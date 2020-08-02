Додано: Нед 02 сер, 2020 20:49

В Італії - вілла за 1 ойро на березі моря - то реально круто.

Треба їхати.



Дивлюся посадку Драгона та відкоркував віскі Бурбон - думка спала в голову - почекайте - як це 1 ойро - вілла - а що він вклав в першу з трьох "кавалірок" в Києві 215 000 гривень даремно?

Там вже винонроб найнятий чекає на гроші... Вже черга орендарів стоїть, тримаючи в руках 3 000 гривень...

Так можна зруйнувати всі розрахуники магістра за напрямом 051 Економіка.

Будьте обережні порадами!

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...