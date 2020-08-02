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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 702703704705
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:10

  akurt написав:
  change_pm написав:ззі. Тіко воно ше треба до 60ти дожити....хм....

Ну це саме легкЕ...

Я вже здається писав - можливо сам видалив - в 1999 далекому році - минуле сторіччя!!!!! - мій шеф відсвіткував 65-ти річчя та на наступний день відбув в США на ПМЖ.
Там вже чекала на нього мама та сетра.
Ось не повірите - що ви робили в дні серпня ГКЧП? Правда ж, ТВ дививилися із сопливими і.о. президентами...
А ті вже стояли в Києві під посольством та просили політичний притулок.
3 (три) дні давали, Вони встигли.

Так ось йому в січні виповнилося 85 років - іздить за кермом свого авто в гості до сина разом із жінкою 85 років...
АЛЕ СТАНОМ на сьогоді померли ще років 20, 15, 10 тому (!!!!) всі всі всі всі всі його учні, колеги та друзі.
Всіх вже поховали.
Скажете гени?
Так! Але й медичне обслуговування - його один раз витаскували з того світу від апендециту/перитоніту на операційному столі... А серче зупинилося під скальпелем...
Потім вшивали обхідну аорту сердця, вирізавши частку з ноги.
Казав, що підписував в страхову рахунки на такі цифри, що навіть кількість нулів не міх порахувати...

А тут я тиждень тому виклав репортаж як я возив нашу українку до ортопеда, на аналізи та на БЕЗКОШТОВНЕ МРТ - оті всякі Флаймани завалили багном так, що я видалив, як те можна зробити...

Я читав про вашого знайомого.
І я наводив особистой досвід, як мені апендицит в Києві лікували ((((
Це торба! Накуй таких лікарів!

зі. Час від часу і укр.інеті виходять статті, що десь по Україні хтось помер від апендициту. Повна деградація! Апендицит ср...ний не можуть діагностувати. Дожились!

ззі. Хоча чому дивуватись? Якщо 30 років тому ми Мрію збирали, будували АЕС і так далі. А тепер навіть тепловоз не можемо випустити!
То чому раптом в нас медицина покращіться???
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:31

Про тепловоз Ви даремно!
Зробили 1 (один) на Крюківському заводі.
Навіть 1 (один) раз намагався доїхати від Київ Цетральний до Борисполя - але дизель замовк...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt
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  #<1 ... 702703704705
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