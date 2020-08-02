Додано: Пон 03 сер, 2020 10:08

Форумчанин San хоч і не підняв це питання, але воно на часі.

Я частково його розкривав ще рік тому: ДОСТУПНІСТЬ ВАШОЇ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ВАС САМИХ.



На сьогодні - я вже писав - вже поховали свої квартири в Іспанії - в Аліканте - двоє моїх приятелів - 70 000 ойро та 140 000 ойро канули в безкінечність буття. Раніше хоч мали - за цифри відповідаю - хоч 1000-1500 ойро на рік (РІК!) з оренди через "обслуговуючу" компанію... Щоби самим попасти на тиждень-два у власну нерухомість, треба було попереджати обслуговуючу компанію за 6 (шість) місяців (!!!).

1000- 1500 ойро на рік зі вкладенням від 70 000 до 140 000 ойро... Гадаю лендлорди України зараз гучно сміються...

Нагадаю, що відсутність володаря не зменшує його витрат на утримання квартири в Аліканте - мінімум 150 ойро на місяць - це цифри мені повідмляли мої приятелі.



Так ось, про Аланію: немає можливості у киянина попасти в Аланію - точніше у село неподалік - там є військвий аеропорт в Газіпаша. Не забезпечує жодна авіакомпанія такий переліт. Жодна!

Для порівнняня: сьогодні в аеропорт Анталії прибувають 8 (вісім) літаків прямих рейсів з України, це не рахуючи вже рейси із пересадкою в Стамбулі з Харкова, Києва, Львова, Запоріжжя, Херсона, Одеси із часом не пересадку в 1,5-3 години.



Теоретично можна попасти в село під Аланією зі Львова - де я живу, коли буваю в Україні - але із ночівлею що туди, що назад - в Стамбулі.

Тут же панове всі економісти/фінансисти - ось Вам і рядок у відомість витрат.

Бачте як - хоч я за панство їх гроші порахую...

Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 сер, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...