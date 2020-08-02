Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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stm написав:Акурт, а ведь Флай аскет, может и в Италию в дом за 1€ поехать. И еда в Италии ИМХО вкуснее и полезнее. И для Траста: смертность у итальянцев ещё меньше, чем у турков ))))) И возникает вопрос зачем платить больше?! )))
Ви гугліть - вся інфа там є, Італія все по дксографії і ще більш корупціцна країна ніж наша, але з вами дискутувати не буду, я вас знаю , як затичку, почитав вас вам вже в темі короноаірусу, ви там,після Фризу і Лада на третьому иісці по загонялову! У мене до вас питання- ви від всього цього, ні, від тої брудні, яку тутац вивалили, стали щасливою? Можете відповісти? Думаю, що відповісте, але, як завжди дурню-така трагедія є у копіпастов
Учитель каюсь за всё ))))) .... Тобто відповіді не маєш? Та я і не сумнівався! Якщо хочеш перше місто, то заходь на сайти охорони здоров'я Італії, Туреччини і України і наведи нам тут графіки по летальним випадкам тільки по цим країнам за перше півріччя цього року в порівнянні з минулим по кожній країні. Час пішов.... А потім поговоремо, якщо завдання виконаєшь.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 23:49, всього редагувалось 2 разів.
В Італії - вілла за 1 ойро на березі моря - то реально круто. Треба їхати.
Дивлюся посадку Драгона та відкоркував віскі Бурбон - думка спала в голову - почекайте - як це 1 ойро - вілла - а що він вклав в першу з трьох "кавалірок" в Києві 215 000 гривень даремно? Там вже винонроб найнятий чекає на гроші... Вже черга орендарів стоїть, тримаючи в руках 3 000 гривень... Так можна зруйнувати всі розрахуники магістра за напрямом 051 Економіка. Будьте обережні порадами!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
stm написав:Акурт, а ведь Флай аскет, может и в Италию в дом за 1€ поехать. И еда в Италии ИМХО вкуснее и полезнее. И для Траста: смертность у итальянцев ещё меньше, чем у турков ))))) И возникает вопрос зачем платить больше?! )))
Да зачем попусту тратитить кровно заработанный евро..Нужно прямо ехать в Испанию,проследить за любым домом или квартирой,откуда выйдут хозяева-самовольно занять жилье,послать хозяев по местным законам на йух,когда вернутся и жить припеваючи Причем можно дома и квартиры менять на любой вкус по нескольку раз в год. Летающий человек-дарю бесплатный бизнес план!Не нужно ничего покупать,копить,ремонтировать.Сразу-опа и все мечты сбылись.Какая Польша,какая Турция,какой Киев с кавалирками! Вила на Коста Брава,в Лорет Де Мар-вот наш уровень!
osafly я бы тоже лучше в Махмутларе каком-нибудь взял, чем в жпнях Анталии. Море 400м, вид из окна на море, бассик. Да, вход в воду похуже, скучнее зимой, но каждый раз через мегаполис дуть на море или прогуляться на набережку не захочется. 3+1 - это там что детей столько? Вся идея жизни у моря теряется, с таким успехом в Анкаре можно было поселиться.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Trast написав:Учитель каюсь за всё ))))) .... Тобто відповіді не маєш? Та я і не сумнівався! Якщо хочеш перше місто, то заходь на сайти охорони здоров'я Італії, Туреччини і України і наведи нам тут графіки по летальним випадкам тільки по цим країнам за перше півріччя цього року в порівнянні з минулим по кожній країні. Час пішов.... А потім поговоремо, якщо завдання виконаєшь.
Смертность ок 10,2 на 1000 в Италии, против 5,4 на 1000 в Турции, но давайте по чесноку сколько турков за рулём автомобиля в возрасте 80+ вы увидите, и сколько итальянцев за рулём машины которая ещё Муссолини видела ? ))) Так вот 65+ в Италии - 23% населения, (круче только Япония с 28%), а в Турции 9,1%. И чем старше +, тем больше отрыв ))) а это говорит о коэффициенте дожития, самый клёвый на Сардинии, Окинаве и Икарии, так что не туда вы едете, учитель, ой не туда )))))
Есть на этом пресловутом сайте объявление от Кемаля свежее от 31 июля https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 6412/detay 1+1 в доме, где change_pm купил в том году за 60к евро, все так же по 60к евро. Ну никак не по 76, да еще и out of stock. Интересный сайт, чтобы объективно оценить ситуацию. Рекомендую!
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange