своему юбилею в мае 2022, и на том успокоится...

Вообще забавный персонаж - яркое олицетворение знаменитой фразы от Маркса: "Жизнь, прожитая зря..."

Ведь все просто, судьбу не обманешь:

Близнецы – знак авантюристов, интеллектуалов и просто ярких личностей. Все представители этого знака обладают сложным и многогранным душевным строением. Они склонны к перепадам настроения, к бесконечным поискам себя и к затеям сомнительного характера. Стихия Близнецов – воздух.

Вот у него и оказался в руках только воздух...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...