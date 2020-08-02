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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 700701702703
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:42

Флаю сегодня гороскоп вот что говорит:

С течением времени влияние позитивных тенденций усиливается, вечер проходит спокойнее, чем утро. До конца дня вы найдете способ исправить старые ошибки, укрепить свои позиции. Не исключено, что в этом помогут друзья.

Сегодня ему помогают много друзей.
Пройдут годы, он закончит ремонт в новой прелести площадью 15 кв. метров, заработает по 3000 гривен в месяц на аренде, наконец-то купит еду - к своему юбилею в мае 2022, и на том успокоится...
Вообще забавный персонаж - яркое олицетворение знаменитой фразы от Маркса: "Жизнь, прожитая зря..."
Ведь все просто, судьбу не обманешь:
Близнецы – знак авантюристов, интеллектуалов и просто ярких личностей. Все представители этого знака обладают сложным и многогранным душевным строением. Они склонны к перепадам настроения, к бесконечным поискам себя и к затеям сомнительного характера. Стихия Близнецов – воздух.
Вот у него и оказался в руках только воздух...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, а ведь Флай аскет, может и в Италию в дом за 1€ поехать. И еда в Италии ИМХО вкуснее и полезнее.
И для Траста: смертность у итальянцев ещё меньше, чем у турков )))))
И возникает вопрос зачем платить больше?! )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 02 сер, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:07

https://sem40.co.il/print:page,1,321962 ... irusa.html
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:08

  San1t написав:Слышал, возможно ошибаюсь, что это положение уже отменили. Вы уверены, что до сих пор действует норма, что на человека должны быть в банке 500дол на месяц. И от этой суммы будет зависеть срок, на который выдадут ВНЖ???


Вы вроде как правы, но только формально:
- последние время действительно Миграционная службе жестко не требовала показать на счету 6000 долларов на человека на год.
- я продлевал себе на 2 года - то у меня на счетах лежали все же эти суммы и были Справки из банков.
- там такая еще ситуация: Миграционная служба принимает документы и если чего то не хватает, то нужно донести в течение 30-и дней, иначе отказ. Взять в течение 30 дней откуда то 2х6000 долларов - согласитесь проблема.
Потому в их ситуации этот вопрос имел принципиальное значение: иметь запас денег.

Я вероятно буду помогать им подавать Заявление на ВНЖ - попробуем подать СРАЗУ на 2 года (обычно поджат на год, потом продление).

х х х
Добавка к части 10:
Вчер в Анталию прилетели их друзья - киевляне - будут снимать жилье на год и оформлять ВНЖ по аренде квартиры.
Написали мне (цитата): "Мы в Анталии. Можем на днях встретиться.. а то сало ждёт!)))"
(Я заказывал кусочек сала).
Я ответил:
- Я на авто часто езжу - могу куда-то подскочить

Только я Вас умоляю - не давайте читать этот текст Флаю, сало - это выше его бюджета - в прошлом месяце поиздержался - на свое прожитие потратил не запланированные 100 долларов месяц, а 3 100 гривен.
Поизносился.
В смысле поиздержался...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:35

  stm написав:Акурт, а ведь Флай аскет, может и в Италию в дом за 1€ поехать. И еда в Италии ИМХО вкуснее и полезнее.
И для Траста: смертность у итальянцев ещё меньше, чем у турков )))))
И возникает вопрос зачем платить больше?! )))

Ви гугліть - вся інфа там є, Італія все по демографії і ще більш корупційна країна ніж наша, але з вами дискутувати не буду, я вас знаю , як затичку, почитав вас вам вже в темі короновірусу, не ображайтесь, будь ласка!
Але ви там,після Фрізу і Лада на третьому місці по загонялову в корону!
У мене до вас питання- ви від всього цього, ні, від тої брудні, яку тутай вивалили, стали щасливою?
Можете відповісти?
Думаю, що відповісти не зможете
, але, як завжди дурню зліпите-така трагедія є у копіпастов :)
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:39

  Trast написав:
  stm написав:Акурт, а ведь Флай аскет, может и в Италию в дом за 1€ поехать. И еда в Италии ИМХО вкуснее и полезнее.
И для Траста: смертность у итальянцев ещё меньше, чем у турков )))))
И возникает вопрос зачем платить больше?! )))

Ви гугліть - вся інфа там є, Італія все по дксографії і ще більш корупціцна країна ніж наша, але з вами дискутувати не буду, я вас знаю , як затичку, почитав вас вам вже в темі короноаірусу, ви там,після Фризу і Лада на третьому иісці по загонялову!
У мене до вас питання- ви від всього цього, ні, від тої брудні, яку тутац вивалили, стали щасливою?
Можете відповісти?
Думаю, що відповісте, але, як завжди дурню-така трагедія є у копіпастов :)

Учитель каюсь за всё )))))))
PS: как эгоцентрик я буду лучше стараться, хочу первое место, а не почётное третье ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:46

  stm написав:
  Trast написав:
  stm написав:Акурт, а ведь Флай аскет, может и в Италию в дом за 1€ поехать. И еда в Италии ИМХО вкуснее и полезнее.
И для Траста: смертность у итальянцев ещё меньше, чем у турков )))))
И возникает вопрос зачем платить больше?! )))

Ви гугліть - вся інфа там є, Італія все по дксографії і ще більш корупціцна країна ніж наша, але з вами дискутувати не буду, я вас знаю , як затичку, почитав вас вам вже в темі короноаірусу, ви там,після Фризу і Лада на третьому иісці по загонялову!
У мене до вас питання- ви від всього цього, ні, від тої брудні, яку тутац вивалили, стали щасливою?
Можете відповісти?
Думаю, що відповісте, але, як завжди дурню-така трагедія є у копіпастов :)

Учитель каюсь за всё ))))))
Тобто відповіді не маєш?
Та я і не сумнівався!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:49

В Італії - вілла за 1 ойро на березі моря - то реально круто.
Треба їхати.

Дивлюся посадку Драгона та відкоркував віскі Бурбон - думка спала в голову - пана Флаймана дуже хвилює, шоби я гарно харчувався.
За кількістю згадування магістром за напрямом підготовки 051 Економіка - Гугл видає, що він вже зробив 3986 згадувань про сібас та про йогурт (останній раз він їв йогурт в 1991 році - в день занінчення технікума в Тернополі, тоді це було в скляних пляшках із кольоровою кришечкою - він її зберігає по цей день - а Сібас - на жаль - в свої повних 48 років навіть не мацав руками на екрані монітора.
Тому:

ГРАФІК ЗАВЕЗЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО САЛА ПАНУ AKURT'y
- 03 серпня - передача сала, привезеннрго з Киева (зазвичай замовіляю грамів 300-500).
- 6 серпня - зустріч о 02 ночі літака із Запоріжжя - друзі прилітають на тиждень - будуть жити у мене. Сало буде привезено.
- 16 серпня - зустріч 14-00 літака із Херсона - друзі - вчора засолили сало від домашньої свинки.
- 04 вересня - зустріч літака з Херсона - прилітає той Вадим, у якого ніби-то була проблема з квартирою - там все ОК, сало привезе. Замовив грамів 300.
- 17 серпня - зустріч літка з Запоріжжя - прилітає з Дніпра приятельниця - буде жити у нас тиждень - привезе почеревину.

Далі графік уточнюється.
Пане Флаймане - не голодуйте - завтра купіть новий пакет молока за 10,90 - вже тиждень їжею будете забезпечені! Починайте ремонт кавалірки!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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