|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:32
akurt написав:
Так я ж правдиво написав:"Но и в Полтаве люди живут. Хороший город. Музей там красивый."
Гадаю, що сам пан Флайман
там ніколи не був.
Цікво, що кавалєрками планує та вже почав обносити не Полтаву і не Тернопіль, а чомусь - Київ...
Бач воно як.
Це при тому, шо не має постійної роботи та працює віддалено - здавалося б - живи в Полтаві...
Ні - тернопільский легінь - тілкО в Кийов.
... Бач воно як...
Якби був турецьким легінєм, то тільк0 Істамбул, тілько харкор
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 03 сер, 2020 10:14, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20818
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1142 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:41
Аби ви хоч трохи розбиралися в економіці - хоча є гарні розробки із прогнозування курсу долара в Україні на 03 серпня 2025 року - то знали б, що:
- Стамбул - то є місто бізнесу. То там колотять бабулєти. Це такі кольорові та зелені папірці.
- Анталія - то інше, місто для життя. В моєму будинку декілька сімей живуть, що мають 2 (дві) квартири - одну в Стамбулі (там складують грошики - це такі кольорові та зелені папарці - можливо, колись Ви бачили).
В моєму будинку мінімум 4 родини з 19 мають одночасно квартири в Стамбулі та в Анталії.
Наприклад, зараз квартира навпроти моєї - перший раз побачив людей за останній рік - приїхали на літо. З грошима - це такі кольорові та зелені папірці, можливо Ви такі колись бачили.
Я гадаю, що скоро пан Флайман кине оточувати Кийов кавалками - чи то, як його в Біса - "кавалірками" - та прилетить в Анталію.
Вже майже визрів...
От я на ньому вже грошей зароблю - цілу купу!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4559
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1408 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:08
Форумчанин San хоч і не підняв це питання, але воно на часі.
Я частково його розкривав ще рік тому: ДОСТУПНІСТЬ ВАШОЇ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ВАС САМИХ.
На сьогодні - я вже писав - вже поховали свої квартири в Іспанії - в Аліканте - двоє моїх приятелів - 70 000 ойро та 140 000 ойро канули в безкінечність буття. Раніше хоч мали - за цифри відповідаю - хоч 1000-1500 ойро на рік (РІК!) з оренди через "обслуговуючу" компанію... Щоби самим попасти на тиждень-два у власну нерухомість, треба було попереджати обслуговуючу компанію за 6 (шість) місяців (!!!).
1000- 1500 ойро на рік зі вкладенням від 70 000 до 140 000 ойро... Гадаю лендлорди України зараз гучно сміються...
Нагадаю, що відсутність володаря не зменшує його витрат на утримання квартири в Аліканте - мінімум 150 ойро на місяць - це цифри мені повідмляли мої приятелі.
Так ось, про Аланію: немає можливості у киянина попасти в Аланію - точніше у село неподалік - там є військвий аеропорт в Газіпаша. Не забезпечує жодна авіакомпанія такий переліт. Жодна!
Для порівнняня: сьогодні в аеропорт Анталії прибувають 8 (вісім) літаків прямих рейсів з України, це не рахуючи вже рейси із пересадкою в Стамбулі з Харкова, Києва, Львова, Запоріжжя, Херсона, Одеси із часом не пересадку в 1,5-3 години.
Теоретично можна попасти в село під Аланією зі Львова - де я живу, коли буваю в Україні - але із ночівлею що туди, що назад - в Стамбулі.
Тут же панове всі економісти/фінансисти - ось Вам і рядок у відомість витрат.
Бачте як - хоч я за панство їх гроші порахую...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 03 сер, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4559
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1408 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:16
akurt написав:
Аби ви хоч трохи розбиралися в економіці - хоча є гарні розробки із прогнозування курсу долара в Україні на 03 серпня 2025 року -
то знали б, що:
- Стамбул - то є місто бізнесу. То там колотять бабулєти. Це такі кольорові та зелені папірці.
- Анталія - то інше, місто для життя. В моєму будинку декілька сімей живуть, що мають 2 (дві) квартири - одну в Стамбулі (там складують грошики - це такі кольорові та зелені папарці - можливо, колись Ви бачили).
В моєму будинку мінімум 4 родини з 19 мають одночасно квартири в Стамбулі та в Анталії.
Наприклад, зараз квартира навпроти моєї - перший раз побачив людей за останній рік
- приїхали на літо. З грошима - це такі кольорові та зелені папірці, можливо Ви такі колись бачили.
Я гадаю, що скоро пан Флайман кине оточувати Кийов кавалками - чи то, як його в Біса - "кавалірками"
- та прилетить в Анталію.
Вже майже визрів...
От я на ньому вже грошей зароблю - цілу купу!
Так я про вже не раз писав:
Анталія для пенсіонерів (по старості/здоров"ю/багатству), котрі наколотили близько 100Куе бабулєтів, і більше не хочуть (не можуть).
От Траст, зрозумів, що вже все, наївся в Польщі полуниць, і, збирає чумадани з валізами до турецького берега (думаю, акурту півкіля сала і півлітру самогону підкине з родіни, а то авітаміноз скоро буде, в Туреччині поросятину можна хіба що вночі під ковдрою тихенько кусяти, щоб Алах не бачив).
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20818
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1142 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:27
Ви хоч нікому не розказуйте, що вам колись виписали диплом економіста - просто щоби люди не сміялися.
По-перше: пенсію Вам не бачити, бо немаєте/немали соціальніх внесків із зарплати - все життя за разовими Договорами. Воно теоретично круто отримувати по 20 доларів за годину за те, що треба домалювати червону зірочку на танчику в комп"ютерній дитячій грі - але то ж 2-5 годин роботи і чекати наступного замовлення - зірочку домалювати на літаку - ще місяць. Нехай діти граються. Так що про пенсію можете ніколи не згадувати ні в якому контексті і ніде більше - вона Вам "не світить". То є слово не з того лексікону, яке може бути у вашій ситуації навіть теоретично. Бачите, як просто. Та ще й багато зміниться за 15 років...
По-друге, з того, що пише Траст - не витікає, що він вже зібрався в Туреччину, на скільки я знаю (може помиляюся) він займається "Зеленим туризмом" у Польщі.
І це вам не червоні зірочки малювати на танчиках. То солідно і то надовго.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4559
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1408 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|5320
|581410
|
Нед 02 сер, 2020 09:42
Trast
|
|977
|111425
|
|
|5
|4178
|
|