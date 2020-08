Додано: Пон 03 сер, 2020 00:30

osafly

я бы тоже лучше в Махмутларе каком-нибудь взял, чем в жпнях Анталии. Море 400м, вид из окна на море, бассик. Да, вход в воду похуже, скучнее зимой, но каждый раз через мегаполис дуть на море или прогуляться на набережку не захочется. 3+1 - это там что детей столько? Вся идея жизни у моря теряется, с таким успехом в Анкаре можно было поселиться.