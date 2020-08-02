|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:32
akurt написав:
Так я ж правдиво написав:"Но и в Полтаве люди живут. Хороший город. Музей там красивый."
Гадаю, що сам пан Флайман
там ніколи не був.
Цікво, що кавалєрками планує та вже почав обносити не Полтаву і не Тернопіль, а чомусь - Київ...
Бач воно як.
Це при тому, шо не має постійної роботи та працює віддалено - здавалося б - живи в Полтаві...
Ні - тернопільский легінь - тілкО в Кийов.
... Бач воно як...
Якби був турецьким легінєм, то тільк0 Істамбул, тілько харкор
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 03 сер, 2020 10:14, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20828
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1143 раз.
- Подякували: 1492 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:41
Аби ви хоч трохи розбиралися в економіці - хоча є гарні розробки із прогнозування курсу долара в Україні на 03 серпня 2025 року - то знали б, що:
- Стамбул - то є місто бізнесу. То там колотять бабулєти. Це такі кольорові та зелені папірці.
- Анталія - то інше, місто для життя. В моєму будинку декілька сімей живуть, що мають 2 (дві) квартири - одну в Стамбулі (там складують грошики - це такі кольорові та зелені папарці - можливо, колись Ви бачили).
В моєму будинку мінімум 4 родини з 19 мають одночасно квартири в Стамбулі та в Анталії.
Наприклад, зараз квартира навпроти моєї - перший раз побачив людей за останній рік - приїхали на літо. З грошима - це такі кольорові та зелені папірці, можливо Ви такі колись бачили.
Я гадаю, що скоро пан Флайман кине оточувати Кийов кавалками - чи то, як його в Біса - "кавалірками" - та прилетить в Анталію.
Вже майже визрів...
От я на ньому вже грошей зароблю - цілу купу!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4563
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:08
Форумчанин San хоч і не підняв це питання, але воно на часі.
Я частково його розкривав ще рік тому: ДОСТУПНІСТЬ ВАШОЇ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ВАС САМИХ.
На сьогодні - я вже писав - вже поховали свої квартири в Іспанії - в Аліканте - двоє моїх приятелів - 70 000 ойро та 140 000 ойро канули в безкінечність буття. Раніше хоч мали - за цифри відповідаю - хоч 1000-1500 ойро на рік (РІК!) з оренди через "обслуговуючу" компанію... Щоби самим попасти на тиждень-два у власну нерухомість, треба було попереджати обслуговуючу компанію за 6 (шість) місяців (!!!).
1000- 1500 ойро на рік зі вкладенням від 70 000 до 140 000 ойро... Гадаю лендлорди України зараз гучно сміються...
Нагадаю, що відсутність володаря не зменшує його витрат на утримання квартири в Аліканте - мінімум 150 ойро на місяць - це цифри мені повідмляли мої приятелі.
Так ось, про Аланію: немає можливості у киянина попасти в Аланію - точніше у село неподалік - там є військвий аеропорт в Газіпаша. Не забезпечує жодна авіакомпанія такий переліт. Жодна!
Для порівнняня: сьогодні в аеропорт Анталії прибувають 8 (вісім) літаків прямих рейсів з України, це не рахуючи вже рейси із пересадкою в Стамбулі з Харкова, Києва, Львова, Запоріжжя, Херсона, Одеси із часом не пересадку в 1,5-3 години.
Теоретично можна попасти в село під Аланією зі Львова - де я живу, коли буваю в Україні - але із ночівлею що туди, що назад - в Стамбулі.
Тут же панове всі економісти/фінансисти - ось Вам і рядок у відомість витрат.
Бачте як - хоч я за панство їх гроші порахую...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 03 сер, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4563
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:16
akurt написав:
Аби ви хоч трохи розбиралися в економіці - хоча є гарні розробки із прогнозування курсу долара в Україні на 03 серпня 2025 року -
то знали б, що:
- Стамбул - то є місто бізнесу. То там колотять бабулєти. Це такі кольорові та зелені папірці.
- Анталія - то інше, місто для життя. В моєму будинку декілька сімей живуть, що мають 2 (дві) квартири - одну в Стамбулі (там складують грошики - це такі кольорові та зелені папарці - можливо, колись Ви бачили).
В моєму будинку мінімум 4 родини з 19 мають одночасно квартири в Стамбулі та в Анталії.
Наприклад, зараз квартира навпроти моєї - перший раз побачив людей за останній рік
- приїхали на літо. З грошима - це такі кольорові та зелені папірці, можливо Ви такі колись бачили.
Я гадаю, що скоро пан Флайман кине оточувати Кийов кавалками - чи то, як його в Біса - "кавалірками"
- та прилетить в Анталію.
Вже майже визрів...
От я на ньому вже грошей зароблю - цілу купу!
Так я про вже не раз писав:
Анталія для пенсіонерів (по старості/здоров"ю/багатству), котрі наколотили близько 100Куе бабулєтів, і більше не хочуть (не можуть).
От Траст, зрозумів, що вже все, наївся в Польщі полуниць, і, збирає чумадани з валізами до турецького берега (думаю, акурту півкіля сала і півлітру самогону підкине з родіни, а то авітаміноз скоро буде, в Туреччині поросятину можна хіба що вночі під ковдрою тихенько кусяти, щоб Алах не бачив).
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20828
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1143 раз.
- Подякували: 1492 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:27
Ви хоч нікому не розказуйте, що вам колись виписали диплом економіста - просто щоби люди не сміялися.
По-перше: пенсію Вам не бачити, бо немаєте/немали соціальніх внесків із зарплати - все життя за разовими Договорами. Воно теоретично круто отримувати по 20 доларів за годину за те, що треба домалювати червону зірочку на танчику в комп"ютерній дитячій грі - але то ж 2-5 годин роботи і чекати наступного замовлення - зірочку домалювати на літаку - ще місяць. Нехай діти граються. Так що про пенсію можете ніколи не згадувати ні в якому контексті і ніде більше - вона Вам "не світить". То є слово не з того лексікону, яке може бути у вашій ситуації навіть теоретично. Бачите, як просто. Та ще й багато зміниться за 15 років...
По-друге, з того, що пише Траст - не витікає, що він вже зібрався в Туреччину, на скільки я знаю (може помиляюся) він займається "Зеленим туризмом" у Польщі.
І це вам не червоні зірочки малювати на танчиках. То солідно і то надовго.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4563
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:48
San написав:osafly
я бы тоже лучше в Махмутларе каком-нибудь взял, чем в жпнях Анталии. Море 400м, вид из окна на море, бассик. Да, вход в воду похуже, скучнее зимой, но каждый раз через мегаполис дуть на море или прогуляться на набережку не захочется. 3+1 - это там что детей столько? Вся идея жизни у моря теряется, с таким успехом в Анкаре можно было поселиться.
San,Вы наверное не совсем правильно поняли какой то мой пост...Я писал,что никогда не взял бы квартиру в том районе Анталии,где купили знакомые пана Акурта...Но с вероятностью 101%,я бы никогда не купил квартиру в Махмутларе.Я проехал практически всю туристическую Турцию...всю.По побережью,это от Измира-Кушадас до Газипаши,заглядывая по побережью практически в "каждую дырку" За три поездки-сложился полный пазл. Был и в глубине Турции,Купадокии-Конье-Анкаре-Стамбуле-Адаларских островах(место где прожил несколько лет Троцкий после побега из СССР) Лучший город для жизни-это Анталия,если есть цель иметь море под боком...И Стамбул-классный город. Чтобы сделал я,если бы обладал приличным запасом средств?? Купил бы дом с возможностью переделать его в гостиницу,в районе Калеичей или 1км зоны в сторону поющих фонтанов,чтобы перетянуть семью и иметь небольшой,ненапряжный бизнес под рукой.Если бы у меня было бы еще больше средств,я бы купил второй дом или небольшой бутик-отель в Кемере и летом,начиная с мая по октябрь,жил бы там,как на даче и так же сдавал в наем...Почему Кемер??Потому что там классные окрестности,потому что там классный воздух,потому что в окрестностях тех-самое лучшее море и самое приятное купание.Потому что там,дофига украинских и вообще любых туристов(было до 2020г) Потому что цены на аренду-там всегда были выше всей остальной туристической Турции,я пожил везде,я везде снимал отели-я знаю не по наслышке.Кемер-всегда мне выходил дороже % на 20-40. И еще одно потому что-потому что Кемер,рядом с Анталией..35км,автобусом №08- 40минут и ты на месте,не говоря за машину,ну или автобусом 07 за 1+ час и ты в центре Кемера,у башни с часами.Какой Махмутлар..Имеется разговор о жизни,а не о постоянстве отдыха.Что можно делать в Махмутларе зимой-мне даже представить страшно..Тем более море в районе Алании-это не мое.Я любитель галечных,а еще лучше-каменистых пляжей с прозрачной как слеза водой.Для меня идеальным местом поплавать,это Фазелис-в 10км от Кемера(да и сам Кемер отличный),Каш с Фетхие и Мармарис(его окрестности-Турунч если быть точным)..А вообще,идеальная страна для плаванья как я люблю-это Хорватия(тут без вариантов)и северная часть Греции ближе к Албании(уж не буду грузить подробными локациями)
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 567
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:57
Ах, osafly
!
Если бы некоторые - не все - слушали бы умные мысли/советы от ОПЫТНЫХ людей...
Если бы, если бы...
Пока тенденция одна: сидящие в (удалено
) и безысходности по самую шею, никогда в жизни не бывшие за границей или - пионЭром (!!!) в БолЬ
гарии - с пеной у рта и неистовостью, достойной лучшего применения, пытаются доказать как плохо и ужасно живет akurt...
Они на это тратят всю свою жизнь и даже рабочее время...P.S.
Читайте тексты от osafly
- невероятно интересно!
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ - И ВЕДЬ ВСЕ - ПРАВДА!!!
osafly написав:
Да зачем попусту тратитить кровно заработанный евро..Нужно прямо ехать в Испанию,проследить за любым домом или квартирой,откуда выйдут хозяева-самовольно занять жилье,послать хозяев по местным законам на йух,когда вернутся и жить припеваючи
Причем можно дома и квартиры менять на любой вкус по нескольку раз в год. Летающий человек-дарю бесплатный бизнес план!Не нужно ничего покупать,копить,ремонтировать.Сразу-опа и все мечты сбылись.Какая Польша,какая Турция,какой Киев с кавалирками! Вила на Коста Брава,в Лорет Де Мар-вот наш уровень!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4563
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:37
Про доступность недвижимости:
В воскресенье, 2 августа, турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines возобновил прямые регулярные рейсы в украинский Харьков.
Там хто-то рулил за алЬбанию (рулящий никогда в жизни там не был) или за грЕцию (рулящий там никогда в жизни не был), где "усьо есть"?
Так вам туда низзя... Ни-ни...
Но рулящий/топящий ну очень очень вам советовал - разместил только по этим советам на этой ветке более 25-ти постов...
Знающий! Есть даже велик за 40 баксов!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4563
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:46
akurt написав:пенсію Вам не бачити
, бо немаєте/немали соціальніх внесків із зарплати - все життя за разовими Договорами.
Цікава думка. Але у флая там у козир в рукаві - зветься ЗУС.
І дуже неприємно, що більшість українців, роблячих наразі відрахування в Пенсійний фонд, все-рівно отримають більше, ніж нічого. В кого є сумніви?
зі. Тутай є крейзі рекомендація для мінімалістів-чоловіків. Всі ж знають, що жінки раніше виходять на пенсію в таких соц.країнах, як Україна/Полска.
Так ось, коли мінімалісту стукне 60, коли жінки виходять на пенсію, то можна мотнутись в Тай, зробити чік-чік, зміняти ім"я та пашпотр і вуаля, пенсія в 60, а не в 65/67
ззі. Тіко воно ше треба до 60ти дожити....хм....
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1721
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:00
change_pm написав:
ззі. Тіко воно ше треба до 60ти дожити....хм....
Ну це саме легкЕ...
Я вже здається писав - можливо сам видалив - в 1999 далекому році - минуле сторіччя
!!!!! - мій шеф відсвіткував 65-ти річчя та на наступний день відбув в США на ПМЖ.
Там вже чекала на нього мама та сетра.
Ось не повірите - що ви робили в дні серпня ГКЧП? Правда ж, ТВ дививилися із сопливими і.о. президентами...
А ті вже стояли в Києві під посольством та просили політичний притулок.
3 (три) дні давали, Вони встигли.
Так ось йому в січні виповнилося 85 років - їздить за кермом свого авто в гості до сина разом із жінкою 85 років...
АЛЕ СТАНОМ на сьогоді померли ще років 20, 15, 10 тому (20-15-10 !!!!) всі всі всі всі всі його учні, колеги та друзі. Одного з колег - дуже дуже відому людину - здається є у Вікіпедії - знайшли мертвим на зупинці трамвая. Склько там лежав ніхто не знав - вже ніч була...
А іншого - викликали "Борис" - той Борис тільки що за гроші довіз до лікарні - вже в Прийомному відділенні і помер... Виходив з дверей роботи - казали чергову Грамоту дадуть
- та стало зле...
Всіх вже поховали.
Скажете гени?
Так! Але й медичне обслуговування - його один раз витаскували з того світу від апендециту/перитоніту на операційному столі... А серце зупинилося під скальпелем...
Потім вшивали обхідну аорту сердця, вирізавши частку з ноги.
Казав, що підписував в страхову рахунки на такі цифри, що навіть кількість нулів не міг порахувати...А тут я тиждень тому виклав репортаж, як я возив нашу українку до ортопеда, на аналізи та на БЕЗКОШТОВНЕ МРТ - оті всякі Флаймани "та іже с німі" завалили багном так, що я видалив, як те можна зробити...P.S.
ЗУС - защитно-улавливающая сетка, сетчатое страховочное ограждение — устройство, предназначенное для предупреждения травматизма при падении с высоты 6-10 м людей, а также предметов со строящегося здания или сооружения.
О! Це для нього! Він ще приєднає "провод для вимірювання температури в холодильнику
"...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 03 сер, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4563
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5323
|581593
|
|
|977
|111468
|
|
|5
|4179
|
|